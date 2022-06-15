三立造假風波後，引起許多回響，以下節錄部分內容：

【28造假專輯 新聞局出的錢（聯合報，2007/05/09）】

立委雷倩批評，新聞局以公務預算給三立做造假報導，一邊是挑撥族群仇恨的執政黨，一邊是放棄捍衛真相的電視台，合作上演要二二八永罪化的大戲，就是要繼續挑撥國內最敏感族群神經。

根據新聞局的資料，三立在今年2月9日以96萬元得標。新聞局同樣以限制性招標方式，在4月26日以另外21萬元經費，製作成2500片DVD，新聞局刻意要讓此不實內容流出造成台灣的族群對立，行政院長蘇貞昌應徹查嚴辦，（NCC）也應懲處。

【三立問題中的問題（台灣近代史二二八研究者武之璋）】

綠色學者配合民進黨曲解二二八，製造種族仇恨以取得政治利益，非自三立始。全台灣的二二八紀念館，甚至國史館，莫不在扭造歷史、歪曲歷史，坊間所有綠色學者有關二二八的歷史，其實都是穢史，其目的在鼓吹台灣獨立，對此一現象，國民黨為選票隨民進黨的步調起舞，所以二二八的問題就積非成是，其影響之大，非但瓦解泛藍的基本盤，而且冒瀆了學術尊嚴，混淆了社會價值觀，使台獨行動提昇到革命的層次，為革命撒謊有什麼關係？貪污有什麼關係？學術是非算個屁！

本人看法如下：

三立之節目應出自李筱峰之手筆，節目中多次出現李筱峰之談話，而李筱峰對二二八之研究完全曲解，編造故事，以達台獨建國之政治目的，其文章是標準文宣，而非歷史。

二二八事件發生後，基隆一直有動亂，到了3月8日基隆戰鬥，基隆宣布再度戒嚴（3月4日曾宣布解嚴）。

3月8日楊亮功特使登陸基隆在八增遇襲。

整編二十一師登陸時，基隆正在戒嚴，國軍平安登陸，未發一彈，路上無行人，碼頭無人抵抗，何來見人就掃射之說？

綠色學者對政府檔案中如有暴民不利之資料，一律不信的態度，如隱匿暴徒暴行，燒、砸、搗毀機關學校之資料。

二二八歷史已經變成台灣的亂源，民進黨串連偽學者欺騙百姓，造成集體撒謊的現象，這一日不拆穿，台灣就不會有族群和諧之可能。

然後，一切不對，又怪到馬英九。

【陳雅琳登門道歉 阮美姝：北市府紀錄片才有問題（2007/05/10）】

提供影片的阮美姝說，她感謝三立、陳雅琳重視二二八事件。

但要說不實，台北市文化局委託製作的林江邁後人紀錄片才是大有問題。

馬英九任台北市長時，曾委託現任國民黨文傳會主委楊渡拍攝「尋找二二八的沉默母親─林江邁」紀錄片。阮美姝當時即嚴厲批評該片將二二八解釋為單純語言隔閡引起誤會，嚴重扭曲歷史。

而楊渡則說：面對歷史，必須誠實。

他製作的「林江邁的故事」，不是講歷史成因，而是林明珠的回憶，語言問題是林明珠對這件事的回憶，不代表對二二八的歷史詮釋認知。

楊渡指出，這部影片在二二八60周年播出時，就遭到阮朝日紀念館及多位人士指控，說林江邁的女兒林明珠當時還在包尿布、穿開襠褲，無法理解二二八事件，但事實是，林明珠當時已經十歲，怎麼可能還在包尿布、穿開襠褲？面對歷史時，大家必須誠實。

假而優則仕，現在的國史館長陳儀深，那時是中研院近史所副研究員，他就說（中央社9日電），報導內容誤植畫面，當然有錯，但基隆地區民眾被屠殺非常嚴重。

中央研究院院士黃彰健指出，「三立畫面錯，內容也寫錯」，國軍進入基隆港，已經宣佈戒嚴，空蕩蕩的碼頭不可能發生掃射事件。

陳儀深則說，基隆地區就有30多個受訪者明確描述這段史實，如集體槍決部分，被抓的群眾是站成一排，手腳被鐵絲穿過，而槍決之後的屍體還被拋到海裡。

陳儀深說，戒嚴與屠殺沒有必然的關係，屠殺也不一定是只在船上或碼頭，當時軍隊就是進入基隆市區，在街上進行無差別的掃射。

這種誤植，已經被廣為報導還道歉了的事，到了70周年，立法副院長蔡其昌仍然執惡固執。

【唐湘龍：難道忘了10年前的「三立」嗎？】（2017/01/29）

我要說的，是被立法院副院長蔡其昌在臉書上「誤植」的那張照片。

那張照片配上二二八，真是絕配。一配幾十年，樂此不疲。那張照片幾乎代表了二二八的血腥、恐怖，以及對那段歷史的無可置疑。那張照片讓幾十年來關於二二八的討論變得生動、煽動而且蠢蠢欲動。

