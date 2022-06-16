大權在握、權力如日中天的蔡英文，最近責成其「立法局」，在她剩下的有限任期內，大肆趕進度修法。 占絕對多數席次的民進黨立院黨團，有如開著推土機，一路往前衝，摧枯拉朽如入無人之境。 在野黨用肉身抵擋不住，不是被碾壓，就是只能在旁咆哮，徒然狗吠火車罷了。

綜觀蔡EE要求修法的部分，好巧不巧地，幾乎全都是針對當年攻擊馬英九違法濫權的部分，將其修正為完全合法；也等於是為蔡英文卸任後，鋪了一條康莊大道：過去馬英九不敢做或做了可能觸法的事，蔡英文做起來順理成章、完全合法。我舉例說明如下：

1. 民進黨當年攻擊馬英九留美期間有「道德瑕疵」：馬英九不但擔任國民黨在美國的「抓耙子」，還貪小便宜去「偷鄰居的報紙」。 可是馬英九可是貨真價實的哈佛法學博士。

相對的，蔡EE不但拿了國民黨的獎學金到美國留學，還到英國去讀了1.5個博士，她的論文及博士資格似乎都有問題，她的道德瑕疵大如黑洞，甚至有欺瞞國人的嫌疑。 但是她臉不紅氣不喘，支持民調至今居高不下。

2. 當年大選時，綠營不斷攻擊馬英九持有綠卡；即令馬英九一再聲明他早已放棄綠卡，且讓AIT出具證明，但是綠營依舊不依不饒，咬定他腳踏兩隻船，對台灣不忠誠。

如今蔡EE則要求民進黨立委黨團，修法通過讓持有雙重國籍的人，不但具有參選資格，還可以合法擔任民意代表及擔任政府各級職務。

過去連持有美國綠卡都會被認為是不愛台灣，如今連擁有美國護照都「呆就補」。民進黨的前倨後恭、雙重標準，翻臉跟翻書一樣，令人咋舌。

3. 馬英九時代的特偵組，因為偵辦阿扁濫用國務機要費而起訴了阿扁；蔡EE上任後，也用國務機要費來查辦馬英九，讓他卸任後不斷跑法院。

如今蔡EE則要求其立院黨團，趕緊修法讓國務機要費除罪化，一則讓阿扁可以脫罪，二則讓自己可以肆無忌憚地使用國務機要費，而且在卸任後，不會重蹈馬英九的覆轍，成天為了國務機要費跑法院。

4. 馬英九執政時期，綠營不斷攻擊兼任黨主席的馬英九，黨政不分，黨內未能實現民主。而馬英九畏於在野黨的制衡，也盡可能做到不用自己親信，還讓民進黨籍的官員入閣。

兼任黨主席的蔡英文總統，則是明擺著「以黨領政」，她可以召集綠營執政縣市長到黨部開會，刻意排除藍營執政縣市。連縣市長提名權，都落入她一人手裡，哪裡還有黨內民主可言，根本就是一人獨裁！蔡EE用人唯親，只要是英系的成員，無論能力人品是否適才適所，一概重用，出任他們完全外行的重要職務，從內政、外交、文化到衛福部，全是些唯唯諾諾的佞臣，不但專業能力不行，為人的修養品德也差。

5. 馬英九執政時期，所有官員在面臨重大危機時，必須要宵衣旰食、戮力從公，如敢偷跑回家與親人用餐，必然遭到綠營立委的圍剿，要求官員立刻下台；

蔡EE執政時期，官員吊兒郎當，上班午睡馬殺雞，面對疫情嚴重，依然與人喝紅酒聚餐K歌；在野黨如敢批評，必然遭到官員厲聲反駁責罵、綠網軍圍剿；如敢要求官員下台，總統府必然力挺到底，一再慰留；民間如敢批評官員施政不力，蔡政府必然以散播不實謠言為理由，對批評者起訴或用鉅額罰鍰來威脅。

6. 馬英九時代，民進黨利用洪仲丘死亡事件，發動白衫軍運動，還譏笑國防部為「國防布」，讓多名軍官被羈押判刑，還把洪員的親綠老姐送入立法院，並取消軍法；為阻擾兩岸簽訂服貨貿協議，民進黨發動太陽花暴動，攻佔立法院數週。事後不但沒有人受罰，帶頭肇事者還被蔡政府當成英雄，網羅加入民進黨或入朝為官。

蔡EE執政時期，500名退伍軍人為了抗議蔡政府修改年金制度，企圖包圍立法院，則被警方用鐵絲網拒馬阻擋在外，不得靠近立法院，並對抗議者進行逮捕、起訴，毫不留情。

7、 馬英九時期，民進黨攻擊兩岸簽訂ECFA早收清單，是喪權辱國，是中共的木馬屠城計謀，簽了就會讓「男人找無工、女人找無尪」。

到了蔡英文執政，不但讓ECFA繼續發揚光大，兩岸的貿易額不減反增，對岸的逆差逐年上升，台灣農漁產品九成都銷往對岸，還不准對岸因故停止輸入。

過去馬英九時期所有政府不能做也不敢做的事，到了蔡政府時期，一切都變成自自冉冉、理所當然；而民眾似乎也習慣了民進黨的雙重標準，過去國民黨不可以做的，民進黨執政後，不但可以將其合法、合理化，而且毫無羞愧之色，只消說一句「時空背景不同」就可以輕鬆交代過去。

（作者為自由撰稿者）

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