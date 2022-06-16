憲法法庭在一樁爭執交付子女家事事件的憲法訴訟之中，先是做成暫時處分的司法保全裁定，之後再以判決將原案發回更審，此事不涉政治，卻因罕見而引起輿論注目，至今餘音嫋嫋。憲法法庭說法院必須依照憲法正當法律程序，給孩子陳述意見的權利，以維護未成年子女的最佳利益。這並不是在說法院應將孩子判給誰，而在指出憲法要求法院必須遵從正當程序做成判決；憲法法庭也未要求法院必須依據孩子的意願做出決定，但以為法院不能不給孩子陳述的機會。憲法法庭關心的是正當程序，法官應該遵循什麼樣的憲法上正當程序，才能實現個案中孩子的最佳利益。

憲法法庭判決之後，不乏批評者。法院法官對於大法官的介入，有些不以為然；主要是質疑大法官不應以上訴審自居，干預法院的個案判決；因為關切審判權限的歸屬，所以反對大法官廢棄法院的裁判。論者近日亦有為文主張大法官應避免審查個案裁判，只該從事規範審查，以免折損憲法法庭的公信力。

憲法法庭真的不該過問家事個案的公平正義嗎？憲法法庭是司法機關，核心功能就是審判，不審個案哪能叫做司法？憲法法庭可以是法律審，但是不可割離個案審判。立法院，才是不該過問個案（卻常常想對個案指點江山）的機關。不必負擔司法責任的法律學者，也可以不研究個案，不涉入個案是非。但憲法法庭不能，必須要面對個案。權力分立的制度中，司法原就是個案的審判者。大法官如果不司審判，怎能使用「法官」的頭銜？司法院若是不司個案審判而只事抽象法規審查，何異於缺乏民意基礎的立法機關？

依憲法規定，大法官才是憲法案件的終審機關，終審機關就是個案審判的終極決定者。憲法中沒有規定最高法院，只有大法官與憲法法庭；不能因為法律設置了最高法院，就忘記了依據憲法大法官才是憲法案件的終審機關。最高法院只是民刑事案件的終極審，大法官組成憲法法庭，是憲法案件的終極審。現在法律也已明文規定，憲法法庭應廢棄違憲的法院裁判，道理在此。若嫌司法審級過多，可以修法減少審級，那是立法院的決定；但立法院不能改變，也不能違背憲法的規定；法官審判違反憲法正當程序的家事案件，憲法法庭當然可以行使審判管轄權。

司法審判的核心意義，在於提供權利救濟；因為「有權利即有救濟」。憲法法庭接受聲請人的個案聲請，進行保障權利的審判，如果僅止於研究法律是否違憲的抽象問題，只為規範控制，即使滿篇滿紙地解釋什麼是權利，最後卻吝於提供當事人個案權利的救濟，就不能算是盡到了司法責任。沒有救濟，哪有權利；司法者缺乏權利救濟的功能或是關心，就沒有盡到審判的責任。

在交付子女的訴訟中，憲法法庭關心子女的憲法權利，要求法官在審判時遵從追求子女最大利益的正當法律程序，提綱挈領，是具有憲法重要性的議題。看熱鬧的局外人也許只是關心父母的訴訟勝負，也許對於父母誰更該得到監護子女的地位自有主張；而憲法法庭關心的則是，法院審判不能逸脫正當程序！這樣的判決掌握了正確的司法價值，值得贊同。

不了解大法官是憲法案件的終審管轄，不了解司法審判的核心功能就是提供個案權利救濟，可能正是因為對於憲法規定的司法，欠缺認識之故。反過來說，如果法官審判都能遵循憲法要求的正當程序實現個案權利，如果最高法院同樣如此要求法院，自可減少甚或根本無需大法官的介入。

保障每個人的基本權利，是憲法的核心追求；這也是交由司法審判以求實現救濟的道理所在。憲法訴訟法施行之後，憲法法庭開始以審判個案作為日常的功課，對人民基本權利的保障與救濟，其實是個利多的消息。憲法法庭最該關心的，原就是基本權利的保障及其如何才能於個案之中真正獲得實現，而不該只想減少受理案件以使得自己的工作更加輕鬆。大法官過問交付子女一案是利是弊，當做如是觀。（作者為東吳大學法研所教授）