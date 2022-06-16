因疫情被航司解約，轉專業後從頭開始

小崔同學｜瀋陽某航空航天類大學，

飛行技術專業轉人力資源管理專業，大四

我是高考提前批進入的飛行技術專業。

正常情況下，我們會在本校學習兩年航空航天相關的理論知識，後面兩年根據對應航空公司的安排，公費進入國外或國內的航線進行實踐學習，畢業會分到航空公司去做飛行員。

但沒想到，大二的時候，航空公司招飛辦的人就跟我們學校開會說，因為經營狀況和疫情等原因，我們專業的部分同學只能解約，不能按原計劃去航空公司繼續學習。2020年上半年，因為疫情一直沒有開學，遲遲無法處理這件事，期間我們還在準備雅思和私商儀考試（飛行員執照考試）等。大三的時候，學校告知我們，被解約的同學可以自費去三所國內航校學習。但這三所航校並不是國內主流的那幾所，且學費高昂，65萬到80萬不等。現在疫情下的航空業本身比較難，自費學完也並不能保證分配去航空公司就業。

我們專業這屆的在校生有220人，解約了快100名同學。儘管很多同學難以接受，但也有三、四十人自費去繼續讀航校，剩下六十多人可以選擇轉專業讀人力資源管理，我就是其中之一。

於是，大四的時候，我開始從頭學習一個新的專業。之前的一些學分還是可以轉過來，我們只需要再補幾門專業課學分，達到畢業要求就可以畢業。現在臨近畢業了，需要統計大家的就業檔案信息，我發現在我們選擇轉專業的同學裡，能找到工作的不到10個。應聘的時候，我們跟正規學了四年人力資源管理的同學相比，難免有差距。

一切計劃都被打亂後，很多同學選擇考研考公，我也在思考畢業後應該去做什麼。

我想著找個實習，從零出發，多接觸一些社會和工作經驗。在招聘App上，我看到蔚來在瀋陽有招聘，我就投了HR實習生。面試後，對方可能覺得我的專業能力和水平不達標，就沒有通過。後來我跟HR溝通的時候，看到他們還在招門店實習生，就覺得還是去試試，面試兩次之後，就進入了這個崗位。

蔚來的門店實習生崗位就像銷售，大家都說現在銷售行業不好，但我正好實習也沒什麼業績壓力，還是可以體驗一下。門店分早晚班，早上9點半到晚上6點半，或者中午12點到晚上10點，每天工作就是在前台接待客人，講解車型和他們的需求，如果有意向就留下資料，後續交給銷售顧問去溝通，日常也會負責車的清潔衛生和展廳擺放之類的。

新能源車企跟傳統門店還是不一樣，來看的人很多，讓我能接觸到各行各業的人，感覺積累到了不少跟人打交道的經驗。起碼比我在學校的時候，更開朗或者更得體一點。

今年瀋陽這邊的疫情也一直出現，學校的管控很嚴格，不能回學校，我就在外面租房實習。特別是3月末的時候，這邊的門店商場一律停業休息，我們也不例外，中途實習相當於暫停了一個月左右，因為沒有給我們什麼任務，所以也沒有工資。

畢業季幾乎沒有——畢業典禮線上進行，畢業照是用每個人的大頭照p成一張，論文也是線上答辯，畢業證郵寄，行李就拜託校內的同學幫忙收拾寄出來，大學就算念完了。

（《四年大學三年封校 疫情下的大學生活》七之三）（朱雯卿Judy）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）