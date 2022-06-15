蔡政府上上下下反覆的說，Omicron都是輕症，新台灣模式要穩健開放同時正常生活；譯成白話，就是迎接無剎車的疫情，達成「群體免疫」的愛台目標，「打贏防疫的選戰」。政府將台灣人推入快速集體感染，且不刻意掩藏其意圖，甚至納入績效，大肆宣揚慶祝，例如，指揮官心心念念全民達成百分之多少感染之後，疫情將要逆轉了；蔡總統臉書把近20萬名5-11歲兒童確診，灌入「疫苗社區涵蓋率」這個全球首創的奇特指標中，展示74%的傲人績效，蘇揆及指揮官並皆堅稱感染後確有保護力、該數據無誤；屏東縣長潘孟安更在臉書公布縣內5至17歲「疫苗社區涵蓋率」已達105%，實在全球無可倫比！御用專家稱感染可獲超級免疫，官員不惜加碼公開背書，稱該類人乃「無敵星星」，一時間打滿3劑的年輕信徒興奮莫名，彷彿早日染疫即可環遊世界啦。

這樣的盤算，是不是MISS（漏失）了什麼？國際早就證實，新冠免疫力有快速消退的現象，加上大規模感染加速病毒變異，使過去的感染，甚至疫苗保護力都大打折扣；所謂群體免疫，根本不存在，只是政客塗炭生靈的糖衣。英國一開始就走群體免疫，第一波原生株3個月疫情就造成6萬多人超額死亡，比平時所有疾病死亡總和多出25%。2021年已經推廣疫苗，全年超額死亡仍高達近6萬人。其盛行率調查證實全民幾乎都已感染過，又打了疫苗，早就是「集體超級免疫」，然而，仍難敵Omicron，先有BA.1洗禮，又經歷BA.2、接著又有BA.4、BA.5侵襲，自12月迄6月中已有3萬4千多人死於Omicron。

許多人聲稱僅老人與有慢性病者為死亡之高危險群、抗病毒藥物可使大多數人免於一死，卻忽略仍有許多青壯死亡，根本不屬於藥物適用對象。而適用對象又是否救得到呢？6月15日個案中，仍有近4成是確診3日內就死亡，15%更是確診當日或確診前就已死亡，與一年前的倉促死相比，根本沒進步多少！檢驗量能不足就猴急開放，採用的又是敏感度低的抗原試劑，且未定期篩檢，導致太多民眾到重症或死亡才發現，甚至死了才知道感染，早就錯過發病初期的用藥黃金時間內，有藥何用？ 太多人已經死了才被列入重症，使重症個案死亡率高達8成，醫療體系再強，能讓死者回生嗎？有藥，卻發不出去，而民眾卻到處在枉死，就是因為MISS掉最重要的檢驗，甚至還買到黑心貨，也就MISS掉救命機會。

兒童與青壯人口感染，哪裡沒事？指揮官先是承認不知道原來新冠感染會造成兒童腦炎，渾然不知美國2020年的數據已顯示住院兒童有高達20%有神經系統表現，更不知腦炎不是只出現在急性期，有一半會出現在MIS-C（兒童多系統發炎症候群），而這時若只驗PCR很容易造成漏診。全球兒科醫學界最擔心的事就是兒童感染恐出現MIS-C，世界衛生組織早在2020年5月已提出MIS-C之診斷標準並制定通報格式，資料皆公布於網站，何況台灣有參加IHR平台，怎會到全民大規模染疫了，都還欠缺認識與準備？

兒童染疫有腦炎與MIS-C，青壯染疫，則有心肌炎與MIS-A（成人多系統發炎症候群）。聲稱感染可成無敵星星的官員，繼續無知覺的唸稿，唸到40多歲死者是在急性期過後，再度發燒，出現呼吸喘而猝死，仍是無感，對榜單上不到40歲的重症，也不深入探討。日復一日，無腦瞎報，對防疫有何幫助？

更不要說，兒童、青少年染疫，也會有長新冠。英國6月15日的最新資料顯示，每50個小學生有1位、每20個中學生有1位經歷近期感染後的長新冠，中學生還會有較高風險伴隨心理健康問題，對兒少身心發展產生重大衝擊。在少子化的台灣，這就是蔡政府送給下一代的禮物嗎？

MISS準備、MISS責任的突襲全民生命安全與生計，連內閣官員、指揮中心團隊都淪陷了，民眾以其言還贈其身，恭喜獲得無敵星星，竟要被嚴肅教訓說是失去人性。請問，這麼多的孩子走了、年輕人也走了、爺爺奶奶也走了，官員何時掉過一滴淚、有過一絲愧疚？不是繼續聲稱輕微、歡喜復課、喜迎邊境開放嗎？原來，蔡政府的MIS-S症候群，不僅是這個也缺、那個也缺，而且，最缺的，就是主政者的人性了！

（作者為健康永續教育基金會董事長）