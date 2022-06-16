今天是黃埔軍校創校的日子，98年前的6月16日，那是一個風起雲湧的大時代，孫中山欲創造一支有信仰的革命軍，來挽救中國的危亡，特任蔣中正為黃埔軍校校長，蔣自此登上近代中國政治舞台，而「到黃埔去！」成為熱血青年最時尚的口號，有志者紛紛投筆從戎，決心拿槍桿子救中華民國。

孫中山的革命事業，在武昌起義以前，全憑藉青年黨人奮不顧身的熱血和勇氣，但缺乏紀律也沒有長遠目標，建立民國後，革命黨人基本上宣告瓦解，中華民國政權反而落入「擁兵自重」的北洋軍閥手裡，偏偏國民黨人皆為海外留學文人菁英，推崇西方議會制，以為走歐美政治路線，民主共和就能實現，於是國民黨陣營始終沒有自己的武力軍隊，拚不過「軍人持權」的北洋政府，孫中山只能返回廣東老家，依附地方軍閥勢力之下，過著拉攏一派軍閥，打擊另一派軍閥，寄人籬下的生活，這些南路軍閥時而叛變，時而結盟，非常不受控制，孫中山經常感嘆「這些同情革命黨的友軍，不是主義的結合，而是利害的驅使。」

國民黨為何沒有建立革命武力，說穿了就是沒錢沒糧，當時各路軍閥幾乎都接受西方烈強的金錢援助，反觀孫中山，徒有虛名，在廣州擔任地位不算穩固的非常大總統之外，國民黨已到了山窮水盡的困局，在這生死存亡關頭，蘇聯在嚴冬送來了溫暖，由於蘇聯對世界「輸出」革命，積極尋求與中國地方勢力有合作機會，北洋政府成為蘇聯的「天選之人」，不過北洋政府早已被日本帝國捷足先登，使得段祺瑞對蘇聯表達不願合作的態度，蘇聯只好退而求其次，在中國西北方找了馮玉祥，南方找了孫中山，孫之所以答應，想法很單純，目的是要蘇聯的軍事和物資援助建立革命武力，而蘇聯動機也很簡單，圖的是要把中國共產黨這個第三國際在中國出生的「早產兒」，能藉由國民黨這養母幫忙扶養長大，以避免早夭，彼此就這樣一拍即合，孫中山成為蘇聯友好中國的對象之一。

蘇聯在金錢伸出援手，孫中山終於得償所願，可以創建一所培養革命軍人的軍事學校，造就一支有三民主義信仰的軍隊。軍校最初的名稱為「陸軍軍官學校」，校址設置在廣州黃埔島上，故以「黃埔軍校」聞名於世，黃埔全島面積10平方公里，位於珠江中游，四面環水，孤懸於廣州城市之外，需要乘船才能駛入島內，有遠離軍閥、西方列強勢力之用意，是一處專心講學習武的絕佳地點。

在籌建軍校前，1923年8月16日，孫中山指派蔣中正為密使兼團長率「孫逸仙博士代表團」赴蘇聯莫斯科考察各級軍事院校，參觀紅軍海、空基地，拜會紅軍總司令，商討中華民國軍校建置，蔣中正受到蘇聯高層的重視，邀請他到共產國際及紅軍內部團體發表講話，蔣宣稱自己是革命者，稱此行目的是來向蘇聯學習，冀求和蘇聯聯合起來，以便打擊帝國主義，蔣中正停留蘇聯3個月，獲得蘇聯的充分支持，此後幾年之內，蔣中正被公認為蘇聯信賴的國民黨軍人。

11月26日，孫中山主持的國民黨中央執委會中，任命蔣中正為黃埔軍校校長，當時蔣中正仍在蘇聯考察，中執委們在會議上，對校長人選方面，主張蔣中正在論資排輩還不夠實力，提案要求由孫中山自兼軍校校長，但是孫中山力排眾議，堅持蔣中正出任，國民黨內部之所以會有雜音，畢竟民國肇建是一個軍閥割據的中國，也是槍桿子出政權的年代，國民黨好不容易有了創建軍校的時機點，大家都很清楚，只要孫中山任命的第一任校長，未來將是國民黨手握軍事大權之人。

