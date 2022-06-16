我們軍事載台的高齡化，是一個嚴重的問題。雖然國外不少軍用飛機及艦船，也都有很高的使用年限，例如：B-52戰略轟炸機、A-10密接支援攻擊機等。但這都是屬於特殊專業領域的軍事載台，一般通用載台還是有其使用年齡上限。

美國及英國的海軍水面作戰艦艇，一般都使用25至30年，在15年左右進行一次期中戰鬥系統性能提升。我們AT-3教練機已接近使用40年，確實是應該考量予以汰換。以色列所使用的傳統軍事裝備，汰換速度快，從單兵個人裝備到各類型作戰載台及精準武器，都遠超過其對手，至少一代以上。且將此一策略列為其維持國家安全嚇阻的三大主要支柱之一，其它兩項為擁有核打擊能力及與美國之戰略同盟。

國軍官僚體系，因為過於保守，原則上，只要上級不指示就不是工作重點，不鼓勵創新，又欠缺前瞻性想法。另由於眼光短淺，有關十年建軍構想及五年兵力整建計畫，亦未經過嚴格審視。除了空軍的教練機外，目前海軍主要作戰載台的使用年齡：海獅級潛艦接近 80年、海龍級潛艦 35年、基隆級驅逐艦40年、成功級巡防艦也將近25年，但其戰鬥系統也是80年代中期的設計。

我們的艦船載台，役齡都是大超限，甚至有「白象艦隊」稱號。尤其是海獅及海豹兩艘潛艦，與其同型之美國潛艦，在40多年前即已除役，靠泊於博物館，供遊客參觀。目前這兩艘艦毫無戰力及訓練能量，且出海週期有限，卻仍然列入戰鬥序列，簡直匪夷所思。

外購及自製是汰換載台的來源，宜依照我們自身之國防科技策略及能量，有所取捨。但是無論採取何種方法，都需要溝通。外購需要讓供需雙方了解需求，建立共識，針對可能面臨的威脅，決定採購品項的取捨。自製方面也需要內部溝通，能快速建立專案的評估機制及建案時程。

面臨國際環境的變化，我們自國外引進現代化的各式載台及高精確度武器，確有不少難度。從美國軍售管道獲得之裝備，大都是該系統已經快要進入停產階段，才會考量列入軍售清單。即使美國售予現役軍事裝備，也會將部分關鍵設備或單元，予以清除、重整或更換採購取代品項。

以成功級巡防艦為例，當建造開始，採購清單就未列入數位鏈路、衛星通信終端及拖曳式被動陣列，所以導致戰鬥系統的軟體要花一筆預算，去清理這些原有的軟體功能。然而，若干年後，又要花另一筆預算，再將原數位鏈路等相關軟體恢復至戰鬥系統。從這即可清楚的看出，美國算計其國家利益，已達斤斤計較地步。並不是就台灣整體防衛及系統整合的角度，售予載台完整戰力。

在台灣關係法中，有註明要提供台灣足夠的自我防衛能力。宜由就台海情況發展，就我們的防衛能力為核心，建立買賣雙方的共識，再行選擇載台系統而不是只由賣方任意決定系統的功能。沒有數位鏈路，就不能建立網狀化作戰，沒有資訊的快速分享，所謂戰場管理，只是虛構的口號。

另一方面國內亦欠缺各單位間之溝通，國軍建案流程複雜，要經過軍政、軍令及軍備三體系審查。對任一採購案，從作戰需求、系統分析及投資綱要計畫等三個階段的審核，就已經是相當複雜，且耗時及耗力的作業流程。一般由下而上啟動的購案，相當難列入預算編列。除非在某高階層級的指示下，那麼建案就會加速，因為已經決定要進行採購，所有程序只是形式而已。

此一結果一方面導致國防採購偏向主要大型裝備及高預算經費之品項 （如：愛國者防空系統、M1A2主力戰車、潛艦、高教機等建案），因為快速地建案，以致計劃作為過程中，審查之機制，近乎虛設。

另一方面，建案時程長，又欠缺彈性，不能適時引入新創的科技，導致接裝後，第一線人員無法藉由技術優勢，有效執行任務。由於決策未經細密專業分析及辯論，不僅影響建軍備戰的一致性，甚至對載台之選項，意見分歧，南轅北轍，最後導致建案延誤，而部隊始終沉浸在歷史的復古中，使用過時之艦機載台，沒有能量優勢，何來嚇阻止戰之力道？

（作者為國際應急管理協會台灣代表 ）

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