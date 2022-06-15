台灣爆出大鑫資訊公司所代理的美國品牌「Flowflex富樂」快篩試劑，竟然混冒了中國製造的產品，故出現了部分無法判讀的現象，其中高雄市100萬劑、台中市33萬劑，都有大量採購，目前已有237萬劑流入市面，引起社會恐慌，食藥署今已下令全面回收。

面臨新冠疫情的流行，世界各國的醫藥廠商，紛紛推出自己研發的快篩試劑，但品質良莠不齊，而其製造地區，為了節省成本，亦未必都在本國製造，中國大陸不但已有自家研發的快篩試劑面世，行銷於全世界，且亦成為代工製造的大國。此次出現瑕疵的「Flowflex富樂」快篩試劑，是經由美國緊急授權，而業者大鑫資訊據以向台灣食藥署審查後，也核發了EUA的，在程序上並無問題。

目前的情況，據報章報導，大鑫資訊公司是以對岸廠商代工的次級品混充出貨，先運到香港再空運輸台，包裝上不實標示原產國為「USA」，觸犯了「進口產品與核准不符」的條例，涉嫌「未經核准擅自輸入」。是則大鑫資訊不僅有以低價貨混充高價品的刑責，更有「以疫謀財」的罪行，其代理產品既有明顯瑕疵，食藥署加以回收、禁賣，當然是站得住腳的。

不過，這批試劑，既然是通過了食藥署的審查，卻在進口發售的環節出現了問題，這是否代表了食藥署的「審查」過程是有重大疏失的？黑心商人借疫情發國難財，人所共憤，但利之所趨，所謂「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」，類似的情況，未來是可能層出不窮的，為了國人的身心健康，食藥署也太粗心和無心了，是否也應該早點擬出對策，作為防範？

台中、高雄市長之被指摘，其實是相當冤枉的，因為一切的採購，均依政府規定的採購法執行，「Flowflex富樂」既獲得食藥署的EUA，當然也只能照章行事，不可能自行檢驗。問題在於，據聞大鑫資訊原來「可能」也是「小吃店」，是在2020年才開始轉型作醫材業務的，然則食藥署在審查的條例上，是不是忽略了極可能發生的「掛羊頭賣狗肉」的問題。

不可諱言地，大鑫公司也算是神通廣大、長袖善舞的，此所以能以僅僅500萬的資本額，就承接了可以獲利上億元的生意，且能連續接到許多政府的標案。如果真能有其「商德」，除了自身可以獲利外，也未嘗不能造福於台灣民眾，原是「兩利」的局面；孰料竟然利欲薰心，以次貨混冒高檔貨，謂其為「黑心商人」，也是名實相符的。

「黑心商人」，在整個社會以個人利益為歸趨的風氣下，早已是層出而不窮的了，但是，商人心黑，未必就代表其所代理的商品就是「黑心」的。商品售價，依其品質，各有不同，一分錢一分貨，明標價碼，消費者自可依其自主意願，自作選擇，世間未必沒有「黑心商品」，但真正多的是「黑心商人」。從報章的相關報導中，我們可以看到由於「Flowflex富樂」極可能是由中國大陸代工的，在台灣目前敵視對岸的「反中抗中」氛圍中，報導的標題及內容，皆有意無意間就徑直用「大陸劣質商品」、「中國黑心商品」加以形容，好像只要是與大陸攸關的一切，都是「黑心」的，台灣的「認知作戰」，真的已到了無孔不入的地步，而「淺碟式」的直覺反應，更凸顯出了許多台灣民眾的盲目與無知，這也是極令人揪心的問題。

商品可能有「黑心」，這點，通過明碼標價、嚴格審核，良品足以淘汰劣品，還容易防範；但真正會「黑」的，是「商人之心」，而不僅有「黑心商人」，事實上與「黑心商人」同樣「心黑」的，更是所在皆有，人心一黑，天下大勢皆去，其禍患較之「黑心商品」、「黑心商人」，恐怕是更嚴重的。（作者為退休大學教授）

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