彷彿一切的傳言都得到了證實。

政治正確到不行。但離開政治，這是天大的錯誤。

那張照片跟二二八毫無關係。那張照片的背景是上海。那是真實、動盪、血淋淋的上海…。倒是徹徹底底和當下台灣的政治有關。

這種政治，真是低級、貧乏透了。

「竹篙套菜刀」，移花接木，在二二八事件的操作裡到處可見。國共內戰、白色恐怖…的照片拿來拍電影、拍紀錄片、寫書， 以假亂真，司空見慣。這真是歷史研究的大惡。

這種不但無法就事論事，反而更加油添醋的大惡，「勿忘二二八」，正是今天二二八仇恨動員一直無法平息的主要原因。

道不道歉？撤不撤稿？根本不是重點。重點在於：這個社會在一個重大的歷史事件上，以訛傳訛，漫天扯謊，結果，關鍵證據竟然是假的。這種情況，如果是在法庭裡，早就被告死了。長時間以來，政客、名嘴、學者難道不知道二二八幾乎沒有什麼關於傳聞中的屠殺的影音資料？

那些所謂的屠殺、清鄉，都只存在人的嘴裡、往來的公文裡、媒體的報導裡，而且幾乎都是傳聞，極端經不起考驗，極端缺乏直接證據。我們一直在這樣的基礎上，縱容特定的政黨、政客將二寶當成提款機，煽動者成了執政者，執政者就是煽動者，台灣的族群仇恨歷史上的任何一個階段更廉價。

即使是資深的政治人物，即使已經是立法院的副院長，也一直信以為真、一錯再錯，更可以理解，這個社會對於二二八的基本常識是何等不足？

何況，這張早已經是二二八歷史造假的代表性照片。10年前， 2007年，被踢爆：1、這是當時扁政府用公部門預算，限制性招標手法「圖利」深綠媒體的置入性政治文宣；2、紀錄片中最聳動的印象就是這張照片，但被聯合報圖文並茂指控「張冠李戴」，完全是平行時空、歷史穿越。

當時三立電視台強烈反擊，還揚言提告。最後呢？總算發現自己的無知造成的烏龍事件，公開道歉收場。但當時，已經成功操作二二八話題。只是，一個電視台自甘成為政治工具到這樣的地步，真令人不勝唏噓。

正因為有這一段60周年的大烏龍，70周年竟然又同樣劇本重拍上演，主角竟然是立法院的副院長，才更顯出有關二二八事件紀念活動的荒謬性。這種習慣不明就裡，以訛傳訛，在Google圖檔隨便抓照片，把網路上的一切都當成真實，這正是現在網路文化最可怕的部分。

一個將二二八當成信仰、資產處理的執政黨，起碼應該對二二八相關的重要史料查證並且熟悉。但是，從每隔10年發作一次的「二二八病毒」來看，顯然，事實不重要，情緒比較重要。原諒不重要，仇恨比較重要。歷史不重要，政權比較重要。

二二八真的過了嗎？怎麼可能？從陳水扁時代的三立電視台，到蔡英文時代的蔡其昌副院長，已經告訴你：這是沒完沒了的政治炒作。

最後，2017年2月28日，唐湘龍又說：

里有殯，不巷歌。這是禮貌，這是人情。這是中國人的基本修養。但如果喪事辦了70年還沒辦完，哪個鄰居受得了？到底誰有毛病？到底是誰失了分寸？

二二八沒有過去，二二八是現在進行式。馬英九道歉了8年，結果今年爆發大流行。政府賠償了20年，結果哭的人更多。

這個發生在70年前的事件，不計良匪，死傷沒這麼多。那是日本統治台灣50年，皇民化如火如荼的年代。皇民化運動是戶籍建制為基礎，尤其在都會區，隱匿人口不只不可能，根本犯罪。二二八發放補償至今，連死亡加失蹤，總數就是800多。要鬼扯幾萬、幾十萬，那是一種不道德的勇氣。

這800多，是一種極無是非的標準，只要死，就算受害。就算無辜。但其實，裡頭多的是流氓，盜匪。罪刑就算換成今天，主張廢死的大概也會覺得該死。這些該死的，跟不該死的，都混在一起了。這些死有餘辜的，和無辜的，都混在一起了。這種「混」，讓壞人變好人，讓好人變聖人。

「陰間響馬」亂入盜墓。想從裡頭撈點政治上的殘餘價值。今天，因為這種是非不分的賠償與道歉，讓二二八成了台獨運動的發電機，台獨電力公司。讓二二八成「省籍、黨籍和國籍」三籍「三合一」動員的共同觸媒。省籍，族群被撕裂了，黨籍，藍綠被撕裂了，國籍，統獨被撕裂了。

二二八事件的客觀歷史和今天的主流論述剛好相反。最真實的謊言。最虛偽的真相。因為二二八已經注定成為歷史悲劇的亂葬崗，而民進黨正是這個亂葬崗的盜墓人。

二二八已經成為台灣社會終極和解的最大障礙。把這一天稱為和平紀念日真是諷刺。它其實是台灣官方版愚人節。人民的眼睛是雪亮的？在二二八這一天，完全看不出來。

結論，我認為，二二八就是一場精神疫病，它腐化了「人與人的連結」，沒有解藥。套用現在台獨官腔怪調的「類謊言」，這是一場「類戰爭」，只有躺平，自主應變。

也就是「處騙不驚」，不然怎辦？

【本系列完，郭冠英專欄每周三刊出】

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