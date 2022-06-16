國民黨主席朱立倫在日前訪美期間，拋出「九二共識是沒有共識的共識」、「國民黨從來就親美，從來就不親中」等論述，被外界視為是要修正國民黨的國際兩岸路線，為年底選舉預做準備。

由於涉及黨的總體路線，因此此話一出，自然有人支持、有人反對。資深媒體人黃暐瀚用「白虎湯」來形容，其實再貼切不過，不是大好，就是大壞，也吻合目前黨內兩派爭論的情況。

國民黨這些年之所以要討論兩岸路線修正，最主要的原因自然是選舉因素。淺層來說，就是要撕掉被貼上的「賣台」標籤，爭取中間選民支持；而深層來說，則是要適應台灣社會這幾年來的快速民意變化。

根據政大選研中心最新公布，於今年3月底執行的調查顯示，以0至10分作為刻度，國民黨支持者對大陸政府的信任程度，僅20.3%落在6至10分的區間。也就是說，多數國民黨支持者對大陸政府是不太信任的。這無疑打臉綠營聲稱藍營是中共同路人的說法。

從統獨立場來看，目前每100個國民黨支持者，有63.5位支持維持現狀、19.1位傾向統一、14.6位傾向獨立，相較於民進黨的45.7、2.7和47.5，在光譜上其實更接近中間選民的62.9、5.8和23.1。從這個角度來看，所謂比民進黨更民進黨就能爭取到中間選民的說法，其實是不太可能的。

不信任中共政府、多數支持維持中華民國現狀，才是民調顯示國民黨支持者的真實樣貌。因此要撕掉被綠營貼上的標籤，到底是改造黨支持者的結構，還是強化論述攻防，或是找第三條路，其實都有討論空間。

不過必須注意的是，中間選民其實未必如普遍想像，高度看重兩岸議題。確實，中間選民並不信任大陸政府，0至4分比重高達63.1%。然而另一方面，僅17.2%認為兩岸關係是當前除防疫外最應優先處理的國政問題。有8成3的中間選民，選擇經濟、教育、司改等面向。

事實上，即使3月底時蔡英文的整體滿意度高達5成6，不滿意僅3成1，但卻僅有3成1的中間選民，滿意蔡的兩岸關係處理表現。換句話說，選擇有別於蔡的兩岸立場，其實更能爭取中間選民支持。

長期來看，從2014年大敗之後，黨內就不斷有聲音要檢討兩岸論述。前主席江啟臣上任時，也透過改革委員會進行研擬和調整，最後提出「憲法九二」，即基於中華民國憲法的九二共識。當時不僅化解黨內的反對聲音，獲得不少學者專家肯定，更得到馬英九前總統的支持。傳承與改革，並非二元對立。

整體來說，維持中華民國現狀，不只是多數國民黨支持者，更是中間族群的統獨立場，因此要爭取中間選民，如何捍衛中華民國，從國安而非國族，並結合國政願景，才是主命題。（作者為中華青年公共參與協會理事長）