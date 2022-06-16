「一切攏是阿共仔的陰謀啦！」這句早期地下電台的洗腦口頭禪，帶著一絲戲謔與嘲諷，而後該句話被紅極一時的電視節目「全民最大黨」KUSO，成為極具趣味的綜藝模仿節目。沒想到這句民間的玩笑話，竟在多年後，成為了民進黨政府官員的推過保命符！

日前我國出口大陸農產品石斑魚再度遭到大陸禁止進口，第一時間民進黨府、院、黨等官員紛紛跳出來指責中國大陸是「以商逼政」、「惡意封殺」，農委會主委陳吉仲更一臉委屈表示無法接受石斑魚被突襲封殺，一時之間中國大陸的「惡霸」行為再度佔據媒體版面，台灣民眾亦紛紛同聲指責大陸不是。

就在農委會還一副受害者姿態時，迴力鏢卻來的又快又急。經漁業署依據大陸官方提供資料深入追查搬運船後才發現，供貨漁場根本不是原申報之三家養殖戶，供貨者另有他人，亦即代表這批進口大陸之石斑魚有「冒名頂替」、「申報不實」的問題。漁業署的新聞稿只表示要深入追查源頭問題，不敢承認自己監督不周，也沒人為之前的政治語言緩頰，這種「惡人先告狀」的行為實在令人不齒！

更讓人覺得可笑的，包含這次石斑魚在內，連同之前的鳳梨、釋迦、蓮霧等被禁止進口的農產品，都是被中國大陸海關檢驗出問題後，農委會接著追查後才發現本身農產品有蟲害問題，事後還死鴨子嘴硬表示可以處理。若是可以處理，為何一開始不輔導農民處理好？非得被禁止輸入了才進行補救，在這之前還先怪罪他人，真以為任何事推到政治打壓就可以推卸其責？

2020年民進黨靠著強打「芒果乾」、「親美抗中」順利延續執政。對於台灣來說，兩岸關係的確是永遠無法規避的問題。事實也證明蔡政府現在所享受的最大外貿紅利來自於馬政府時代所簽訂的ECFA，根據經濟部最新統計，台灣對大陸貿易出超金額可望突破千億美元。

「一手拿糖、一手罵人」可謂現在政府對中國大陸態度的最佳寫照。對民進黨來說，政府永遠不會錯，但若連內政治理不當都推給「阿共仔的陰謀」，那就真的是把民眾當傻子在騙了！

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