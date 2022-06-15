中共中央外事辦主任楊潔篪13日在盧森堡與白宮國安顧問蘇利文舉行長達5小時的會談，針對台灣問題、中美關係展開「坦誠、深入、建設性的」溝通 ，為第3次拜習視訊峰會鋪路。最值得注意的就是，楊潔篪對美國提出四道難題，現在就看美國如何接招了。

這次楊潔箎在盧森堡提出的第一個難題就是中國反對以「競爭」定義中美關係。問題是，美國總統拜登上任以來，一直以和中國競爭作為號召。不僅拜登本人在演說、記者會、市民大會高調倡言美中競爭是「民主與獨裁之間的制度之爭」，而且國務卿布林肯在5月26日的中國政策演說也以「高度競爭」定調美中關係。楊潔篪此時要美國重新以別的形容辭定義中美關係，不啻是要美國放棄以競爭為主的美中關係。

更重要的是，拜登政府強調與中國之間的關係是「競爭關係」，也有內政與選戰的考量。2020年11月的美國大選，拜登與尋求連任的川普總統殺得難分難解，最後拜登僅以些微普選票勝出，才得以過半的選舉人票入主白宮。選舉的考量迫使拜登不敢全盤揚棄川普的路線，不高舉「反中」大旗就已經不錯了。

其次，楊潔篪要求美國落實「四不一無意」的承諾。在3月18日拜習第2次視訊峰會中，拜登告訴習近平，美方不尋求打「新冷戰」、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突。

我國國安單位認為白宮未在新聞稿提及此事，便據以研判「四不一無意」是中國大陸的「認知作戰」。唯從中美兩國已多次達成「不打新冷戰」、「不支持台獨」與「無意與中國發生衝突」等共識以及「料敵從寬」的角度觀之，我方很可能犯了情報研判上的錯誤。

不論如何，楊潔篪要求拜登政府落實「四不一無意」的承諾，恐怕會讓美方感到相當為難。美國已宣示「不打新冷戰」、「不支持台獨」、「無意與中國發生衝突」，並要求我國外交部長吳釗燮公開宣布「不追求台獨」，但是中國是否相信美國的宣示，就是認知不同的問題了。

至於拜登承諾「不尋求改變中國體制」，應該也是說說而已，何況美國也未必有能力改變中國的體制。此外，美國已表明將會把盟國的利益納入考量推動以規則為主的國際秩序，並設法讓中國接受或融入此一國際秩序。因此，中國要求美國履行「不尋求透過強化聯盟關係反對中國」的承諾，拜登政府也不太可能出爾反爾。

第三，楊潔篪警告蘇利文，如果美國不好好處理台灣問題，中美關係可能會出現顛覆性的風險。最近，北京對台灣的立場愈來愈趨強硬。大陸國防部長魏鳳和12日在新加坡對香格里拉會議的演說中表示，如果台灣分裂出去，北京將不惜一戰打到底。軍委會副參謀長張振中也於日前表示，台灣問題最有可能將中美兩國引向戰爭。不過， 近半年多來，拜登與布林肯都公開表示「不支持台獨」，也派遣跨檔派國會代表團訪問台北警告台灣不要挑釁中國，可說能夠做的與應該做的都做了，不太可能再進一步對台灣施壓。

最後，雖然媒體並未披露楊潔篪在與蘇利文的會談中是否提及「台灣海峽非國際水域」的問題，但既然該議題是近月以來的熱門話題，雙方應也不太可能對此議題避而不談。中國軍方與外交部門官員最近在與美國官員溝通時一再強調，台灣海峽非國際水域，並說中國對台海擁有主權與管理權，拜登政府對北京的此一說法深感疑慮。由於北京在宣稱台海非國際水域的同時，也說中國不會妨礙相關國家在台海的正常航行與飛航權；因此，拜登政府是否、何時以及如何表態回應將備受關注。

顯然，楊潔篪對美國提出的四大難題，中美兩國想要透過管控分歧與密集溝通來緩解，恐怕都不太容易，更不用說徹底解決了。比較可能的發展就是雙方各執一詞長期相持不下。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）