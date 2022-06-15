俄烏戰爭已逾百日，超過700萬烏克蘭人逃到國外躲避戰火，烏克蘭境內亦尚有800萬人民流離失所，這是自第二次世界大戰最大的難民潮。

烽火初燃，全球華人規模與影響力最大的慈善團體慈濟基金會（以下簡稱本會），即由證嚴法師呼籲，希望喚起人人本具愛心善念，援助受戰火迫害的烏克蘭民眾。為此，即使慈濟基金會在當地及其鄰近國家並無聯絡點，仍尋求各方管道，在2022年3月5日透過遠嫁波蘭的台灣女兒張淑兒及其先生盧卡斯，在距華沙4個小時車程的波茲南，為烏克蘭難民首次發放生活物資。

由於當時正遇歐洲酷寒，慈濟將一批批的環保毛毯運往波蘭，再結合當地超商，發放現金購物卡，解決了物資運送的問題，更直接地，親手將溫暖送到手中。

爾後，慈濟志工也陸續從美國、歐洲各國、土耳其及台灣各地出發，共有12國家地區志工會合在波蘭，迄今援助行動仍持續進行，且擴及盧布林、華沙、斯塞新等難民聚集的城市。截至6月12日止，慈濟共舉辦了185場物資發放，發放內容包括可以直接在波蘭知名超市使用，面額2000波蘭幣（約等同台幣14000元）的購物卡與環保毛毯、睡袋及糧食，服務超過5萬人，為援助烏克蘭難民展開中長期計畫齊力付出。

隨著俄烏戰爭的持續進行，逃離烏克蘭的難民仍在增加中，主要分佈在波蘭全境，甚至包括摩爾多瓦、斯洛伐克、羅馬尼亞等烏克蘭週邊國家，然而慈濟一方的力量畢竟有限，加上考量逃離的烏克蘭難民多為老弱婦孺，以及生活習慣與宗教信仰等因素，立刻啟動與國際及波蘭當地慈善組織合作計畫，及早進行受戰爭影響難民的人道援助行動。截至6月14日為止，與慈濟合作的慈善組織包括：

1、聯合國兒童基金會 (UNICEF)

2、天主教靈醫會 (Camillians)

3、波蘭婦女基金會 (Polish Women Can)

4、以色列人道救援組織 (IsraAID)

5、國際紅十字會 (Red Cross)

6、天主教明愛會 (Caritas)

7、空運連結賑災物流基金會 (AirLink)

8、基督復臨安息日會安澤國際救援協會 (ADRA)

9、世界健康基金會 (Project HOPE)

10、國際世界希望基金會 (World Hope)

11、天主教慈幼會 (Don Bosco)

慈濟與這麼多國際組織簽約合作的目的是，透過和有愛心、有經驗的跨宗教、跨國界慈善組織合作，可以讓各方的資源做更有效的發揮，以期能更及時、更全面的照顧這些流離顛沛的難民。慈濟做為以佛教為根基的國際慈善組織，本身就有屬於佛教的儀軌和慈濟的人文，但是慈濟也強調「感恩、尊重、愛」，本來就有高度包容性，所以和其他宗教攜手合作是本著虔誠、和諧、互助的原則。在慈濟的發放現場，可以看到神父帶領大家一起禱告，也可以看到慈濟人用雙手奉上救援物資與難民一起合唱「我們都是一家人」，借用這些NGO組織的力量和資源，可以讓救援行動更快、更周延，讓難民能夠及時得到幫助。

在波蘭，慈濟第一個合作的國際組織是聯合國所屬的兒童基金會，該組織在烏克蘭週邊七個國家共設立了26個「藍點 (Blue Dot)」難民服務中心，每個中心每天最多可服務關懷3至5千位難民，慈濟的資源投入之後，可以加速這些藍點的建設，更可以有系統的實質幫助到這些難民。

另外在這次合作組織裡，有許多宗教團體，像是天主教明愛會、靈醫會以及慈幼會等，他們在當地都有教堂或教會，慈濟的投入就可以嫁接這些資源，至少立刻就解決發放的場地的問題，透過教友們的協助也能立刻就聚集難民，及時把包括購物卡、食物、環保毛毯等生活物資，送到難民手上。

透過跨組織合作援助難民，慈濟預計可在6月底幫助超過6萬名烏克蘭難民，為烏國難民安頓身心。目前已用「以工代賑」方式培訓烏克蘭籍志工，依戰爭情況的發展，為中長期援助計畫做準備，包括安居、安生(計)以及安學(兒童教育)等，都在計畫之中。

戰爭對全球造成的各種傷害無遠弗屆，烽火無情，人間有愛，我們相信人人都可以用發自內心的大愛，付出行動來撫平人間的傷痛！（作者為台灣佛教慈濟慈善基金會執行長）

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