烏俄衝突持續至今100多天以來，和平還沒見到曙光，但是持續帶領烏克蘭抵抗普丁的澤倫斯基，已經成為全球對抗入侵者的英雄象徵。然而，現實生活中，這個世界沒有因為出現英雄而得到平靜，相反的，國際政治的殘酷，恐怕會讓英雄也必須低頭。

3個多月來，民主國家雖然持續試圖展現團結，但是，從全球學界到政界，都開始出現要求烏克蘭思考妥協方案，面對現實的呼聲。而支持烏克蘭的民主國家，在提供的軍事援助上也開始打折扣，間接暗示烏克蘭應重新思考未來。民主國家的政治領袖在烏俄戰爭中，與其說展現如何凝聚共識，不如說人人都想演出英雄角色，問題是，誰是真英雄？是不惜犧牲的強勢，還是應以蒼生為念，有勇氣承擔失敗主義罵名？

透過國際媒體的報導，西方政治人物在鏡頭前，強勢力挺烏克蘭，即使能源和糧食因為戰爭引起危機，仍大聲呼籲各國一起投入更多資源阻擋俄羅斯。可是在鏡頭外，各國領袖在國內，其實並沒有得到一致好評。美國總統拜登因為烏俄戰爭導致的高油價，高通膨，近期支持度跌到歷史新低，只有36%的美國民眾願意支持，更令拜登團隊擔心的，是只有不到1/5的美國人民，認為拜登帶領的美國仍走在正確的方向上。同樣支持烏克蘭不遺餘力的英國首相強生，最近剛剛面臨不信任投票，雖然驚險過關，但強生在英國選民心中的支持度也僅剩3成。

再看看加拿大，杜魯道總理力挺烏克蘭，在國際政治舞台充分展現道德高度，可是在國內聲望也躲不了下挫的趨勢。歐盟其他支持烏克蘭的領袖，幾乎無一倖免的遇到相同困境，即使德國總理蕭茲沒有像英美如此強勢支持烏克蘭，但是因為戰爭影響能源價格與經濟，上任不到一年就已經開始為穩定政局而疲於奔命。面對團結對抗入侵者的呼喚，民主國家選擇站在政治正確的一方，但是，當戰爭時間拉長，民主國家的領袖就必須適時調整，反映民意和利益，否則政治人物很難得到支持。以目前民主國家領導人支持烏克蘭的態度，和他們得到的國內支持度來看，恐怕許多政治人物是在捍衛個人的政治聲量，而不是真的代表各國主流民意。

都說民主政治應該以民為主，可是在媒體時代，政治淪為鏡頭前比賽演技的表演藝術，由烏俄兩國帶起的戰爭政治戲碼，不僅在西方民主國家上演，在台灣也感受得到。烏俄衝突發生之後，台灣民眾顯然對兩岸緊張更有感，普遍重新認識到台灣有提升國防準備的需求。根據台灣民意基金會最新公布的民調顯示，只有32.8%的比例，認為政府為守護台灣做了適當的準備。可是，與西方國家不同的是，即使認為台灣的國防準備不足，民眾對於政府的滿意度，顯然沒有受到太大的影響。

進一步從民調數據交叉分析之後發現，高達56%的民眾認為，執政團隊讓台灣與世界有更緊密的連結，進而認定台灣跟民主盟國建立好交情，就可以不用擔心台灣沒有足夠防衛能力，因為台灣將會得到外國的支持。這樣的論述透過媒體，強調台灣有著世界必須守護的科技產業，有效提升了認知信心，不難想像為何即使大多數人都感覺到兩岸關係越來越緊張，可是卻堅定相信盟國會守護台灣。

為了堅定信心，美化台灣的重要性，算不算是認知作戰，或許見仁見智。不過，如果這是民眾認定守護台灣的最好方式，甚至成為政治人物想在台灣執政的關鍵密碼，不分黨派的政治人物請別忘了，外國政治人物就算表態支持台灣，如果自己的支持度都不高，恐怕他們在國內能不能說服選民都是問號，要靠著這樣的連結得到守護台灣的保證，談何容易？

面對複雜的兩岸局勢和中美競爭，從民主國家對烏俄戰爭的態度演變及烏克蘭人民面對的困境中，除了看見台灣必須擺脫依賴外國的心態之外，更值得反思的，是民主國家的人民雖然有權利決定自己的未來，但究竟能不能務實理性的分辨英雄和政客的差別，其實才是維持和平最大的考驗。

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系助理教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※