大鑫資訊進口的富樂快篩被查出有黑心商品混充事件，台中、高雄市政府都是受害人，237萬劑流入市面被要求全面回收。有匿名人士提供衛福部簽收單，內容指衛福部在5月13日簽收了一份公文，醫優科技公司提醒富樂快篩產品有疑慮向衛福部示警。咦，5月上旬國民黨才踢爆綠友友「福又達」、特權小吃店「高登環球」快篩劑問題時，陳時中當時不是認證是「殷實商人」，不到一個禮拜接到檢舉信也不查一查，指揮官真這麼好騙喔！

國民黨團上月初踢爆綠友友「福又達」代理韓國唾液快塞劑比國外價格貴兩倍，逼得業者在藥局開賣當天價格從原本每劑230元降為175元；緊接著又踢爆特權小吃店「高登環球」棄標16.5億快篩劑。當時疫情指揮官陳時中是怎麼說的？「政治上有所質疑免不了，但正常商業活動用這樣隱射性話語，殷實商人也會受不了，這樣不好」。

現在大鑫資訊進口的富樂快篩劑出了大包、還被業界向衛福部檢舉示警，陳時中還敢包庇是「殷實商人」、「政治干預商業」嗎？根本要麼昏庸無能、要麼就是「政商勾結」大賺國難財！

陳時中忝為蔡總統欽點的防疫指揮官，一路以來護航綠友友廠商，圍繞在口罩、快篩、疫苗等「非」疫情醫材廠商，充斥著特權小吃店、特權墨水匣廠商……..，難道正經做生意的殷實商人都被排擠只能去發檢舉信嗎？人命關天的事，怎麼敢啊！

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