美媒披露，剛在新加坡與中國大陸進行防務對話的美方，注意到中方多次私下表達台灣海峽不是「國際水域」。儘管大陸軍方尚未回應此傳聞，但五角大廈重申穿越台海行動不變，而北京外交部則稱否認「國際水域」的存在。台海爭議各方已經吵了幾十年，為何此時才出現「國際水域」爭論？背後原因不難理解，但後續恐有大文章。

首先可以確定的是，北京絕無可能公開承認台海屬於「國際水域」，不僅僅是因為大陸有簽署、但美方從未加入的《聯合國海洋法公約》中，不存在「國際水域」這個概念，更重要的原因是，「兩岸同屬一個中國、非國與國關係」是北京涉台基本立場，台海「國際水域」的說詞直接踩到了「兩岸非國與國關係」的紅線。所以，北京嚴詞反駁「國際水域」的表現，在政治上完全可以理解。

再從法理角度看，中華民國憲法「固有疆域」本來就包括大陸，依據兩岸各自憲政體制，再結合《聯合國海洋法公約》對海岸向外延伸200海里專屬經濟區的規定，寬度只有70至220海里的台灣海峽，很清楚是中國大陸與台灣雙方重疊的專屬經濟區。如果依此判定誰享有台海管轄權，既可以歸管轄大陸的中華人民共和國政府，也可以歸管轄台灣的中華民國政府，當然還可以歸「大屋頂下」整個分治的中國。

奧妙就在於兩岸70多年分治狀態下，雙方原本在海、空交界處有一條「心照不宣」的中間線，但根據各自憲法的精神又不會將其公之於眾，這就與九二共識的內涵相似。蔡政府執政前，北京除了軍事活動尊重台海中線默契以外，在談判緊貼中線陸方一側的M503航線事宜時，亦有所克制，馬政府反彈後暫予擱置。但民進黨上台後，大陸先是單方面啟用M503航線，2019年時更首次派軍機穿越台海中線，進入西南防空識別區，直至現在。

中國大陸打破台海上空中線默契，並常態化進行的軍事演習、訓練活動，正是美方及其盟友合力施壓的所謂「中國對台壓迫和進攻性言行」之來源。美方的反制也相當明確：一是加密派遣軍機抵近大陸東南領空進行偵查，二是美艦通過台海上升為每月一次的常態化活動，還出現了英、加、法軍艦通過台海的協同行動。大陸軍方一方面以「全程跟監警戒」作為因應手段，另一方面派遣包括航母在內的軍艦通過台海予以宣示，而近期向美方提出「台海非國際水域」的警告，既是一次升級，也應是一種預告。

根據公開報導，大陸軍艦迄今為止尚未越過台海中線陸方一側，既然北京已公開否認「台海非國際水域」，是否意味著，共艦不甩台海中線、貼近台灣西部海岸線的巡航行動，就將很快到來呢？

（作者為智庫研究員）