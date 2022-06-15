中共繼對台鳳梨、蓮霧、釋迦下達禁令後，日前又以「藥物殘留」為由，宣布全面禁止我石斑魚輸往大陸。

消息傳來，蔡英文總統立即表達嚴正譴責，指對岸再次違反國際貿易規範，對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係，不排除到WTO申訴。我認為對岸是藉石斑魚事件釋出警訊，台灣除了進行「法律戰」之外，還必須做好「經濟戰」的準備。

經濟本來就是國家執行對外政策的一個重要工具。在冷戰時代，美國即根據本身的利益，運用「最惠國待遇」（MFN），對不同「反蘇」或「親蘇」的東歐國家，分別施予「獎賞」或「懲罰」。美國採取的這項「區別對待」（differentiation）策略，曾促使社會主義陣營的分化，最後終至瓦解。

中共當初推動兩岸「三通四流」，背後亦帶有明顯的政治目的。中共希望兩岸經濟交流，有助於中國大陸的現代化，並為實現兩岸統一的目標服務。為了「更寄希望於台灣人民」，中共一視同仁，以「無區別對待」（non-differentiation）策略對台「讓利」。近年來，在「反獨促統」的政策方針下，中共把台灣人民做出區隔，改採「區別對待」的策略，選擇性地對台「讓利」。

石斑魚已列入ECFA早收清單，所謂「藥物殘留」的技術性問題，是可以由雙方權責機構，透過協商方式解決的。對此，我方曾嘗試與對岸進行接觸，但得到的是「已讀不回」。這已成為民進黨執政後，兩岸關係的「常態化」現象。

無論如何，在年底中共二十大和台灣地方選舉前，對岸全面祭出石斑魚禁令，不免讓人產生疑惑。因為，這和習近平的「融合發展」理念大異其趣，也會給台灣有心人士，在選戰中操弄「抗中保台」的機會。難道對岸刻意視而不見，決定選擇另一種「無區別」策略，即不再在乎台灣任何人的利益和想法。

對岸當然不會從台灣的角度考量問題。我認為，中共對於俄烏戰爭爆發後，西方國家不斷把台海戰爭擺到檯面上來「熱議」，已逐漸感到不耐。但基本上，中共仍會以「軟硬兩手」來執行它的對台政策；而且硬的會更硬，軟的不會更軟。

中共國防部長魏鳳和，在「香格里拉對話」提出「不惜一戰」的說法，應讓台灣意識到，中共「以武制獨」的決心不容置疑；中共處理石斑魚輸陸的做法，也應讓台灣理解到，在兩岸相互敵視的情況下，認為中共會為了「以和促統」而釋出更多「和平紅利」的想法，是不切實際的。

綠營內部普遍存有「重硬輕軟」的心理，有人視戰爭如兒戲，甚至提出「飛彈可以打到北京」的說法，似乎想來個「硬碰硬」；另一方面，也有人因為台灣在兩岸經貿互動過程中的長期獲利，就視對方的「讓利」為理所當然，忽視「天下沒有白吃的午餐」。

一般而言，作為對外政策的工具，軍事威脅較易為人感受；但經濟制裁所造成的殺傷力，甚至可以實現武力都無法達成的目標。如果經濟成為中共對台「極限施壓」的手段，試問，美國除了軍售外，此時還能提供台灣什麼幫助？這是台灣所有主張「親美」立場者，都應該回答的一個問題。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）