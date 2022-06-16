台北市長民調長期第一的蔣萬安，主動對黃珊珊開砲「搖擺投機」，這是要鞏固藍營基本盤，但也會有拉抬黃珊珊的效果。其實台北市長比的是「誰最能制衡民進黨」，把在野黨候選人當假想敵，就先輸一半了。

一般來說，選情落後的候選人會抓著領先者打，領先者則會對落後的對手「冷處理」，來減少變數。蔣萬安這次主動酸黃珊珊，固然能對藍營基本盤喊話，但選民也會有兩個印象：一、黃珊珊已經跟蔣萬安平起平坐；二、蔣萬安把自己的當選，看得比民進黨落選更重要。

反過來說，很長一段時間，柯文哲、黃珊珊並沒有批評蔣萬安，民調卻逐步逼近；民眾黨的策略很清楚，是要當藍綠「賭爛票」的出口，對民進黨失望的，對國民黨灰心的，都要拉到民眾黨身上。

就像丐幫的人數是由皇帝決定的一樣，民眾黨能有多少選票，是藍綠自己爭不爭氣決定的。蔣萬安有太多的優點，但可惜的是，每一次的強悍都是在風向底定之後，多少打了折扣。

舉有「戰將」形象的羅智強為例，在民進黨質疑張善政花蓮地震善款的時候，羅智強指出陳菊拿高雄氣爆善款請律師才是惡劣；在民進黨不讓管中閔就任台大校長的時候，羅智強打出「拒投民進黨，台大有校長」；在民進黨說朱立倫是剪綵王的時候，羅智強找出資料證明鄭文燦剪的更多……

台北市長不只是要跟隨風向，更是要創造風向。蔣萬安只要願意承擔「走在風向前面」的不確定感，就不會輸給任何人。

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