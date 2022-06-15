大陸國防部長魏鳳和在新加坡香格里拉對話會上表示，中國統一絕對要實現，若有人膽敢把台灣分裂出去將「不惜一戰，不惜代價打到底」，更以「妄想、休想」等罕見措辭警告台獨以及外部勢力，陸委會指責這是「宣戰行徑」，但魏鳳和真的是在傳遞戰爭訊號嗎？

和平統一方針未變

魏鳳和身為國防部長、軍委會委員，但未掌握兵權，以大陸「黨指揮槍」體系，魏鳳和是「銜命出使」，肩負與各國防長進行戰略溝通、尤其是涉及軍事安全的技術層面磋商的重任。在香格里拉對話會期間，魏鳳和與美、日、澳等防長會談，一些會談還具有破冰性質，想必事前幕僚已取得不少成果。同時，其他陸方與會成員會議期間也頻繁活動，與各方展開檯面下溝通。

對比魏鳳和慷慨激昂的宣示，陸方與各國在軍事安全層面的溝通協商，才是真正的重點。魏鳳和強硬的涉台表態，雖代表北京最高層對外發聲，但並不具有新的政治宣示或路線調整意義。細讀魏鳳和的演講全篇，結合上下文，對其涉台表態可整理出四個意涵：

第一，魏鳳和高喊「不惜一戰打到底」，但「打」的前提是「若台獨成真」，也就是說北京並未改變「和統為主、武統例外」的基本路線。台灣社會其實早聽慣了對岸軍方「文攻武嚇」的言論，過去中共將領沒少過「武統」強硬表態，近期大陸國防部、東部戰區也多次就台海發出「枕戈待旦」的備戰宣示。但萬變不離其宗，共軍喊得再凶，終究要配合和平統一的總方針。此次魏鳳和談及台灣時，最開始仍重申了「大陸以最大誠意和努力促成和統」的主張。所以，魏鳳和作為共軍高層，「喊打」在意料之中。

第二，在美方主導下台海情勢漸成國際社會高度關切的多邊議題，今年香格里拉對話會更加凸顯，魏鳳和的嚴詞警告並不意外。隨著美中戰略格局的演變，美方指控大陸對台灣「壓迫性」和「進攻性」舉動，前者主要指對台灣民主制度的介入，後者則指軍機軍艦打破過往台海中線默契的動作。從北京對台政策角度看，爭取台灣民意、保持軍事優勢，本就是其傳統手段，但美國已經將此舉上升到中國挑戰國際秩序、危害區域和平穩定的層級，因而尋求全球盟友協同關切和干預。日本首相岸田文雄在香格里拉對話會上大談台海時，魏鳳和坐在台下聆聽，輪到魏鳳和上台演講，怎能不加碼反擊？

中美互讓緩解衝突

第三，從魏鳳和「不惜一戰」的檯面上表態，到陸方向美方傳遞「台海非國際水域」的檯面下交涉，將兩者結合解讀，能嗅出不尋常的味道。儘管魏鳳和談及台灣時，並未超出中共最高層的授權、也符合大陸對台和統的基本路線，但美媒披露的中美兩軍交涉內幕，則看出北京已經對近年來美方在台海「秀肌肉」相當不滿，且正尋求具有實質意義的軍事反制措施。美艦常態化穿越台海始於2019年，應可理解為對共機飛越台海中線的反制。如今中方拋出「台海非國際水域」議題，顯然意指美艦行動，箇中是否存在交換空間？

第四，魏鳳和與美防長在新加坡會談後不久，楊潔篪立即會見美國安顧問蘇利文，這說明美中劍拔弩張的喊話背後仍有溝通。拜登在5月亞洲行前，就預告計畫與習近平再次視訊會晤，如果美中以「不支持台獨」作為管控分歧、預防衝突的共識，並換來撤銷彼此關稅、擺脫經濟困境的雙贏結果，那麼魏鳳和的強硬言論就帶有對內表態、安撫反美勢力的考量。

美中管控衝突的焦點是台灣，若美中能各讓一步緩解台海軍事緊繃，台灣促進兩岸和平與對話的能量，就可以激發出更多來。反之，即便大陸不改變和統路線，美方不支持法理台獨，但台海離軍事攤牌的危機將愈來愈近。