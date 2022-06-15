朱立倫訪問美國，根據張亞中的看法，台灣藍綠向美一邊倒不是好事，表示國民黨和民進黨的路線基本上是重合的，美國何愁找不到台灣版的澤倫斯基？

朱立倫清楚表明，他領導下的國民黨是個「不親中全面親美」的政黨，以往的「九二共識」並沒有「共識」。此次烏克蘭抗俄所採的城市「不對稱作戰」模式將是未來台灣援用的戰術思維。朱主席的觀點完全符合美國的要求。

全島盡是澤倫斯基！美國從2004年橙色革命開始搞亂烏克蘭，要等到2019年才找到澤倫斯基這號人物；想不到朱立倫爭當美國帶路黨的澤倫斯基，看起來，「國民」兩黨不把台灣拖進戰爭的泥潭誓不甘休。

「九二共識」各表

很明顯，大陸方面以及朱立倫對於「九二共識」的看法完全不同。根據6月14日鳳凰衛視的報導，「朱立倫反對任何一方單邊改變『九二共識』，希望兩岸能在『九二共識』下持續溝通協調...，並且用和平的方式保衛台灣。」

事實上，朱立倫的「九二共識」不是目的，而是個可以要、也可以丟棄的工具，至少他認為「九二共識」不但可以作為穩定兩岸關係的手段，還可以作為國民黨永遠偏安台灣的護身符，只要兩岸「九二共識」談判能夠無限期拖下去。

一方面，朱立倫領導國民黨投靠美國，另方面當著台灣人的面祭出「九二共識」，遊走於兩大國之間兩不吃虧。即使大陸批判朱立倫，更是坐實了他「不親中」的路線。

大陸一向把「九二共識」作為兩岸重啟往來的鑰匙，最終目標是和平統一。在兩岸關係好的時候，台灣方面還可以自己解讀「一個中國」的內涵（一中各表），現在兩岸關係如此之差，台灣方面已經喪失了解釋權。

不過朱立倫無所謂，因為他已丟掉了「親中」路線，而「賣台」的罪名他擔不起。這就不難理解，為何朱立倫指出，「九二共識」是個沒有共識的共識，因為「九二共識」不但讓他戴上「親中賣台」的帽子，還可能耽誤未來他參選總統的前途。

從李登輝開始，國民黨開始質變。先是黑金政治，讓國民黨滋生腐敗，然後藉著中華民國的殼推動本土化，讓民進黨享有本土與獨立的光環。留給國民黨的，剩下貪腐與親中，偏偏「親中」又被民進黨醜化為「賣台」，「腐敗」與「賣台」這兩個名詞是國民黨歷年敗選的魔咒。

面對這兩個魔咒，國民黨選擇沉默、甚至於接受。本來親中的目的是為兩岸民生謀取最大的福祉，例如解決薪資成長緩慢的問題，這需要政府以及企業界共同努力才能達成；但由於國民黨的「怠政」，其解決問題的能力遠不如蔡英文。

儘管馬英九8年使得兩岸經貿關係密切發展，但是受惠的都是大企業，而這些大企業的社會道德感明顯不足；再加上國民黨與企業粘粘的說不清楚的關係，「腐敗」如影隨行跟定了國民黨。

這些問題都是因為過去國民黨的無能與怠政所導致，和「九二不九二、親中不親中」又有什麼關係呢？朱立倫首先要做的，不外就是形塑國民黨執政能力與願景，不先安內如何攘外呢？

朱立倫夥同民進黨把台灣帶上戰爭之路

朱立倫路線與馬英九路線基本上是一致的，他們都堅持「不獨不武、維持現狀」，認為死抱中華民國的招牌，就可以在島內永遠的「混」下去，這些是國民黨精英的主流思想。

殊不知，這塊招牌早在2020年1月20日就被蔡英文摘下來了，「中華民國（台灣）」變成台獨的代名詞，中華民國的話語權早就歸於民進黨，而國民黨卻仍然抱殘守缺。再這麼搞下去，誰還能區分出國民黨和民進黨的招牌呢？全島盡是澤倫斯基！

在兩岸關係最緊張的蔣介石反攻大陸時代，鑒於當年在大陸的失敗經驗，蔣介石特別看重政治作戰。他的反攻大業立足於「三分軍事，七分政治」之上，重視大陸民心歸向和起義力量，裡應外合。只要有民眾擁護，他就師出有名。

當然事與願違，蔣介石並未成功反攻大陸。即使像蔣介石這麼一個軍人，也知道拉攏民心和政治作戰的重要；而朱立倫對於整體戰略形勢的判斷有問題，把兩岸關係寄託於不對稱作戰，何其不幸！

更可悲的是，朱立倫以其淺薄的軍事知識妄言不對稱作戰，等於夥同民進黨把所有台灣人推向戰場，換取「不統不獨、維持現狀」的血饅頭。

國軍失敗的軍事思維

目前台灣流行不對稱作戰是個暗夜裡吹口哨的自我壯膽，戰術上完全行不通。民進黨和朱立倫以為依賴不對稱武器例如各類導彈、海馬斯火箭系統或者自走炮等等，就可以對抗解放軍，即使在烏克蘭戰場也行不通，因為戰爭不可能靠幾件武器。如果烏克蘭戰勝，恐怕戰爭理論必須重寫了。

還有許多因素像是戰爭目標、戰爭潛力、指揮體系、武器平台效能、精神戰力等，像美軍這種頂級部隊從不缺上述因素，但是為何在阿富汗戰場美軍幾乎打贏了每場戰鬥，但是最終卻輸掉了戰爭？

就像塔利班所說，「你們有手錶，但我們有時間」。意思是，美國窮兵黷武的日子畢竟不會長久，最後還是要輸的。朱立倫不考慮戰爭本質的問題，所思所想的卻是戰鬥，未來必然戰敗。

現在島內的氣氛就是黷武殺伐之氣濃厚，在美國人的指導之下，以跑短線擅長的民進黨附和美國人，以為購買了不對稱武器就可以戰勝解放軍。游錫堃甚至稱，「雲峰飛彈」射程可達北京。

台灣最大的問題就是這種濫竽充數的「磚家」太多，他們從不思考戰爭的本質例如為何而戰、為誰而戰、戰爭目的、戰爭價值等等。

試想，若是解放軍真要動武，在未掌握制海權與制空權之前，是不會進行兩棲登陸的；而要掌握制海權與制空權，必須先掌握制電磁權與制網權，才能癱瘓台軍的C4ISR系統、並殲滅國軍所有武裝。這是現代作戰的基本原則。

難道非要等到國軍發現通信中斷、雷達無法運作、導彈無法發射、網路系統癱瘓、戰機與戰艦無法起降出港、接下來是一連串的火力打擊，這才發現事態嚴重？

結論

2014年，烏克蘭著手進行「去俄羅斯化」，禁止俄語作為官方語言地位，直接導致在烏俄語系人民的反彈，播下了今日烏克蘭戰爭的種子。同樣的，民進黨政府推動「去蔣化」、「去中國化」，與今日烏克蘭是多麼的類似！過去西方國家打擊對手最廉價的方式，就是分裂對手使其內鬥。

不幸的是，朱立倫接受了分裂的結果，不但把國民黨帶上了獨台之路，最終還將把台灣送進了戰爭的不歸路。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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