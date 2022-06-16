韓國瑜在2018年說了一句實話：「莫忘世間苦人多」，就終結綠營在高雄20年的執政。但他忘了撒旦比天使多，「邪惡」者掌權及錢，可裹脅817萬傻民，不但讓天下第一大說謊家當上總統，更以比當選票數更多的同意票，將他罷免。

邪惡常勝過理性。二戰前，德國國民教育水準為歐洲之冠，有強調理性的知名哲學家黑格爾；日本在明治維新後，教育普及，國民水準亞洲第一。但此二者也為邪惡所控制，失去思辨能力，德國高喊希特勒萬歲，集體犯下惡行，包括毀滅自己；日本則有最優秀的東京帝大在學生，為天皇及大和民族義無反顧，駕零式飛機與美艦玉石俱亡。

蔡政府的邪惡尤其出類拔萃，篡奪原來民進黨「民主、自由、愛台灣」的黨魂，致使原黨內菁英紛紛離棄及譴責蔡政府。權及錢在握，只要有任何威脅其個人及現今民進黨者，一律由1450出征。不到一分鐘的時間，就可由中央廚房發出成百上千類同的攻擊，非讓對方求饒不可。賈永婕捐高流量氧氣鼻導管，這本來是掌握8400億防疫特別預算的衛福部早該部署之事，因而讓政府「沒面子」，馬上被出征，可惡程度幾乎造成全民暴動。

陳時中任防疫指揮官，握有特別預算，不論口罩、疫苗、快篩劑、PCR檢測、藥品各項防疫物資，均嚴重落後、不足，每項物資費用莫不高出國際行情數倍之多，且傻民們必須在烈陽下或風雨中排隊取得，受盡折磨。所累積的全民血汗錢，則用在大內外宣，強化網軍。

在台灣早期醫療網尚未健全時，義大利神父及修士，是協助台灣偏鄉最多的外籍人士。2020年4月，羅東聖母醫院的呂若瑟神父，為義國母院募資購買N95口罩，在本人先拋磚捐出20萬之後，全國人民慷慨解囊，總共募得1億5、6千萬。但當時N95屬管制醫材，不能隨意購買，不得已之下，本人唯一一次去電總統府，請同門師弟陳建仁副總統協助未果，再以傳真請求協助，仍未獲得任何回覆。豈料，當日下午蔡英文即宣布，由駐義代表前往義國外交部表示台灣將予協助，但對呂神父的義行竟隻字未提。

疫情初起，蔡政府一再阻攔疫苗進口，民間三大團體要捐助1500萬劑疫苗，亦是百般刁難，最後由郭台銘代表前往「懇求」蔡英文，獲得「蔡皇」的恩准，全民才得以注射BNT疫苗。簡單的說，所有「善事」均要出於蔡的「善行」，非讓全民高喊「皇恩浩蕩」不可。

馬英九對權力十分節制，是個好人，卻不適合當總統，任內國民黨明明在立院占絕對多數，卻一事無成；如今執政黨如此邪惡，國民黨身為在野第一大黨，毫無制衡之力任其為所欲為，也是下三濫的政黨。

鄰近諸國家都在快速進步中，台灣卻在邪惡蔡政府統治下，則更加分裂、衰敗。抗中保台是假，滅國亡台是真，其實頭號匪諜就在總統府及行政院，難道國安局及調查局就是老共派來的側翼？

古今中外，人民要生存，絕對有革命的權利。祈禱蔡英文再活30年，等政大升等資料解密那天，看她會有何下場。

（作者為前衛生署長）