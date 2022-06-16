國民黨主席朱立倫在面對黨內提名爭議未歇，仍毅然依原訂規畫赴美，說明朱主席認知到，在國民黨重返執政的路上，除須處理現今民進黨執政已近糜爛不堪的台灣內部的事宜以利台灣發展外，重新梳理台、美、中三角關係以維護台海和平亦是重中之重。

眾所皆知，美國在進入21世紀後，「防中」（中共政權）成為其最重要的戰略目標，並聯合歐洲盟友與日本盟友圍堵中國大陸，而在全球形成美中對抗的氛圍。民進黨2016年重新執政後順此氛圍，採取「依美抗中」的態度，2018年民進黨地方選舉大敗後，利用香港反送中的所引起的反中氛圍，在「今日香港，明日台灣」的民粹式口號，激起反中情緒下，蔡英文順利連任總統。嘗到甜頭以後，蔡總統的第二任期更積極的依美抗中，此一態度讓兩岸關係更加緊繃，俄烏戰爭前，國際上認為台海是全球最瀕臨戰爭的區域。現雖因俄烏戰爭而暫時緩解，但俄烏戰爭中烏克蘭的境遇，卻也是台灣的一面鏡子，思考未來台海問題，如何鞏固和平，避免戰爭應是台灣最重要的戰略利益，我想這也是朱主席毅然訪美並重設國民黨駐美辦事處的理由。

國民黨在2016年失去政權後，幾乎喪失了與美國直接常態對話溝通的管道，近幾年在華府只聽得到民進黨的聲音，而使美國的對台政策有所偏頗。此次辦事處的重設應是國民黨與美國政界與僑界重新溝通的開始，重啟國民黨駐美辦事處最重要的任務就是透過常態性與美國官方溝通，讓美國官方真正了解要和平不要戰爭的台灣主流民意，並說服美國官方：中華民國自由地區穩健發展下的兩岸和平，才最符合美國利益。並進而調整其現階段，將台灣推上前線與中國大陸對抗，讓台海有頻臨戰爭風險的圍堵策略。

朱立倫在訪美期間接受美國之音海峽論壇專訪時，強調中華民國在二戰時期即與美方並肩作戰，其後在冷戰時期接受美方經濟與軍事援助維護台海和平，甚至在1979年後美與中共建交後，仍依台灣關係法維持台美實質關係，說明中華民國無論在哪一個政黨執政時期與美國的關係均非常密切，反駁國民黨反美親中的立場。事實上在同一專訪中朱也針對兩岸關係的歷史發展有深入的分析，強調國共在1949年前內戰的熱戰、1949至1986年兩岸對抗的冷戰、1986年後逐步交流至2008年後完全雙向交流後的對話階段到2016年民進黨重新執政後冷戰之演變，並對現今兩岸重新冷戰後，逐步激化對抗下，可能走向熱戰表達憂心之意。強調以現階段兩岸經貿、人員交流頻繁的現況下，兩岸應透過事務性協商解決兩岸人民交流的問題，但在時機未成熟前應避免政治談判，並透過對話去建立雙方交流共識。分析此一訪談中所表達的意見，朱立倫在台、美、中三角關係下，應是採取「親美和中」的戰略立場，有別於民進黨「依美抗中」的立場。

《孫子兵法》〈始計篇〉：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，說明「慎戰」的重要性，從俄烏戰爭的啟示與前所引老祖宗的智慧，說明「要和平不要戰爭」，應是台灣最佳的戰略利益。國民黨此次訪美，在台、美、中三角關係下，提出了有別於民進黨立場的的論述，其目的即是要追求台海的和平，觀諸其言論內涵，符合台灣最佳的利益。但對外，能否讓中華民國長期且最重要的盟友美國接受是追求台海和平的最重要關鍵。此行為國民黨駐美辦事處重新揭牌，邁出了重啟與美國溝通的第一步，說服美國官方接受國民黨的主張就是重啟後國民黨駐美辦事處的最重要任務；而如何讓國人認知到國民黨「親美和中」的主張較民進黨「依美抗中」的立場，更符合台灣利益，則是朱主席領導下的國民黨須努力的另一個面向。

（作者為元培醫事科技大學助理教授）

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