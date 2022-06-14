美國總統拜登多次稱俄羅斯總統普丁是「兇殘的獨裁者」和「純粹的暴徒」，稱入侵烏克蘭是針對其人民的「不道德戰爭」。拜登 3 月份在訪問波蘭的一次重要演講中說，烏克蘭現在處於「為民主和自由而進行的長期鬥爭」的「前線」，美國在此後的幾個月裡將這場衝突描述為民主與專制之間的競爭，不過並沒有奏效，反過來而言是逼一些處在大國「前線」間的專制者背離美國和西方。

大陸國務委員兼外長王毅結束南太島國訪問後，王毅隨即於6日至9日赴哈薩克出席「中國＋中亞五國」外長第三次會晤。王毅8日在會見媒體強調，中國從不在中亞謀求地緣政治利益，也絕不允許域外勢力禍亂這一地區。

中亞地區五個國家中除吉爾吉斯外，有四個被認為是專制國家。然而，自 2018 年以來，即使是吉爾吉斯的民主指數也出現了大幅下降。2020 年 10 月吉爾吉斯的議會選舉被認為存在甚多缺陷，充斥著暴力和抗議。傳統上被認為擁有後蘇聯國家中最穩定的哈薩克的選舉受到大型暴亂衝擊，背後不乏有外國介入的影子。哈薩克動亂再次讓俄羅斯與中國的緊密夥伴關係再次得到保證，因為兩國都反對滲透的外國支持的恐怖分子團體，並反對外部勢力「煽動顏色革命」。

在 2000 年至 2020 年席捲亞美尼亞、喬治亞、烏克蘭、吉爾吉斯、亞塞拜然、白俄羅斯、摩爾多瓦和烏茲別克的「顏色革命」期間，其中許多國家已經經歷了政治糾葛和權力重新分配的過程。部分中亞東歐政權對美國在背後鼓動「顏色革命」嘗試奪權至今仍耿耿於懷，而拜登這場衝突描述為民主與專制之間的競爭無助拉攏中亞國家與西方連成一線。

美國更為失策的是，在 5 月 27 日美國海軍學院畢業班的演講中，拜登竟援引習近平的話說：「民主無法在 21 世紀持續下去。獨裁統治將統治世界。事情變化如此之快。民主需要共識，這需要時間，而你沒有時間」。拜登認為在俄烏戰爭下放出習近平對民主的看法可以令世界分成兩組陣營，亦可以為西方世界加分，實質上拜登意圖以這段話孤立和削弱中國國力沒有任何效果。「中國＋中亞五國」元首會晤機制剛剛成立，而哈薩克總統新聞處早前表示，大陸國家主席習近平將在9月份國事訪問哈薩克。

如果哈薩克能成為疫情之後習近平第一個出訪的國家，也更突出了這個中亞國家對中國的重要程度。 習近平的首次外訪和王毅在美國集中發動印太經濟框架戰略之時對中亞外訪，顯示了中國已鎖定和加強投放外交資源中亞作為傳統盟友的地區，將繼續與俄羅斯、伊朗等國抗衡美國和西方。

綜合中亞的海外直接投資，歐盟國家仍然是中亞的主要投資者，佔海外直接投資的 42% 以上，俄羅斯約為 6%，中國約為 3.7%。受到俄烏局勢所拖累，歐美俄三國在中亞的投資將有可能大受影響，中國大陸在中亞仍有大量投資空間而更有言論認為比較穩定的人民幣應取代盧布為中亞貿易的貨幣。

受過顏色革命的風暴，本身親中親俄的中亞的專制國家，沒有興趣與經常指控專制政體的美國結盟示好，加上經濟利益在眼前，中亞國家沒有理由跟著美國的意識形態，將自己政權貶損甚至接受革命。拜登將與中俄之爭說成與專制主義的鬥爭，對西方國家或某些東亞國家而言可能易於接受，但對大部分非民主國家卻是陸續出現反效果。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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