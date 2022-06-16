近年來，全球企業積極思考在追求營收成長之餘，應如何兼顧保護地球來達成永續經營，且以ESG（環境保護、社會責任、公司治理）概念最受重視，市場以ESG為名發行的ETF與債券更是蓬勃發展。資料顯示，2006年全球與ESG相關的ETF總資產規模為50億美元，但至今年2月已升抵3,780億美元，成長力道驚人；2022年全球永續發展債券（GSSS）發行量也將達到創紀錄的1.35兆美元，年增率36％。惟此類資產規模增加，恐是對永續發展認同急就章的結果，而非投資報酬率的反映。

具體地說，目前投資人評估這些具有永續概念的金融資產所連結之標的，是否符合ESG要件的依據大致有二：一是源於企業自願性的揭露，一是國際評等機構的企業ESG評等。問題是，企業自願性揭露的方式，難保沒有選擇性揭露與漂綠（greenwashing）的投機作法存在，或即使企業採用現今國際間較知名的報告架構和標準，如永續會計準則委員會（SASB）、氣候相關財務揭露工作小組（TCFD）、氣候揭露標準委員會（CDSB）、全球永續性報告協會（GRI）等，卻仍有各架構間的項目分歧大與各國法律規範不同的問題，限制了不同國家、公司和行業之間的比較。

其次，現有的ESG評等也未必能正確反映公司ESG表現。麻省理工學院史隆管理學院一項專案研究顯示，穆迪、S&P等六家著名評等機構之企業ESG評等存在資料數據雜亂的問題，導致不同信評機構對同一家公司的ESG評等差異甚大。而這些評等的差異主要來自評比要項不同的範疇分歧、每一要項資料涵蓋時間不同的衡量差異，及各評比要項所賦予權重的差異等因素，再加上評分者效應（即在某一要項獲得高分的公司，很可能在其他要項也得高分）的影響，均讓ESG評等缺乏一致性與客觀性。

因此，就金融市場運作角度檢視，在目前ESG僅有理念，尚沒有廣泛接受的定義、標準和指標、任一企業的ESG評等在信評機構間又存在很大差異等情況下，前述永續概念的金融資產規模大增，恐怕與ESG投資一直被作為基金公司行銷的工具，且無依據地向投資者承諾此資金必能改善環境，並可獲得更高的報酬有關。

此外，有別於過去幾年各界一面倒地推崇企業納入ESG概念，近來則有立場迥異的兩派論戰。一派被泛稱為覺醒資本主義者（woke capitalism）的人士認為，企業納入ESG概念甚或支持某些社會運動與對多樣性、公平性和包容性等重大議題表態，乃是善盡企業社會責任及與時俱進之舉，部分左翼人士亦積極地將其倡導的各種社會運動與ESG串聯；另一派持傳統資本主義觀點人士則強調企業CEO的職責是為企業帶來更高的利潤、給股東滿意的報酬，以及給員工更多的工作機會，無需特意在ESG議題力求表現。而今年5月，標準普爾（S&P）將電動車龍頭特斯拉（Tesla）從ESG指數名單中剔除，但卻保留石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil）後，更引發激辯，如特斯拉創辦人穆斯克怒指ESG評分是個「騙局」、前美國總統候選人羅姆尼批評該指數泛政治化。

之所以如此，無非是ESG在環境層面，考慮環境污染、控制的面向；在社會層面，考量如勞工的工作環境、職業安全及受影響產業之利害關係人的聯繫；並要求增強公司治理的透明度與公開度...等，關注項目如此包山包海，雖有利各方人士自行描繪美好願景，卻難有一套足以服眾的評價標準。

綜上，從全球永續發展的立場來看，企業納入ESG概念確是時代所需，但其範圍遠比企業單純追求利潤最大化和股東報酬最大化來得大且複雜，亦是擺在眼前的事實。因此，唯有針對ESG的報告制定全面可依循的標準，提高報告內容的透明度，並制定各種行業的監管治理規則、提高ESG評等所需數據的品質、要求ESG評等公正客觀，才是逐步奠定ESG報告與評等公信力之法。否則，不僅企業漂綠行為難以杜絕、各界對企業ESG評等與相關指標也依舊會爭吵不休，而ESG相關的金融資產終究只是一場道德派對下的產物，不能成為真正襄助社會永續發展的推手。