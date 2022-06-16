中國防長魏鳳和在新加坡香格里拉對話會講「台灣海峽屬於中國」，又說「台灣海峽不是國際水域」；中國外交部發言人汪文斌補充說，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣海峽最窄處約70海里（112公里），最寬處220海里。根據聯合國海洋法公約和中國國內法，台海水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台海享有主權、主權權利和管轄權；同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。」

中方關於台海的罕見表態與說法，就像在台海丟下了一顆石頭，一石激起千層浪，頓時在海內外引發了各種討論、推測與爭議。

今年5月5日，美國國務院網站更新台美關係事實清單，移除版本中原有的「台灣是中國的一部分」及「不支持台獨」兩句，卻在同月28日又放回「不支持台獨」。換言之，更新版中確定不見了「台灣是中國的一部分」這一句，我認為這是一個很值得關注的變化。我研判此舉應是美國在台海政策上的一個重要伏筆，為兩岸一旦發生軍事衝突時美方的介入作法律性、正當性的鋪墊。

美方對中美三個聯合公報中中方最重視的「台灣是中國的一部分」不再模糊以對，從當年簽署公報時的「認知」，到現在間接地以不明提的方式暗示美國的「不認同」，並在實際行動上持續加大對台灣的軍售，當然會引起中方的強烈不滿。魏鳳和與汪文斌以「台灣是中國的台灣」、「台灣海峽屬於中國」及「台灣海峽不是國際水域」等表述，對美國在台海及台灣問題上的「將軍」，進行了「反將軍」，對全世界及美國傳達出的強烈信息：不僅「台灣是中國的一部分」，且「台灣海峽也屬於中國」、「中國對台灣海峽享有主權權利及管轄權」，言外之意，今後美方能不能再以「自由航行」為藉口在這個海域活動，不再是以美國說了算。

汪文斌有關「國際海洋法上根本沒有國際水域一說」，以及有關台灣海峽最窄只有70海里，因此中國對台海享有主權權利和管轄權之論，或許在國際間會引發進一步的討論與爭論，但揆諸北京當局一貫作風，如果未在相關政策及立場上做好有關科學、法律及軍事上的充分論證，以國防部長的身分及在香格里拉這樣的國際論壇，當不致率爾發言。有理由研判，這應是北京當局的有備而來及有的放矢，對象主要當然是美國，其次則是日本、澳洲及一些跟在美國後面起鬨跟進的國家。

暫時撇開法律問題不談，中方的有備而來憑的當然是越來越強大的軍事底氣。2012年習近平上台之後，從宣布成立「東海防空識別區」到釣魚台常態巡航再到南中國海吹填造島，無一不是靠著軍事底氣謀定而後動的作為，台海形勢及台灣問題，亦復如此。

當然，這一次的動作也可能是為年底中共二十大要提出的《新時代解決台灣問題的總體方略》作鋪墊，究竟怎麼鋪陳，到時候再看吧。（作者為鳳凰衛視資深評論員）