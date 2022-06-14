自俄烏開戰以來，一再強調支持烏克蘭到底的美歐陣營，近日風向似乎出現變化。

日前美國總統拜登抱怨，早就提醒烏克蘭說俄方會開戰，但烏國總統澤倫斯基就是「不想聽」。這話聽在死傷慘重且難民已超過550萬人的烏克蘭人耳裡，真是情何以堪！難怪烏國總統府顧問波多利雅科立即憤憤不平地痛批拜登的話太荒謬；他甚至嗆說，西方大國根本無法阻止俄羅斯的軍國主義野心。意思是，事情演變至此，不是烏克蘭不行，而是你們這些大國太弱了。

北約祕書長史托騰伯格的說法恐怕就更讓澤倫斯基心驚膽跳了，因為他直接挑明：「和平是可能的，就看烏克蘭願意在領土和主權上妥協多少。」翻成大白話就是，烏克蘭別再ㄍㄧㄥ了，看要割地還是讓渡主權，趕快結束戰爭吧。對此，烏克蘭前議員基瓦認為，史托騰伯格的話意味著西方「準備在烏克蘭問題上投降」。

荒謬也罷、投降也罷，總之，俄烏戰爭超過100天，美歐陣營已受不了了，因此設下停損點、有意抽身。事實上，美歐之前即曾在未知會烏克蘭的情況下，討論停戰和外交調解的條件。

從過往經驗看來，當美國要丟包一個國家時，通常會先從破壞該國領導人的形象開始。已做了100多天正義化身的澤倫斯基，如今成了拜登口中不聽勸的頑固分子，美聯社則批評他對俄國入侵的準備不周，史托騰伯格更是一副「如果不肯讓步，那澤倫斯基就是破壞和平」的樣子。接下來不知還有多少更難聽的話會出籠。

看來英雄快要變成痞子了。澤倫斯基的悲哀，蔡總統看懂了嗎？