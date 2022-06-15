機會是給準備好的人，民進黨防控疫情不力重創形象，使原本鐵板一塊的權力延續出現變數，但在野黨有本事扳倒民進黨嗎？

這一波新冠病毒嚴重失控，民進黨政府的顢頇、霸道、私心表露無遺，導致民眾怨氣沖天，對於民進黨視人命如草芥深惡痛絕。根據TVBS公布的最新民調，蔡英文、蘇貞昌和陳時中的滿意度都直直落，且出現死亡交叉，不滿意度皆超越滿意度。

6年來民進黨全面掌控了國家資源與宣傳機器，支持度維持一定水平，但近期由於防疫表現荒腔走板，疫情短期內也無法緩解，以致疫情變數已成綠營權力優勢反轉的轉捩點，尤其是國民黨在地方原本就占有優勢，有可能在年底的選舉中重創民進黨，為再度政黨輪替創造有利聲勢。

民進黨政府一再宣揚「有政府能做事」，又把防疫表現宣揚為世界第一，於是大大提高了民眾對政府的期望值。這波疫情肆虐，官員的回應與表現卻讓民眾的期待完全落空，近期民調所反映的數據，勢必衝擊年底的地方選舉。首當其衝，就是陳時中的台北市長美夢粉碎了，民進黨想利用他的參選產生裙襬效應，拉高民進黨的整體選情，現在已完全落空。疫情升溫而醜態畢露已然成為民進黨可能敗選的滑鐵盧。

當民進黨支持度快速下滑之際，國民黨逐漸理出頭緒，出現撥雲見日契機，為藍綠氣勢消長帶來新的可能。國民黨解決了最麻煩的桃園市長選舉提名紛擾，主席朱立倫徵召張善政參選桃園市長，隨著羅智強退選而有否極泰來之勢，六都已經完成五都的布局。民進黨卻還在琢磨，台北市、新北市及桃園市長提名人都搞不定，國民黨以逸待勞，六都不無過半機會。

另一方面，朱立倫近期赴美為國民黨駐美代表處揭牌，重建國民黨與美國方面的關係，在論述中也強調「親美」，並指「九二共識」是「沒有共識的共識」，他的言論目的是撕下國民黨「親中反美」的標籤，洗刷國民黨長期被民進黨汙名化的面目，重新塑造國民黨與台灣社會凝聚一體的形象。

國民黨現階段搶救生存問題為第一要務，在「親美疏中」的同時，還必須讓民眾看好其有穩定兩岸關係、確保台海和平的能力，這就必須與對岸保持親善關係，以便成為民眾面對兩岸詭譎局面的另一個更佳選擇。朱立倫踏出這步有其現實考量；捨此不為，只有淪落被選民淘汰的命運。

國民黨必須成為穩定兩岸關係不可或缺的力量，既可牽制民進黨的台獨走向，避免走上迫使對岸興師滅獨的悲慘下場，同時為兩岸和平統一保留一絲希望。這個價值還沒有獲選民充分認同，隨著中美對立加劇的發展，國民黨不要也不能違逆台灣抗拒統一以及趨於親美反中的民意走向，而只能發揮糾偏作用，匡正太過極端化的路線。

現實問題是，國民黨基本盤越縮越小，必須整修門面，並往中間地帶擴展，而面對「親美」與「和中」很難兼顧的困境，只能以時下主流民意為依歸，先撕下親中標籤再說。為了生存，眼前只有與對岸拉開距離，在「親美」與「和中」之間尋求平衡。