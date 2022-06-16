美國奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）前幾天在白宮記者會上帶著罹難孩子們的遺物對政府管制槍枝憤怒地批評「制定拯救無辜生命且不侵犯第二修正案權利的法律，是不分黨派、美國人為保護國家的未來和下一代，所應該履行的義務。」引起廣大的回響；反觀之前台灣藝人郭彥均臉書上一句「很多孩子都走了」卻遭行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中重話「妄議政府」要辦人，真是同樣的民主自由，兩個世界。

「妄議」一詞在中國共產黨的紀律處分條例為「法定犯行」，視為鞏固中央政權的行政手段，一反民主精神允許「妄議政府」的基本權力，遑論人民以成見或偏見表達意見；隨著蔡政府防疫後期在政策上的黔驢技窮，引發一定程度的負面聲量，從幼兒疫歿、停課不一、指引牴觸、快篩之亂到火化爭議，卻見蔡政府以行政手段或網路風向打壓「妄議政府」的公眾人物。

台灣防疫前期由於政府與民間相互配合的成效有目共睹，但是隨著新冠病毒不斷變異也凸顯了防疫政策無法與時推進，反讓意識形態伴隨偏見歧視染指「全民防疫」的言論市場，迫使任何「妄議政府」走向一種政治引戰；一旦「政治防疫」逐漸取代「醫學防疫」，便讓強勢極端壓制脆弱理性，政府防疫的決策行為就會走向偏鋒，對於現行所有防疫政策的理性批評被視為政治操作。

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中在《美麗島電子報》5月底的民調雙雙大跌，除了本土疫情持續爆發影響政黨政治的支持度，還有其個人風格常常引發非議，尤其針對公眾人物「妄議政府」的阻卻行為；藝人郭彥均因在臉書分享貼文提到一句「很多孩子走了」引來蘇院長誓言究責查辦、徐小可也在直播批評陳部長「練肖話」引發特定網軍群起出征、賈永婕成立「社團法人台灣永婕美少女慈善協會」抗疫竟也遭受「陰謀論」的批判，似乎都在「妄議政府」的言論行為中淪為情緒出口。

適巧奧斯卡影帝馬修麥康納因為美國德州槍擊案痛批政府管制槍枝失當，他與總統拜登會面後在白宮記者會上哽咽敲桌，也讓美國眾議院通過新法案「全面進行槍枝改革」，紐約州已率先加強紅旗法（Red Flag Laws）提高槍枝管控力度，禁止21歲以下購買或攜帶半自動步槍；馬修麥康納也未被冠上「妄議政府」的罪名，也從未讓「限槍法案」影響民主進程。

總統拜登不僅對於公共政策跳脫黨派「聞過則喜」，即便身為民主黨難逃共和黨的政治批判，但是美國兩黨參議員依舊組成團體共同提出遏制槍枝暴力的法案，包含針對購槍者進行嚴格的背景調查、增加各州資源以防止武器落入有風險者手中、查緝非法販賣槍枝等，依舊仍以大局為重而非只有政治鬥爭。

台灣莫讓「妄議政府」淪為「全民防疫」下的政治禁忌，以各種手段打壓「理性批評」政府的公眾人物，人設形塑防疫破口下的情緒出口，也讓自詡亞洲民主燈塔的蔡政府淪為國際笑話。

（作者為新聞研究所博士班學生）

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