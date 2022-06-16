距離年底縣市長選舉不到半年，但民進黨對台北、新北、桃園這三大直轄市長的提名仍難定案，陷入僵局。對如今全面掌控資源的民進黨，這確實令人無法想像；而對主導民進黨提名大權的蔡英文，無論她是天人交戰或以拖待變，此中必有文章。

基本上，蔡英文與英系人馬所屬意者均已陸續浮現：台北市至今仍鎖定防疫指揮官陳時中、桃園市力促新竹市長林智堅轉戰、新北市最新出現的派系共識是立委羅致政。

只不過這3人也各有其問題所在，尤其前兩人的盲點最大，使得黨內異聲不小、較勁頻仍，蔡英文也一直下不定決心。以陳時中來說，不僅疫情影響狀況難料，時至今日陳時中的形象與表現，到底仍是民進黨的票房神藥，還是已淪為票房毒藥？恐怕連民進黨自己都說不準。

但在英系一定要「自己人」的倡議下，蔡英文是否願意把機會讓給積極備戰的「正國會」要角林佳龍，牽涉到派系利益，如果要做出妥協，就必須有更進一步的交換共識。

在國民黨主席朱立倫突襲徵召張善政後，民進黨若也空降林智堅選桃園市長，不僅會遭到同樣的批判，在地綠營力量的抵制恐怕也是難關。雖然蘇貞昌有意見，但蔡英文當然更有黨內派系布局的考量。

其實蔡英文從提名開始就在安排自己人進行權力鞏固，因為這些人選上縣市長後都是當然的中常委、中執委，對「後蔡英文」的政治局勢有重要影響；甚至拉攏前副總統陳建仁入黨，也是超前部署在圍堵賴清德。

從今年底到2024總統大選，檯面上明的選戰固然激烈，檯面下的「隱形戰爭」更為慘烈。