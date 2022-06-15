「玩人喪德，玩物喪志」，語出《書經》，乃周武王推翻商紂王後，一度因為沉迷於西戎進貢的獒犬，被臣子勸說後幡然悔悟、重新振作朝政的典故。以周武王之賢能昭信，尚且不能玩人玩物以免敗壞朝綱國政，後世之人在面對眾人之事以爭取民心，特別是在民主時代，斷無可苟且僥倖之議。

蔡英文總統的執政團隊，近月來面對在新冠疫情持續推高死亡人數時，死拗不承認過去二年餘的時間未做到適當的疫苗、藥品案全存量，連自己編織出「超前部署」謊言的種種也未曾道歉補過，甚至接二連三爆出「1922」專線失效後，疫情指揮中心竟不負政治責任，且強制染疫的遺體火化規範冷血獨裁到無以復加的地步。種種失德敗政，在在證明執政靠謊言行不通。但民進黨的執政已經走進不斷圓謊的死胡同，在面對九合一選舉已經是蔡英文跛腳大考驗的當下，顯然選擇以龐大的執政資源混和網軍認知作戰，繼續愚弄百姓、製造人民對立並在國內大搞敵我識別，作為政權與黑金複合體的續命丹。

值此人民失望憤怒於執政當局之時，希冀再造中興之勢的國民黨，理應是有著無以倫比信心贏回人民授權、強化社會連結的好時機。但無奈又弔詭的是，朱立倫主席領導的國民黨，竟縱放對民進黨批判，導致弔民伐罪討公道的民氣逐漸消磨，面對年底選戰，原本可以有別於蔡英文獨裁搞「乾綱獨斷、天威難測」提名戲碼的，只要依循「國民路線」開大門走大路以公開初選爭取民心。而如此正當的想法朱主席竟毫不著墨，寧可把時間拿去討好美國、作秀自失立場，也不願坐鎮台灣鞏固根本，著實令人看傻眼這是何等的政治智慧？

君不見，桃園市、苗栗縣在傳統政治認知偏藍的板塊中，朱立倫打壓羅智強硬著陸的結果，讓張善政一張好牌卻在桃園難以服眾，徐志榮在苗栗拒絕徵召，豈不是朱「玩人喪德」危機？國民黨缺乏具說服力的初選機制又無執政資源挹注，這場選戰實在無法比照民進黨的作戰方式推進。即將登場的高雄市長提名，國民黨中央卻又擺出高深莫測的態度，似有意要強行徵召個人參選意願低落的柯志恩，讓高雄市議員及藍營選民擔憂恐連基本防線都會崩盤。

據國民黨中常委、現任議員黃紹庭公開表示，秘書長黃健庭到議會黨團召集會議時，曾要議員以假投票方式表達意見，而張亞中教授是被議會總召童燕珍等議員明確提出的人選，柯志恩幾乎沒人討論。而張亞中本人也與倡議在野大聯盟的蘇偉碩醫師會面取得團結在野力量才能贏過民進黨的共識。

其中議會還有黨工會議紀錄、全程錄音，以黃秘書長基督徒的信仰背景，自然不會做出假見證的違心之論，但從美國甫回台居家隔離的朱立倫是否願意聆聽基層希望由代表國民黨立場的張亞中出線，或因黨主席選戰的心結而以「上級指導員」姿態不給張亞中論述舞台？全台灣都在看。（作者為資深媒體人）

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