1924年5月2日，孫中山正式任命蔣中正為陸軍軍官學校校長（圖文：莊秉漢，翻拍於中正紀念堂）

孫中山為何中意蔣中正，讓他從黨內崛起呢？其實，孫當時在軍事所倚重的人才另有其人，那人是開國革命家之一的朱執信，朱執信滿腹經綸、雄韜武略，曾協助孫中山撰寫《建國方略》，參加過二次革命，策動護法戰爭，遺憾天妒英才，朱執信時年35歲驟然過世，讓孫中山頓失左右手，孫目光轉向年紀小朱執信兩歲的蔣中正身上，孫與蔣共事後，稱讚他為「勇敢誠篤，與（朱）執信比，知兵又過之」。後來，孫中山遭逢陳炯明兵變，孫避往永豐艦，他第一個想到的，就是發電報通知蔣中正「事緊急，盼速來」護衛，蔣中正也毫不遲疑，聞訊自上海前往廣州赴難，他登上永豐艦指揮，陪同孫中山風雨同舟，經歷55天海上冒險，蔣還險些殞命，二人共患難、同生死的革命情感引燃，自此孫更加信任蔣中正，蔣的政治聲譽大大提高。蔣中正事後曾提到，朱執信死後，「吾師（孫中山）並以執信之責任歸諸中正。」

除此之外，孫中山看上蔣中正有日本求學的軍事素養，也非舊軍閥體系出身，沒有派系利益衝突，給人家自律嚴謹的苦修形象，屬於國民黨青壯世代，對孫中山總理展現忠誠勇敢，既不怕向最高領袖表達異見，又全力效忠孫的革命事業，他自然成為孫中山刻意培植軍事接班梯隊的不二人選。

1924年1月，軍校籌備委員會成立，不過，蘇聯允諾的資金青黃不接，國民黨身上沒有半點家當，蔣中正擔任籌備委員會委員長並不順利，萬事起頭難，只得白手起家，雖然黃埔島上有一間清末兩廣總督張之洞所創辦的廣東水陸師學堂，但是年久失修，房舍多為斷壁殘垣，雜草叢生、景象荒涼，有些房舍還被其他軍隊強佔不讓，幾經蔣中正交涉，才勉強遷出得以使用。籌備的前半個月，蔣中正這黃埔軍校負責人，還因為黃埔島上還沒有安置辦公室，只得乘坐「大南洋號」船停靠在江邊，當作臨時辦公處，在船上，他和籌備委員們擬定招生簡章、任免教職員、招考審查學生資格、課程規畫，他廢寢忘食沒日沒夜，時而倚著船窗苦思，時而凝視遠方校區輪廓，他要完成孫中山力圖統一中國的革命起點，要成為我國國民革命軍將領的培養所。

6月16日，陸軍軍官學校正式舉行開學典禮，校門高懸「親愛精誠」校訓，第二道門左右兩側有一副著名的對聯：「升官發財請往他處，貪生畏死勿入斯門」，橫批「革命者來」，孫中山以大元帥兼總理的身分親臨主持，黃埔第一期招收500名學生，是從2000多名各省各地報考青年中脫穎而出的佼佼者，孫中山訓話完畢，將軍校校印頒交給校長蔣中正。

1924年6月16日，黃埔軍校正式開學，典禮上，孫中山致詞說明創辦黃埔軍校的目的，在於創造革命軍，求挽救中國的危亡。（圖文：莊秉漢，翻拍於中正紀念堂）

黃埔軍校開學典禮後，孫中山先生與校長蔣中正、總教官何應欽（左）、教授部主任王柏齡（右）合影（圖文：維基百科）

不過，開學典禮結束，夜幕低垂，校務窘況一一出現，由於黃埔建校之初篳路藍縷，學生宿舍不敷使用，有一部分幸運的學生借用到清末陸軍小學瓦房來住，運氣差的只能住搭建簡陋大棚架，睡的是竹子架起來的硬床，再鋪上蘆葦編成的草蓆，廣州的夏至，學生入睡可謂酷熱難耐，還得挨得住蚊蟲的叮咬。

