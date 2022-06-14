繼中國大陸以檢疫為由先後禁止我國鳳梨、蓮霧及釋迦銷陸後，近日再以藥物殘留為由全面禁止我石斑魚銷陸。（本報系資料照）

因為美國前總統川普的橫空世出，世貿組織（WTO）於1995年成立迄今所曾試圖營造的多邊機制、對等協商、非歧視和國民對待等原則，都一一被打破。少部分國家的涉外人士也開始憧憬重機騎士的狼群邏輯，有能力時就吆喝著要單挑一決雌雄；一旦技不如人時，就電召幫手橫衝直撞。

如今，從鋼鐵、原物料、醫藥衛材到電子元件的全球產業鏈，也一如農業貿易所曾有的困境，從西雅圖到香港的回回會談，都迭遭各方仗恃農民權益、生態維護、國家安全、穩定糧食供應等理由，讓全面深化的相互扶持及所需要的農貿規範，都無從做開展。

被連番杯葛多年的第12屆世貿部長級會議，本周終於順利於瑞士日內瓦召開；同時美國貿易代表戴琪也首度出席，均顯示其非凡的意義。由於新冠疫情遍及全球，此次會議重點更擴及疫苗、藥品和個人防護裝備等，如何確保其供應不中斷，以及疫苗智財權的授權可能；當然，全球漁業與生態環境的永續發展，以及WTO仲裁機制的必要改善，也再次成為檢討要項。

然而於席間發聲的我國行政院政務委員鄧振中，台灣媒體卻僅著重其發言暗批中國大陸，片面禁止熱帶水果與水產的輸出，則甚為可惜。畢竟，台灣在本次會議之前即參與和推動三個跨屆連續的議案，包括：投資規範與影響的明確化、服務貿易的障礙排除，和推動微、小、中型企業的權益與貿易便捷化。

更何況去年當大陸停止台灣鳳梨進口時，議者有認為中國大陸是養大再坑殺，是對兩岸經貿做鳴槍示警之意。但當時，行政院長蘇貞昌極力安撫各方情緒，強調不該將單純的檢疫問題一昧政治化。

據媒體報導，鄧振中從台灣的發展與需要來看，認為WTO的談判功能還要再活化，以確保能跟上技術、環境和經濟情勢的變遷；但仍需以多邊機制來處理這些議題，WTO的貿易規範要再做更新，否則不足以回應現實需要。他呼籲會員必須正視和積極處理農產品貿易的公平、透明原則；他並暗指大陸在欠缺合理事證和科學依據之下，突襲式禁止其他會員國產品進口，「台灣的鳳梨、蓮霧、釋迦等農產，已經深受其害」。

好似個現代版的「項莊舞劍」啊！鄧政委即席擊鼓鳴冤，強調無端的動植物檢疫已造成我方傷害；發動突襲的一方應當盡速取消這一類管制措施。

究其實，經貿紛爭與調解程序的單純化，才是幫助農民的最佳解方。何況台灣正是推動微、小、中型企業權益與貿易便捷化的發起人之一，這也是本屆部長級會議的重要工作成果，台灣應該可以做出具體的示範。

WTO戲台的表演，總會落幕的。鄧振中與其在WTO上喊冤，不如積極以具體作為，讓台灣農業作示範，來促成世貿組織的大變革。蔡政府近年來補貼被大陸禁止進口的農產品經費已超過10億元，還不如利用WTO微小中型企業的跨境平台，撥出經費協助農民轉型為微型企業。一樣花錢，卻可以發展出不一樣的台灣農業新風貌。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）