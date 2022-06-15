疫情指揮中心每日下午2時舉行的防疫記者會，這兩年來固定由指揮官陳時中率官員擺開5人陣勢共同主持，內容一成不變報數字，不然就是大內宣講廢話，防疫記者會被戲稱為「五漢廢言」，15日甚至由醫療應變組副組長羅一鈞唱獨角戲，這樣的記者會看來是該廢了。

五漢廢言最大特色就是民眾最關切、最想知道的資訊，陳時中永遠講不清楚、甚至刻意打模糊戰。從最早「3+11」的粗糙決策導致數百人染疫身亡，到最近確診死亡遺體是否24小時內火化，爭議迄今，陳時中都語焉不詳，導致枉死者家屬無處申冤。

這兩年記者會陳時中被捧上神壇，享受「順時中」光環，有段時間即使天天零確診，都要搬出西瓜「嘉玲」一番。如今每天數萬人確診、逾百人死亡，BA.4、BA.5病毒來勢洶洶，國人最需要精準防疫指引，陳時中竟以疫情穩定、重大政策已宣布為由，周日突然宣布停開記者會。

其實五漢廢言記者會開或不開，絕大多數國人早已不在乎。指揮中心最近災情慘重，包括陳時中、薛瑞元、王必勝及莊人祥都確診，原本記者會由防疫門外漢副指揮官陳宗彥主持，由於陳不具醫學公衛背景，被外界罵翻後，記者會改由代發言人羅一鈞獨撐大局。

羅一鈞有「國民女婿」美稱，偌大記者會一人冷清秀完圖板，面對媒體詢問富樂快篩混充劣質產品，卻能通過EUA審查爭議，一時詞窮竟回應「很多措施是防君子不防小人」。原來，政府的緊急使用授權審查機制可以任由不守法者鑽營，五漢廢言再添經典名言。這樣的記者會還不該廢掉嗎？