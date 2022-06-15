●文學裡的女性角色

一、《命運難違》

林煇焜的《命運難違》在1933年於《台灣新民報》連載，是《台灣新民報》的第一部連載小說，作者林煇焜是淡水望族出身、京都大學經濟系畢業後回到台灣工作，這是他唯一的一部小說。小說內容是男主角李金池，出身富裕之家，日本的大學畢業後回台灣。家人為他安排相親，對象是同樣富裕之家出身的張鳳鸞。然而，兩人主張婚姻自主拒絕相親。而後，兩人各有婚姻，不過，都不順遂，李金池受不了太太的揮霍無度，張鳳鸞不但受到婆婆的欺侮，丈夫更有外遇。婚姻不順利，生活度日如年，兩人不約而同走到明治橋準備自殺，不料卻在此相遇，也才知對方身分，最終，在相互鼓勵下重回生活。

（照片：作者戴卓賢提供）

二、《可愛的仇人》

1935年徐坤泉的《可愛的仇人》於《台灣新民報》學藝欄連載160回，引起極大迴響，1936年單行本出版，在日據時期便達三版，銷售量更是刷新讀書市場的1萬冊。阿Q之弟（徐坤泉筆名）筆下的秋琴，刻意賦予她悲情女性的色彩，這是大眾小說的張力，但在張文環翻譯為日文，則賦予她新女性的堅毅色彩。徐坤泉《可愛的仇人》裡的君子是日本女性，資本家之女，高等女學校畢業，有一定的知識教養，然而，父親東南亞的產業因排日運動倒閉，君子淪為舞女。張文環則把君子改為朝鮮人，此舉的目的在於標示同為殖民地下的台灣人與朝鮮人有所交流互動。

（照片：作者戴卓賢提供）

三、《望春風》

《望春風》以台灣為背景，掀起台灣觀眾的觀影熱潮。「第一電影製片所」便以「望春風」的歌謠為底拍攝同名電影。《望春風》的導演雖然是日本人安藤太郎，不過，故事內容卻是相當台灣本土的故事。在農村成長的翁清德與故事女主角之一的秋月情投意合，欲結伴終生。《可愛的仇人》與《望春風》兩個1930年代中後期出現的大眾文化文本非常有趣，故事中的角色開始出現赴日求學者，故事的張力也包括貧富與城鄉差距。而更大的張力是日本女性的角色進入到文本當中。《可愛的仇人》當中是日本女性君子最終過世，《望春風》則是台日兩位女性都秉持成人之美之心，最後秋月甚至自殺以求清德與惠美的結合。在這兩部大眾文化文本當中，可以看到女性無論日本或台灣，同樣有著犧牲自我成全他人的特質，這與1930年代中期，日本已經開始進入戰爭動員時期的時代氣氛有直接關係。

（照片：作者戴卓賢提供）

●電影海報中的女性形象

日據時期電影中的日本人眼裡的台灣人形象：《莎韻之鐘》。該片是李香蘭於1943年在台灣演出，當時掀起了熱潮。電影刻劃一位高砂族少女無限的美好德行，幾乎承載了世間所有的善。不只莎韻被塑造成為一個擁有無限美德的「日本化的台灣人」，從現在來看，扮演她的李香蘭本身身分的曖昧也使得這個形象更為複雜。女主角李香蘭在血統上是日本人，在上海、滿州則以中國人的身分和形象紅遍華人世界。在片中她扮演血統上屬原住民的高砂族少女，生活在日本的國度裡，在現實中，她血統上屬日本人，生活卻是在中國人的社會中。

李香蘭本名大鷹淑子（照片：作者戴卓賢提供）

日據時期婦女對職業觀點，以陳金花女士（藝名鶯鶯）為例，她曾經是台灣第一代流行女歌手，主要唱紅歌曲是「日日春」。她因家境因素較晚入學，直到15歲才畢業，在學期間讓她略通日文，也奠定歌唱基礎。可是，那個時代的觀念，當歌女地位就如搬戲（演戲）般屬下九流。因此，她雖然熱愛唱歌，但卻選擇了家庭。

鶯鶯，本名陳金花。大正十年（1921年）出生，祖籍臺北中崙。在昭和十三年（1938年）於勝利唱片錄製〈日日春〉單曲發行。此舉讓她得與純純、愛愛，名列臺灣第一代流行女歌手。

1920年後，女權運動在全世界興起，開始有台灣婦女運動；另一種是由在台灣的日本婦女領導的團體如愛國婦人會、桔梗俱樂部；尚有官方授意組織如主婦會、處女會、女子青年團。1931年之後女性在參與社會事務時，並非完全自由，而是受到殖民政府控制。

女性的意識與婦女的地位，在日據時代是因為殖民政府的政策影響，教育政策在於執行同化政策，建立女子教育目標在於普及日語、培養日本國民性格、涵養婦德，培養賢妻良母和國民的雙重責任。但台灣社會傳統禮教的觀念，女子教育以培養新娘為主的女子學校教育。婦女在總督府的刻意營照下，多以讀新娘學校，變成賢妻良母為重要，這跟社會穩定有很大關聯。

（作者為國立台灣大學國家發展研究所研究生）

【系列完】