朝鮮在歷史上夾於中國與日本間，左右為難。早先，日本被美國逼迫門戶開放，明治維新後東施效顰，視朝鮮為擴張中國的踏腳石。從中日甲午戰爭到日俄戰爭，美國刮目相看，認為日本足以制衡俄羅斯，簽訂密約默許蠶食鯨吞朝鮮、以換取允諾不取菲律賓。日本在1905年強納朝鮮為保護國，美國拒絕斡旋、還落井下石關掉大使館。

海牙第二次萬國和平會議在1907年召開，朝鮮高宗派遣密使前往控訴日本惡行，卻不得其門而入。日本惱怒萬分，高宗被逼謝罪退位。日本清理朝鮮的外交戰場完畢，接下來首當其衝的是滿洲。老羅斯福因為促成日俄簽訂和約而獲得諾貝爾和平獎，背後是美國對日本的侵略採取姑息主義立場、代價是犧牲朝鮮的主權獨立，冷血的美國沒有絲毫同情。

一次大戰結束，列強在1919年召開巴黎和會，美國總統威爾遜雖然高唱民族自決，關注國際聯盟成立，唯恐得罪日本，李承晚、金九簽證被拒。不久朝鮮爆發三一獨立運動，臨時政府外交部長金奎植以YMCA代表身分前往，無人搭理；受辱的他後來到莫斯科參加遠東革命團體第一次代表大會，獲得列寧熱烈歡迎，當下痛斥強權宛如吸血鬼。

巴黎和會期間，麗思飯店有一名越南廚師，跟法國朋友借了一套西裝混進會場請願獨立，被當作空氣，所謂的「威爾遜時刻」稍縱即逝，他就是後來的胡志明。要是威爾遜肯撥出幾分鐘接見，他應該會走親美的路線，就不會有越戰。

美國戰後主導對日舊金山和會，由於韓戰爆發，希望日本趕緊復甦，共同圍堵共產主義，不願意節外生枝，終究沒有邀請韓國參加。主事的杜勒斯告知韓國大使梁裕燦，韓國早先並未簽訂「聯合國家宣言」，因此不能簽署和約。然而，為何法國的殖民地越南、柬埔寨、及寮國，英國的殖民地印度、緬甸，及荷蘭的殖民地印尼就可以受邀？

關鍵在於朝鮮是日本的殖民地，在珍珠港事件爆發後並未跟日本宣戰，既不是交戰團體、更不是盟國。換句話說，重點在於是否有跟軸心國宣戰，而非被日本殖民過，戰爭損害跟殖民壓榨是兩回事。此外，美國也認為韓國接收日本留下來的資產已夠賠償，加上打定主意盡速跟日本和解，唯恐韓國因為國內反日情緒高漲，政府必須表達強硬的態度而獅子大開口。

日本人又擔心境內有60萬朝鮮人，要是允諾韓國簽署和約，萬一這些人以盟國國民身分求償，恐怕沒完沒了，除非悉數遣返、或韓國願意承諾放棄索賠。美國儘管同情韓國的處境，既然不可能皆大歡喜，因此曉以大義，萬萬不可妨礙美國的千秋大業；為了顧及韓國的顏面、滿足參與感，美國一度權宜考慮提供無傷大雅的諮詢地位，讓他們提高一點國際能見度。

對於杜勒斯來說，相較於美國的戰略安全考量，韓國是否與會無關痛癢；他一再跟要求再議的韓國大使梁裕燦好言相勸，要顧全大局，不要小題大作。遠東事務助理國務卿魯斯克也認為韓國喋喋不休，無助民族尊嚴的提升。在開議前，國務院建議不妨提供觀察員身分，杜勒斯以自找麻煩而反對，終究給韓國代表的地位是降級的非正式客人，唯一好處是安排旅館訂房。

日本殖民統治下的台灣人，彷彿錯過歷史。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）