南美2館打算展出「殭屍」，據說是從法國凱布朗利博物館借來的，適逢中國的「鬼月」，中國傳統的鬼怪信仰資料十分豐富而多元，儘管略有「迷信」之嫌的，但卻也不失一項具有開創意義的展覽，值得一觀。

不過，據南美2館的宣傳強調，除了頭、手部位之外，這個來自法國的「中國殭屍」，服裝的帽子、衣服都是「真的」。

我不曉得南美2館所說的「真的」，是根據什麼樣的道理，從其所提供的圖片看來，這些殭屍皆是清朝官員的服飾，這分明就是1980年代香港流行的《暫時停止呼吸》殭屍片的造型，當時的香港演員林正英、許冠英等，參與了多部類似電影的演出，備受歡迎。法國凱布朗利博物館，只不過囫圇吞棗式的將電影中的造型複製下來，就當成是中國民俗傳說中的殭屍，其錯謬之處，是一望可知的。

考中國的相關殭屍傳說，從漢代以來即有，明清兩朝更盛，民間傳說為人死之後，因怨氣所積或是風水遭到破壞，因而引起「屍變」，甚至還有「湘西趕屍」的說法，由來已久，莫可詳究，是否為「真的」，恐怕就不無疑問，民俗傳說真真假假，原也不必追究。

不過，若說清代官員服飾為「真的」，就明顯是欺人之談，殭屍傳說自古而有，豈有可能一律穿著清朝服飾？尤其是官服，朝廷律有明典，非有正式官銜者，怎能著官服下葬？難道所有的殭屍都是曾任官職的人變的？

這是中國歷史、民俗傳說的ABC，南美2館的職員，難道連這樣的基本常識都沒有嗎？抑或是外來的和尚會唸經，所以也不管三七二十一，就徑直以法國凱布朗利博物館的錯謬認知，當成是「真的」民俗傳說？

台灣研究民俗傳說，且懂得歷史、文化背景的學者、專家，多如過江之鯽，南美2館不願諮詢，妄將法國舶來的東西當成「真的」，且大張旗鼓地傳遞錯誤信息，這又是何種的心態？會對真正的民俗信仰造成多大的負面影響？

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