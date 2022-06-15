日本防衛省統合幕僚監部於6月13日緊急公布，中俄情報偵測船各一艘分由宗谷與對馬海峽往日本海。緊接著14日晚間又再發布，中共海軍作戰艦船3艘經對馬海峽往日本海。值此東北亞北韓與美日南韓盟軍互相試射飛彈緊張局勢之際，中俄派遣情報偵蒐船在先，後有中共海軍組建此編隊任務備受關注，爬梳過去經驗似曾相識且有跡可循。

近年日本現任與卸任首相、內閣官員，頻密跟風美國「印太戰略」，欲主導亞太域國「聯合抗中」以及先後公然「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」、主張與美國共同「保護台灣」、美國應該放棄「模糊戰略」、明確「武力護台」立場。

日本並且積極提高國防預算，建設西南諸島軍事設施與擴大兩棲部隊組織，並且宣稱要提升軍事反擊能力抵禦中共戰區，以及派遣自衛隊文官抵台辦公小動作。近日中美日韓等區域內國家防長，於「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議10日至12日在新加坡香格里拉飯店以實體方式舉行。中共國防部長魏鳳和在會議中指稱，「有的國家」在台灣問題上，動不動就打台灣牌，「拿台灣關係法說事」，用自己的國內法「干涉別國內政」，中方對此堅決反對。「如果有人膽敢來犯，中國軍隊必將果斷亮劍，堅決反擊，戰而勝之。」

日本防衛省統合幕僚監部於6月13日緊急公布，中俄情報偵測船各一艘分由宗谷與對馬海峽往日本海。14日晚間又再發布，中共海軍作戰艦船3艘（舷號102、120、901）經對馬海峽往日本海。隨著俄太平洋艦隊6月3日至10日超過40艘戰艦和20架飛行器，在鄰近日本之北西太平洋舉行大型海空演訓後，中方海軍艦船接二連三進入日本海活動，引發日本海空兵力嚴密監控。

首先，檢視日本自衛隊發現共軍艦船3艘，隸屬中共北部戰區海軍駐山東青島、遼寧大連第一、第十驅逐艦支隊、作戰支援艦支隊所屬，萬噸級055型導彈驅逐艦拉薩號/102、052D型導彈驅逐艦成都號/120、以及903A型綜合補給艦東平湖號/902。

其次，055型拉薩號/102於上（5）個月份曾與遼寧大連056A型近岸護衛艦進行聯合編組，在黃海海域實施近海防禦演練，本次應該是拉薩號萬噸級驅逐艦，首次進行遠航訓練。

另052D型成都號/120曾於去（2021）年上半季與一艘萬噸055型導彈驅逐艦、一艘054A型護衛艦前往日本海進行遠海訓練、去年4月份也曾參與遼寧號航母編隊在西太平洋演訓；東平湖/902綜合補給艦去年10月曾與北部戰區海軍5艘一起抵日本海參與「中俄海上聯合2021」演習。透過上述的整理，分析北部戰區海軍102編隊，應該是進行北部戰區海軍年度例行性的遠海機動訓練。

最後，再比對中共北部戰區海軍駐山東青島第一驅逐艦支隊所屬與拉薩號/102，同單位、萬噸級055型導彈驅逐艦之南昌號/101曾於去年下半年組織同類型編隊（055型、052D型、903型等），由黃海、經日本海、宗谷海峽、入西太平洋、大隅海峽返駐地歸建。本次北部戰區海軍萬噸級055型導彈驅逐艦拉薩號/102遠海編隊，不排除也會循前者模式：遠海機動訓練近一個月、甚至在有遠洋綜合補給船隨艦隊進行海上後勤支援，繞日本周邊海域一圈後，經日本沖繩周邊海域返回山東青島歸建。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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