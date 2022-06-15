陳時中的一句「1922不具公權力」真是一語驚醒夢中人。如果由政府單位委外經營的專線並不具有公權力，只具有通報與諮詢的功能，那麼政府單位是不是不該宣傳民眾有事就打給該條專線，並應該盡快召集所需人力，設置一條水平與垂直聯繫透明，而且能夠以公權力給予民眾必要協助的聯絡管道與窗口？否則對民眾與對辛苦在1922服務的工作人員來說，都不公平。

民眾對1922專線的信任，就像當初對指揮中心的信任一樣，都以為是在原有的行政機關之外，為了因應瞬息多變的疫情才會成立一個臨時、專案型的工作小組。在緊急情況之下能夠事從權宜，並以更高的權限提供民眾跨單位、跨部門的及時協助。結果在這次新北男童恩恩的憾事發生，指揮中心和陳時中看似輕描淡寫地與1922切割，實則是在多數民眾對政府與1922的信任上潑了一桶冷水。而1922的這個情況，正好可以跟165反詐騙專線做一個對比。

由內政部警政署營運的165反詐騙專線雖然說起來也是一個通報與諮詢專線，就是當民眾遇上詐騙案件或是疑似詐騙的情況時，可以先撥打165反詐騙專線確認眼下遇到的是不是就是詐騙案，需不需要進行下一步的報案或其他程序。雖然在很多時候真的遇上詐騙，民眾在諮詢過後還是需要自行到轄區派出所報案，才能讓檢警有權力進行下一步的調查或搜索，而且很多時候只是有疑慮而非確認有詐騙事實的匯款帳號和對象，165無法直接建立資料庫條目或成立相關警示，無法真正主動地預防詐騙發生。

但如果真的遇上詐騙，民眾撥打165至少可以先將可疑帳戶圈存止付，及時停損再靜待接下來的程序走完，給受害者一個真正有效，並具有公權力的解決方案。於是這時候民眾可能就會想問，既然1922是一個不具公權力的委外經營專線，那當初指揮中心為什麼還要民眾有事都打去給1922？

尤其後來指揮中心有許多防疫政策都說得不清不楚，也把民眾和地方政府自主應變的能力想得太過完美。之前管得很緊的時候，民眾一不小心做錯什麼事，就動輒要被指揮中心罰個幾十萬、上百萬，結果確診病例激增的時候指揮中心卻撒手不管。

害怕自己害到別人，也怕自己不小心又誤觸什麼法規的民眾當然會不斷打進1922想要問清楚。結果就出現了電話打不進去大塞車，1922的接線員真的遇上緊急情況也無能為力，還要想辦法通知有公權力的權責單位去聯繫協助，一來一往之間就虛耗了許多寶貴的時間。追根究柢，就算1922沒有公權力，因為政府規劃有誤、防疫政策有誤、實際執行有誤而導致疫情期間的種種憾事，不依舊是中央政府應該負起的責任嗎？

陳時中的這句1922不具公權力，不但讓民眾看清當初或許就是不該太相信政府所做的種種宣導，也讓民眾看出政府想以此卸責的企圖。（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※