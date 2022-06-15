渴望同齡人的交流，我不再「擺爛」了，決定去旅居

卡卡｜北京某高校，新聞學，大二

2020年入學的我，一開頭就經歷了兩次延期——高考和大學入學。到現在，好像每一年都在延遲開學。

這學期，北京高校是完全在家上網課的狀態，我實在太無聊了，於是就到各地旅居去了。我想要做出點改變，跟同齡人的交往，我不想再受限太多，於是就選擇以最少錢的方式開始旅居。

這學期之前，我的心態有個特別大的變化——之前一直「擺爛」，會在家看很多互聯網信息，而老家新疆那邊朋友都不在，我經常一個人在家待著，心情狀態很不好。我想我不能再這樣下去了，就決定找點事做，參加一些志願者活動，或者出去玩。

決定去旅居，可能因為實在是受不了憋在學校出不去的感覺。今年一月冬奧會的時候，我們又回去上「家裡蹲大學」，沒有任何同齡人和我交流，感覺已經快自閉了，我也錄了播客傾訴一下當時的心情。

高考志願填報北京的學校，就是因為嚮往這裡的文化生活。我比較喜歡搖滾樂，北京的搖滾演出特別多，還有很多本土的學生樂隊，像一個理想主義的地方。結果來了之後，因為疫情，也很少有看演出的機會。

我現在在成都，已經待了一個月了。在這裡，我見到各種形形色色的人，認識一堆「狐朋狗友」，我發現這裡真是青年亞文化的發源地，確實給我一種「遊學」的感覺。我之前是玩攝影的，我的一個作品選入到了成都本地的一個展覽裡，於是就來成都參加一些攝影的活動，也會做點外拍的兼職，平時還會跟朋友去club聽音樂。成都的鐵人三項——露營、爬龍泉山和環天府綠道騎行，除了露營之外，我都做了。

當然學習也沒落下。我們學校氛圍特別閒，平時學習任務沒有那麼重。這學期我們有八門課，很多都是實踐課。比如最近我在成都本地採訪一些二手店或者買手店，包括多抓魚那樣的二手循環商店，回去可以寫一篇新聞課程的作業。

在大學的四個學期裡，幾乎每個學期都要經歷一次封校。我特別喜歡五條人樂隊仁科說的，「城市就是我的客廳」，但我想做的很多事情因為沒有期限的封校而遙遙無期，晚上10點的門禁甚至連場音樂演出都看不完。我舍友是戲劇社的，她一開學就加入了，到現在還沒有演成一部劇，校園裡很多社團可能因為疫情原因也都沒有搞了。

以前，海澱學院路的高校之間，經常可以互相之間蹭課、交流。本來是一個「學院路共同體」，現在變成了「學院路網課共同體」。學長學姐跟我們說，當時他們可以騎自行車去清北蹭兩節課或者逛逛校園，還可以認識一些朋友之類的，那個對我來說是一個很烏托邦的生活。

很多實踐、學習的機會也改變了。本來我想考中傳的導演或編導系雙學位，但是現在疫情也不太招生了，或者只招網課。之前我也想過去商業攝影或者新聞攝影的實習，但現在實習出校審批很麻煩，每天還有回校的時間點，於是我就放棄了。還有留學，疫情的政策、國際形勢，一系列的問題也讓我思考還要不要決定留學。

端午之後，我打算去大理，住在706青年空間。706就是一個青年共居的社區，裡面經常會有沙龍、電影、圓桌之類各種各樣的活動，就像大學一樣，我就想以此來替代一下我消失的大學生活。

暑假我還會去浙江安吉做一個營地教育的實習，攢點錢，也想在大自然裡多待一陣。（《四年大學三年封校 疫情下的大學生活》七之二）（朱雯卿Judy）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）