中美關係漸趨可控，變化軌跡可從2021年美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔篪、外交部長王毅四巨頭在阿拉斯加的會談，與今年5月26日布林肯發表對中政策演說及6月10日兩國防長奧斯汀與魏鳳和、13日蘇利文和楊潔篪的會談清楚看出。

避免衝突 美對中政策轉變

布林肯2021年當楊潔篪與王毅的面，提出「競爭、合作、衝突」三要點，強調中美關係該競爭之處競爭，該合作方面合作，該對抗地方就對抗，非常直白，頗有下馬威之意。楊潔篪絲毫不假辭色，針鋒相對要求美國辦好自己的事，對抗對美國沒有好處，因為中國挺得過來，中美關係陷入冰點。經過1年多的磨合與客觀情勢的變化，布林肯中國政策重點已改為「自強、同盟、競爭」，仍強調競爭，但要強化國內投資並聯合盟友。

顯然美國已認知，中美競爭並非拜登4年任期就能見到真章，也不是美國一己之力所能達成，因而要增加國內投資，搞好經濟，同時結合盟友與中國長期競爭。

既然是長期的競爭，就必須建立降低風險、管控危機機制，以避免意外衝突的發生。中、美兩國防長會談、蘇楊會談與安排中的拜習視訊會談，都將有助於降低衝突風險。美國對中政策由「該對抗就要對抗」轉向避免衝突，是非常重大的轉變。

美國對中政策出現變化，固然與疫情和烏克蘭戰爭造成的黑天鵝效應有關，更重要還是拜登政府體認，中國崛起是事實，美國必須強化經濟實力並與盟友合作，才能與中國競爭。過去30年美國是全球唯一霸權，國際事務美國說了算，固然打造了全球的秩序、安定與繁榮，但也促成了中國的崛起，如今在許多領域，中國的實力已超越美國，在經濟與地緣政治上對美國造成不小的壓力，因而激起潛藏美國文化DNA中，既畏懼中國龍又歧視傅滿洲的複雜情結。反中情緒引領下，政壇與戰略學術界充斥著與中國對抗、遏制中國發展的政策思維，川普政府如此、拜登政府亦然。

不過，政治並非完全由意識形態主導，近來美國物價持續上揚，烏克蘭戰爭更帶動汽油價格暴漲，疊加上海疫情封城商品供應鏈斷鏈因素，美國爆發40年來最嚴重的通膨，拜登政府民意支持度因而重挫，若年底期中選舉敗選，不但拜登立刻跛腳，2024大選民主黨也可能失去政權，面臨不利內政情勢，拜登需要與中國減少對抗、增加合作，控制好通膨，因而有意取消對中附加關稅，若能在談判中為美企取得更有利的貿易條件，或許還能對選情有所幫助。

和統優先 台生存空間仍在

大陸同樣需要安定的外部環境，對中共而言，年底二十大是首要大事，「維穩」為先，但經濟正面臨嚴厲的挑戰，今年第1季經濟成長率僅4.8%，低於5.5%預設目標，4月經濟數據更糟，消費品零售總額年減11.1%，房地產銷售額下降46.6%，更嚴重的是16到24歲青年就業問題，5月青年失業率高達18.4%，再創歷史新高。嚴峻經濟情勢下，大陸從中央到地方各級政府無不動員「拚經濟」，自然希望外部關係能穩定下來。

經過中美新一輪交鋒，對台灣而言，美國雖重新承諾「反對台灣獨立」，但仍不接受「台灣屬於中國一部分」，中國也默認了美國的堅持，代表「現狀」仍將維持。考慮兩岸關係惡化後大陸「武統論」甚囂塵上，但由陸方與美方這一輪高層對話釋出的訊號可以理解，大陸仍以「和統」為優先，「武力」為例外，台灣生存發展的空間仍在。

台灣命運由美中關係決定，某種程度美中關係好、兩岸關係就好，反之亦然。自川普發動對中關稅戰與科技戰，美中關係急遽惡化，台海亦風雲詭譎，如今美中關係出現轉圜，我們卻未見到政府相應的調整，民進黨繼續閉著眼睛對大陸胡亂揮拳。兩岸政策若不能隨著中美關係的轉圜而調整，勉強維持現狀的蔡英文路線很快就會撞牆。