師生們衣食住行之所需也樣樣皆缺，學校偌大的軍械室內，步槍僅區區30把，只夠站哨衛兵使用，學生們上課手拿竹桿和木頭槍代替槍械訓練，相當狼狽不堪，而且教學設備不足，槍枝彈藥完全沒有，戰馬也沒有，學生穿的制服，只配發一套類似中山裝的灰色棉布材質軍服，沒有再發多餘的制服可以更換，校方要求白天上課穿軍服，晚上清洗晾乾，學生也沒有一雙襪子可穿，只能打赤腳穿草鞋。

校務經費籌措非常困難，師生伙食也是有一餐沒一餐的，有了早餐，不知道有沒有晚餐，有了今天饅頭，明天不知道還有沒有饅頭可以吃，有一天，蔣校長迫於無奈突然宣布，教官、學生都要學習挨餓，授課課目是中午不吃午餐，但是下午還是得照常出操打野外，蔣中正說服師生的理由是，前線打戰時，後勤補給難免出狀況，要適應餓著肚子打戰，蔣校長也帶頭中午沒有用餐。其實，真正原因是學校伙食幾近斷炊。

黃埔軍校創立於廣州，廣東尚有各系軍閥所割據，對軍校之發展，千方百計想要阻撓，蔣中正說「軍械經費沒有著落，因為所有的廣東財政都由滇桂軍把持去了，不但學生的書不能教，學校全部幾乎不能支持」。顯然，不肖軍閥囂張跋扈，擺明反對孫中山建立革命武力，校方籌款借錢變得格外困難，但是需款孔急，貴為校長的蔣中正還是得硬著頭皮找金源，有一次，他親自到廣東省財政廳長古應芬官邸拜會，想開門見山向財政廳長借錢，結果被碰了閉門羹，蔣校長只能寫親筆信寄在門口，信上低聲下氣的說：「近日拮据至極，幾不能支，此款究竟能否照支？」字字句句道盡辦校的困難與無奈。

蔣中正曾因環境惡劣，請辭籌辦軍校職務呈文給孫中山及中央執行委員會，但孫中山批覆說：「從窮苦中去奮鬥，故不准辭職。」（圖文：莊秉漢，翻拍於中正紀念堂）

有位滇軍軍長還對蔣中正校長冷嘲熱諷，他跟蔣說：「你在黃埔辦什麼鳥學校，你那些嬌弱的學生兵，你相不相信我只要派一個營的兵力就可以繳你的械。」蔣中正當面被羞辱，卻反而更堅定他的信念，蔣中正曾說「我在民國12、3年之間，什麼事情都不願做，而只要創辦軍官學校，教育全國青年軍人，為我唯一之志願。」

一直到10月7日，蘇聯答應給的第一批8000支步槍抵達廣州，並按月提供金錢援助辦學，黃埔師生的軍事物資和財務窘境宣告解除。

孫中山曾先後5次到黃埔軍校巡視，最後一次校閱黃埔學生是1924年11月13日，他將抱病北上，準備與北洋政府舉行國是會議，剛好看到第一、二期學生在進行戰術演習，他內心感到欣慰，他對著身旁的校長蔣中正說：「現在我死了，就可以安心瞑目了，如果前2、3年，我就死不得，現在有這些學生，一定可以繼承我未竟之志，能夠奮鬥下去。」

黃埔軍校的創建，蔣中正確實把所有精神都放在辦學上面，他也沒讓孫中山失望，率領黃埔畢業生在不看好的情況下，前仆後繼完成北伐中國統一，在孫總理逝世3年9個月後，青天白日滿地紅國旗飄揚全國，黃埔軍校成為我國軍事將領搖籃，儘管蔣中正後來成為近代中國的政治領袖，他總喜歡人家稱呼他為「校長」，因為陸軍官校是他不願服輸的地方，他是在黃埔起家嶄露鋒芒。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）