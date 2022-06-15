台灣疫情仍然吃緊，但民進黨人緊吃選戰大餐。明明疫情高攀不下，政府卻反其道而行，不僅不再加強防疫措施，防堵漏洞；恰恰相反，不斷鬆綁防疫措施，一副即將天下太平的模樣。這種背離公共衛生基本準則的作法，原因不出在防疫，而出在政治，一切都是為指揮官陳時中轉身參選市長做準備。

選戰考量鬆綁防疫

國民黨六都已提名五都，民進黨台北、新北、桃園三都至今沒有提名，關鍵就在陳時中，現在疫情仍未告一段落，必須等疫情緩和，讓他得以「抗疫英雄」的姿態功成身退，投入台北市長選舉，其他二都人選才能跟著搞定。現在是在等陳時中，所有的防疫部署都為陳時中選戰布局，鬆綁防疫無非是要塑造疫情已被擊退的假象，藉以包裝陳時中的豐功偉績形象。

台灣這波疫情一爆而不可收拾，全民為之驚恐，備受折騰，政府應對卻荒腔走板，步調紊亂。一個自詡「超前部署」稱冠世界的政府，面對人民性命安全的大事，何以表現如此失能？深究原委，除了行政首長與指揮體系所託非人外，最重要的原因出在執政當局腦中只有選舉，處理疫情時時都是以選戰為優先考量，由於動機與用心偏離正道，利用疫情打選戰，所以許多民眾的生命被犧牲了，無數民眾則飽受不必要的摧折。

這波疫情出現徵兆之時，民眾多心存警戒，防疫指揮系統卻老神在在，無心防控，無力緩解，透過「新台灣模式」幾乎放任疫情持續惡化。快篩試劑及緊急藥物的準備嚴重不足，反而在放鬆管治措施上加大力度、加快速度，讓人感到是撒手讓疫情惡化。政府該提供的資源與該速行的措施樣樣闕如，流程過度繁複，致使十萬火急抗疫的地方政府和生命備受威脅的民眾皆不知所從。

令人不解的是，疫情升高，政府卻不斷放寬國境管理，各種防疫管控也越來越鬆，但尚未與病毒共存找到妥善共存之道。指揮中心的決策與部署逆反疫情，與其嚴重脫節，原因只有一個，就是選舉部署。為此而拚命宣傳戰績與自我洗白，不斷動員側翼帶風向，劍指異議者，同時配合指揮官陳時中參選市長的節奏與需求，正如行政院長蘇貞昌說溜嘴的意圖，「我們一起打贏這場防疫的選戰」，將疫情的處理當作選情的操作。由於防控無力，造成疫情失控，眾多民眾冤枉殞命，執政黨反而處處選舉考量，難道是要用選戰的勝利為自己解冤？

妄圖用防疫當戰績

民進黨屬意陳時中參選台北市長，好利用防疫表現問鼎市長寶座，同時形成裙襬效應，帶動年底選戰民進黨的勢頭。事態的發展卻不如人意，陳時中的防疫策略兵敗如山倒，過去積累的一些績效幾已完全崩解，民眾親身體會政府應變無方與變更無度的防疫。以目前民意的趨向而言，不但陳時中民望轉趨低落，民進黨由於防疫表現差勁而有被民眾用選票教訓之虞。

民進黨原來妄圖將防疫議題當作致勝武器，如今因疫情失控而適得其反，必須背負自己打造的防控疫情失能的包袱。但在多數民眾眼中，疫情如此嚴重，老人、孩子走了那麼多，民眾吃那麼多苦，卻仍看不到蔡政府與指揮系統一絲絲的愧疚與自省，全未展露生命至上與民胞物與的情懷，反而看到當局自誇自擂，看到膽敢批判政府防疫不力的言論就揚言提告重罰，這種違背民主義理的霸道作風，民眾若不表達無法苟同的憤怒之情，將何以匡正執政黨的傲慢與官僚氣惡風？又何以對得起身為國家主人翁的尊嚴？

疫情高峰遲早會過去，但台灣超高的死亡率，尤其嚴重的兒童死亡迷霧，已成為世界各國抗疫失敗的範例，陳時中竟敢自吹自擂疫情「控制得宜」，還想披著防疫光環參選。民進黨為了陳時中能夠順利參選，竟全黨等一人，不惜以犧牲全國民眾的健康和生命為賭注，值得嗎？人民埋單嗎？也許蔡英文應該好好想想，該如何為人民解套了。