上海歷經2個月封城煎熬，北京也在2個月內，兩度遭到疫情反彈，當地政府憑著高效能的疫調確定感染範圍、縮小傳播面，至今未貿然採取大規模封控措施。對比台灣疫情新聞圍繞著兒童死亡事件、火化爭議、急救醫療能量等爭議話題，大陸輿論已開始熱議疫後如何振興經濟、刺激消費，證明大陸防疫體制仍有其合理性與有效性。

穩民心 矯正過度防疫

不可否認，上海封城期間的基層問題及其對大陸經濟的衝擊，觸及面實在太廣，的確令北京高層在堅持原有「動態清零」原則之下，深入思考什麼才是控制疫情的「最小成本」與「最佳效果」。

大陸國務院、國家衛生健康委員會近期發布了一系列旨在糾正「過度防疫」、「層層加碼」的政令，大陸各級政府防疫工作的調整快速落實見效。中共長期以來工作都講求所謂「原則性」和「靈活性」，如今在這個問題上彰顯得淋漓盡致。

首先是大陸更精準地調整全民核酸篩查的節奏，主要出現兩項改變：一是當大城市爆發本土疫情時，以高頻次常態化普篩來代替封城，最大程度保證城市功能運行和市民生活；二是在疫情風險較低的地區，主動減少普篩的頻次和範圍，盡量減少普篩對市民日常工作生活的影響。

先來看第一項調整，上海當初疫情破防，就是為「最小化防疫」，卻「撿了芝麻丟了西瓜」，北京已學到教訓，輕易封城、封區除耗費成本巨大，民心穩定也難保。因此，北京近期兩輪本土疫情，都採取了普篩代替封城的新思路，最終也證明北京並沒有像2個月前上海那樣淪為孤島。

再來看第二項低風險區減少普篩，這裡面又包含兩個因素。其一，在大陸「健康碼」制度下，民眾是否按時做普篩往往與出行乘車購物、出入公共場所的權限掛鉤，一些地方政府在無疫情時為了「求心安」，高密度做一輪又一輪普篩，給市民帶來的不便顯而易見。其二，即便大陸採取節省成本的「多人混檢」普篩，開支同樣驚人，北京中央政府更命令地方不得用醫保帳戶支付，在疫情普遍衝擊各省市財政收入的情形下，地方政府自然降低普篩頻次，從最密集時的「1天1檢」或「2天1檢」，逐漸放寬為「3天1檢」甚至「1周1檢」。

穩外資 逐步放寬入境

除了逐步減少普篩密度以外，大陸另一項重要防疫調整，就是逐步縮短並放寬入境檢疫要求。事實上，該項措施早在北京冬奧會後就開始醞釀，不料上海疫情破口正是來自香港入境旅客，打亂原有計畫。大陸網路傳出，江蘇、浙江、湖北等多個省分，對入境旅客隔離期已經縮短至「7+7」，較疫情高峰時期縮短1倍。大陸官方也恢復國際航班、探親簽證申請，許多因疫情而無法回家的留學生、僑民終於可以踏上團圓之旅。

強烈呼籲鬆綁入境檢疫的訴求，主要來自外商、外資以及在大陸工作、生活的外籍人員，這不僅是大陸領導人在近期許多外事場合做出的承諾，更與北京「穩外資」的救經濟工作密切相連，事關大陸發展穩定全局。

4月底的中共中央政治局會議、5月底的國務院穩住經濟大盤會議，將維持大陸經濟成長列為首要任務後，官方一連釋出33條刺激措施，大陸A股市場6月初連續10個交易日都出現外資淨流入的復甦跡象。同時，大陸統計局公布的5月PMI（採購經理人）三大指數較4月出現V型反彈，說明大陸在復工復產與政策刺激之下，經濟逐漸回歸正常軌道。

大陸調整防疫策略兼顧原則性和靈活性，防疫鬆綁是在穩健的基礎上推進，縝密評估與地方試點貫穿前後，自始至終未動搖「動態清零」方針。這與民進黨政府在毫無配套、準備不足、宣導欠缺的情形下，貿然縮短檢疫標準，最終導致台灣本土疫情失控的結局，形成了鮮明對比。