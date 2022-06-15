在中國國民黨主席朱立倫訪美行程結束後，「九二共識」又掀起一陣討論熱潮，所謂的「沒有共識的共識」或是「創造性模糊」等說法，指的是兩岸對於「一個中國」的涵義認知不同，但對於雙方關係發展而言，不可否認「九二共識」確實是「擱置爭議、務實協商、維持現狀、和平發展」的共識，是台海避免戰爭、和平穩定的定海神針。

眾所皆知，自1987年11月2日台灣開放民眾赴大陸探親以來，兩岸人員往來與經貿交流愈來愈密切，衍生出需要雙方公權力處理事項也愈來愈多，當時以「掛號函件查詢、補償事宜」與「公證書使用查證」等事項較為急迫，因此雙方約定1992年11月在香港舉行會談，這些事務性協議內容很快就取得共識，但大陸方面要求對「一個中國」政治議題進行討論，我方不同意，因此未簽署協議。

隨後兩岸經過傳真函件往來討論，最終在我方提議，大陸「充分尊重並接受建議」的內容如下：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。對於一個中國的涵義，雙方同意各自以口頭方式表述」，這就是當年兩岸達成的共識內容。也因為雙方對於「一個中國」定義有了這段文字，才有1993年兩岸在新加坡舉行「辜汪會談」，簽署四項協議。

這段文字後來在2000年被學者與媒體以「九二共識」來命名，並廣為兩岸各界使用。2008年5月中國國民黨再度執政後，6月海基、海協兩會在雙方政府授權下再次展開協商，在兩會往來的正式文件中就提到，以「九二共識」為兩岸互信基礎，恢復制度性協商，自此「九二共識」四個字正式出現在兩岸官方文書上。

現在台灣有人形容「九二共識」是「沒有共識的共識」、「創造性模糊」指得是兩岸對於一個中國的涵義認知各有不同，目前大陸對於「九二共識」的定義是「體現一個中國原則的九二共識」；台灣則是對「九二共識」定義為「一個中國、各自表述」即「一中各表」，雙方雖然對「一個中國」有不同解讀，但最重要的是有了「九二共識」，兩岸就可以擱置一個中國意涵的不同認知，務實展開協商。

如果說兩岸一定要對敏感的政治議題達成共識，大陸對於「一個中國」絕對是定義為「中華人民共和國」，台灣肯定不會接受；而台灣依照「中華民國憲法與增修條文」將「一個中國」定義為「中華民國」或是民主進步黨黨綱所揭櫫的「台灣共和國」，大陸肯定也無法容忍。若是雙方一定要在這個問題上爭得你死我活，無可避免將走上戰爭一途。「九二共識」確實發揮高度政治智慧，讓兩岸可以「維持現狀、和平發展」

「九二共識」內容是符合「中華民國憲法與增修條文」，依照中華民國憲法，我方是主張「一個中國」即「中華民國」；在「增修條文」前言中有「為因應國家統一前之需要」，也就是說未來是要追求國家統一的；而在「台灣地區與大陸地區人民關係條例」中則說明兩岸目前分治為「台灣地區」與「大陸地區」。

歷史事實證明，「九二共識」雖然在敏感的政治議題是「沒有共識的共識」，但是「創造性模糊」讓兩岸能「擱置爭議」、「務實協商」。「擱置爭議」就能維持兩岸「維持現狀」，讓兩岸人民免於戰爭的恐懼；「務實協商」就能讓雙方坐下來解決各項實質問題，維繫兩岸人員往來與經貿交流，達到互利雙贏的「和平發展」。

在2008年至2016年中國國民黨執政時期，兩岸海基、海協兩會在「九二共識」的基礎上恢復協商，一共舉行過11次會談，簽署23項協議，包括兩岸直航、大陸觀光客來台、ECFA等協議都在這個時期簽署，開啟了雙方和平穩定、繁榮發展的時代。除了簽署協議外，雙方也定期舉行我方大陸委員會與大陸台灣事務辦公室的「兩岸事務首長會議」並設置電話熱線，同時也在2015年11月7日在新加坡舉行兩岸領導人「馬習會」，是兩岸關係自1949年以來最佳時刻，台灣同胞、各行各業都享受到「和平紅利」。

自從2016年民進黨在台灣執政後，由於不承認「九二共識」，再加上「台獨黨綱」，被中國大陸認為是破壞兩岸政治互信基礎，使得兩岸關係處於高度緊張狀態，甚至在2011年5月被《經濟學人》雜誌形容成「地球上最危險的地方」。台灣要「擱置爭議、務實協商、維持現狀、和平發展」的「九二共識」？還是要與中國大陸來場「台獨戰爭」，搞得雙方魚死網破，讓台灣所有建設成果、人民生命財產毀於一旦？相信有智慧的台灣民眾心中早已有了答案！（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※