進口商大鑫公司涉嫌違法進口陸製的黑心快篩試劑，偽裝成美國進口品牌「Flowflex富樂」，粗估不法獲利高達1億多元。目前國內防疫措施都要用到快篩，但富樂快篩為劣質快篩，直接影響快篩準確度，該公司已進口約237萬劑，受害者更包括台中及高雄政府，但消息一出，食藥署仍無動於衷，直到地檢署發動搜索在外界質疑之下，食藥署才做出回應，禁止大鑫富樂快篩輸入販賣。惟富樂可能只是冰山一角，食藥署不能只坐在辦公室審文件，應針對市場流通販售的快篩進行抽查，避免劣質快篩充斥，造成防疫漏洞。

4月疫情大爆發，加上政府防疫政策不斷更改，包括目前快篩陽即確診、「3+4」後4天要外出必需快篩陰性才能外出，快篩的角色愈來愈重要，現在許多公司及場合也要快篩才能進入等，但指揮中心只注意到數量的問題，在快篩稀缺的初期，不斷強調會有上億劑的快篩來台，但卻忽略快篩的品質把關。果不其然，市面上真的出現劣質快篩濫竽充數，連地方政府單位都受騙，尤其地方政府為執行防疫的第一線，若快篩出現不準確的問題，將直接對防疫造成衝擊，影響實不能小覷。

令人不解的是，美國食品藥物管理局（FDA）今年3月早已公開示警有假貨流竄市面，衛福部食藥署在5月專案核准該廠牌進口，理應更加留意才是，或許在書面上看不出問題，也應實地走訪一下多做瞭解，但顯然食藥署沒確實做到查核，導致採購的地方政府，不斷接到民眾反映，快篩無法呈現測試線（T）、品管線（C）的檢測結果。

目前政府的防疫政策快篩陽性即確診，在大部分的檢疫上，快篩已取代了PCR，快篩的使用量已是愈來愈大，衛福部更應有警覺防止劣質快篩魚目混珠，食藥署面對此事，不能只針對大鑫富樂快篩予以禁止輸入販賣及全面回收便宜了事，應積極對於市售快篩進行全面抽查，確保快篩能維持一定的正常品質。

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