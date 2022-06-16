周恩來既對馬歇爾所提對張家口休戰十日之建議，加以拒絕，國軍遂繼續向張家口推進，共方則集結重兵，準備包圍國軍，而國軍傅作義部，以騎兵突行收復張北，再自張北南下，逕趨張垣，行動敏捷，使其無法抗拒。張家口遂於10月11日收復。

如此，可以斷絕共軍關內與關外之陸路聯絡，及關內共軍彈械之接濟，蔣介石大為滿意，認為：

張家口收復，察省底定，北門鎖鑰在握，一年來所最為憂慮者，至此始得解決。而內蒙局勢，亦因此轉趨安定。共軍竄竊之暇隙，至此已大部遏阻矣。

張家口之收復，蔣即自動下令停戰，並決定由國府頒發國大召集令，以11月2日為國大代表報到之日。這是不願再與共方拖扯下去了。王世杰欲勸阻之，蔣以為此會既只制憲而不行憲（即不舉行選舉總統等事），儘可不再顧慮反對。

蔣繼於17日發表關於中共問題之聲明，並由馬歇爾送交中共。聲明內容含有八款，此八款大都為中共原已同意者，或原為中共所要求者。其最要之點如：

1.東北共軍及國軍應照6月間所擬定之駐地與分配，盡先實行。

2.關內地方行政權問題，可交改組後之國府委員會解決。

3.中共須於停戰令發布之日，提出國大代表名單，以示願意參加國大。

蔣又商得孫科之同意，由孫發表談話，敦勸中共接收蔣之八款。孫商得蔣之允許，由政府政協代表推邵力子、吳鐵城及雷震赴上海，邀請中共及其他黨派人士來京商談。這是蔣在軍事勝利後，再次以戰逼和的嘗試。

中共方面，對於繼續談判，並不拒絕，只是談而不和。延安方面的指示是：

在全國大打條件下，一切談判是為徹底暴露美、蔣反動面目，教育群眾。只要美、蔣一日不主動放棄政治談判，以欺騙群眾，則我亦不應主動對美、蔣宣告談判最後的破裂，使自己陷於被動。

因此，周恩來為了爭取說服第三方面的某些人士及「揭露國民黨假談判真打的陰謀」，即同第三方面人士黃炎培等多人，於10月21日來到南京，準備繼續談判。當日蔣接見彼等，周向蔣表示，不能接受其八款。蔣告知王世杰，謂國府委員會可照政協會議改組，行政院須於國大會後改組。一切交孫科處理，即赴台灣。

第三方面人士提出折衷方案，主張現地停戰，關外之長春鐵路由政府立即接收，東北共軍分駐於嫩江、合江、黑龍江三省。

周恩來憤怒地責備他們，說這個方案是對中共「落井下石」。因此，第三方面人士即到孫科、馬歇爾處收回方案。事後周告知其同夥李維漢說：對中間份子，平時以說服教育為主，但在他們嚴重的動搖關頭，必須堅決鬥爭，糾正他們的動搖。

說起來，這些第三方面人士，也只是希望解決問題，得到和平，而努力奔走。但共方只是為宣傳而談判，如此談判，怎會有結果？

但是三方面人士仍不死心，於10月30日晚在孫科寓會談，到會者有民盟黃炎培、沈鈞儒、章伯鈞、張申府、羅隆基、徐溥霖、蔣勻田等，青年黨曾琦、李璜、陳啟天，無黨派莫德惠、胡政之等，政府代表除陳立夫外、王世杰、邵力子、張厲生、雷震等均到。首先由孫科說明政府之意見：第一、行政院須在國大閉會後改組。第二、憲草照從前所協議者。第三、地方政權問題，中長路沿線各縣市先由中央接收。其餘由改組後之國府委員會解決之。

孫之第二項說明，等於取消國民黨二中全會的修改案；第三項即不提蔣之五條件（實際上，國方軍事上之進展，已完成此條件）。似為國方最大的讓步。

但羅隆基報告中共方面之意見：第一、不能以提出國大代表名單作為停戰條件。第二、欲中共提出國大名單，須先改組國府，同時改組行政院，協議修正憲草，協議國大名額及開會日期，否則不能提出國大名單。關於停戰問題，須為無條件停戰。地方政權問題，不能以某一省城或縣城在國軍手中，即視為此全省或全縣之政權無問題。

羅之轉達共方意見，使問題更為複雜，而無從解決了。所以李璜表示：第三方面覺得奔走以來，已無力可盡，最好由政府代表與中共代表直接面談。王世杰問：「昨日見面時，諸君提出問題，希望獲致解決，……何以各位今天忽轉而消極？」李璜答稱：「此乃有如連環，不能打開，即政府要先提國大名單，而中共要先改組國府及行政院。政府所要求者，中共做不到；中共所要求者，政府不許可。」曾琦說：「我索性說穿中共之隱衷，中共以為政府今日之停戰，是因冬令不宜於戰爭，騙得中共參加國大後，將來仍不免戰爭。」

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】