距離年底縣市長選舉剩下不到半年，執政的民進黨提名確實碰到了瓶頸，不僅北北桃提名陷入僵局，極可能拖到8月接近參選登記時限，有意參選者現在究竟要不要趕緊遷戶籍，也面臨天人交戰。這是過去歷次選舉不曾見過的劇情。

民進黨是執政黨，府院黨喬位子不是難事，身兼黨主席的蔡英總統又有總綰兵符的決策權，如今陷入戰略被動應是始料未及。最主要的原因就是一再錯過換閣揆的時機，以及綁定疫情指揮中心指揮官陳時中投身選舉，而進退兩難。林佳龍、羅致政、林智堅最近都按耐不住了，頻頻對外放話，就是最明顯的例子。

當然，如果陳時中按照原想定的參選台北市長劇本走，防疫有功順勢參選，也不至於有今天的困局，問題就出在目前疫情失控，走也不是、不走也不是，陳時中參選是票房靈藥還是毒藥，讓層峰傷透腦筋。陳時中說「不要等我」容易，林佳龍說「事不宜遲」可是壓力山大。

北北桃提名連動就罷了，傳聞高層有意徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市，成為鄭文燦的接班人，沒想到牽動新竹市長後續提名的布局。黨內布局已久的鄭宏輝與李妍慧原本獲提名的機會不小，不料林智堅和柯建銘卻屬意非民進黨籍、文官體系的新竹市副市長沈慧虹，讓新竹市長選情跟著混沌，投下一顆不定時炸彈。

在過去縣市長選舉攸關派系消長，派系視為「地盤」寸土不讓，讓了這次、下次就不一定搶得回來，長期經營地方的心血將付諸東流水，此所以林智堅寧選沈慧虹，不願其他派系插手接班人的原因。「地盤論」也是新北市正國會與蘇系多年來相持不下的理由，是開出來的票數漂不漂亮的政治眉角。如今英系羅致政請纓上陣，那麼正國會、蘇系當然要換到一些資源才有可能支持羅致政，但正國會掌門人林佳龍參選喊了大半天都沒人理，北北桃連動自然也就動彈不得。

據傳民進黨中央選對會已經一個月都沒開過會了，對蔡英文來說，她所擔憂的不只是陳時中、林佳龍、羅致政、林智堅的環環相扣，年底縣市長如果又大敗，她恐怕又必須重演2018辭掉黨主席負責的「恐怖劇情」，不要忘記當初獨派是如何挑戰卸任黨主席蔡英文的領導權威，也不能忘記現在身邊的副總統賴清德，當時是如何虎視眈眈直取總統提名權的威脅。

當然，蔡英文沒有連任的壓力，但是辭了黨主席後的民進黨會不會演變成派系大亂鬥？現在蔡英文能做的就是以拖待變，看疫情能不能止血再做定奪，否則就算組個戰鬥內閣，恐怕選情也神仙難救了。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）