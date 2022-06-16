還有66天，印度就要慶祝這個國家擺脫英國統治，成為主權國家的75周年獨立紀念日。但是印度外交部長蘇杰生卻說，「印度正處於將需要把獲得他人同意，由他人『定義印度』這一觀念，拋到腦後的關鍵時刻」，顯然，印度仍步行在奮力爭取真正意味的獨立道路上。

印度想甩開對歐美國家的扈從地位，早就在國際性場合講了幾十年，先進國家置若罔聞，卻也對其一貫在南亞號召不選邊站的「不結盟主義」無可奈何。主要原因，不只因為印度國土廣大人口眾多，更在於印度獨立之初，就把他的國防軍售與英美劃開楚河漢界，而與俄國訂下了長期互信的軍武合作關係，企圖擺脫舊殖民帝國不依不饒的利益糾纏。

軍售上隨後的發展有兩個主軸，其一是向多國混買，在國際市場自主選擇優良產品採購下訂，也在訂購的協議合同上，盡可能爭取更多維修、零件、技術的轉移，以求逐步達到從培養本土軍火工業人才技術，進而全面自主完成印度製造武器。

這條路行來久遠，以飛彈發展為例，1970年代印度國防研究與發展局從德、法國引進航太技術，發展SLV-3運載火箭，並在此基礎上啟動了烈火-TD項目，用來驗證火箭發動機、慣導系統和彈頭再入等技術。

印度把發展戰略打擊與威懾能力作為追求大國地位、增強地區影響力的重要舉措，致力於打造陸海空「三位一體」戰略打擊體系。其中，陸基彈道飛彈是發展重點，包括大地系列近程彈道飛彈，和烈火系列中遠端彈道飛彈兩大系列，後者是印度最具威脅性的戰略性武器。印度已成功躋身世界飛彈強國，成為繼美、俄、中、法、英後，世界上第六個擁有洲際彈道飛彈的國家。

今年6月6日下午6點這個印式吉時，印度順利進行了「烈火-4」中程戰略飛彈的發射訓練。印度國防部得意地宣布，試射成功可攜帶核彈頭，射程4000公里的中程飛彈表明了：「印度建立最低限度可信核威懾政策的正確性」。抵達這道里程碑，印度走了足足50年。

如此一來，不僅近鄰的世仇巴基斯坦、和有領土糾紛的中國大陸對印度核子牙有所忌諱，以印度為中心向東西伸延4000公里半徑範圍之內的國家，都必須要小心注意印度的意圖。

北韓、伊朗的發展洲際飛彈，因為以能夠攜帶核子彈為試驗目標，被美國全球封鎖制裁迄今。但就是這樣一個俄羅斯軍售上的長期拜把兄弟，卻能成功繞開歐美對核試和長程飛彈發展上的國際制裁，相較於台灣核武被張憲義出走美國而幻滅的核彈夢，印度，不簡單。

更不簡單的是今春美國拜登總統對俄羅斯祭出全面制裁令，印度完全不予配合，繼續高調進口俄羅斯原油。俄烏衝突前幾個月，印度接收了超過3000萬桶俄羅斯石油；累積到5月底的紀錄，購買將近去年平均值9倍的俄油，為俄羅斯一季度能源經常帳狂攬958億美元，同比增加300％的瘋狂數據，做出其中巨大的貢獻。聰明的印度人低價大量買入打折扣的廉價俄油，再高價倒賣給缺油的歐洲國家，趁戰爭風險兩頭賺足，迭遭歐美輿論批評。

預計在6月份，印度購買的俄羅斯石油增量將達到20%，大約相當於每天接收105萬桶石油。此趨勢下印度會有四分之一的石油來自俄羅斯，將再無配合美國制裁的可能。至此，穩居世界第六大經濟體的印度，2022年經濟增長率有望達到8.8％，超越疫情前水準，笑傲江湖。

眼看坐困8.3％高通膨率的美國，目前都要回頭購買俄國石油，印度外長蘇杰生6月3日開始語氣強橫，回擊了歐美近期輿論上的批評，怒斥歐洲的「無恥」。蘇杰生強硬形容這筆發烏克蘭國難財的原油生意是：「我們不派人去開採俄羅斯石油，我們只是在尋找市場上最好的交易。我不會把它和政治混為一談」。

他還這樣拍拍手酸歐諷美的表示：「歐洲是時候放棄這種態度了：『我的問題是全世界的問題，全世界的問題都不是我的問題』。歐洲人的態度是如果你有麻煩，那麼那就是你的麻煩，如果我有麻煩，那麼我們都有麻煩」。

探索美國到現在卻還一直對印度無奈隱忍，恐怕不只是印度始終拿中國大陸為政治槓桿點在撬動利益，還在於美國的政商精英高層，早就密布了「印度幫」的貴人。

早期在美國的印度裔曾經和華裔高科技菁英，同在矽谷攻城掠地，如今登上權力頂端的卻幾乎都是印裔。在權力中心頂端的白宮，「印度幫」就是朝中有人，至少有20名美籍印裔在團隊內擔任職務，包括副總統賀錦麗、白宮第一夫人的媒體總監Garima Verma、衛生部醫務總監Vivek Murthy等。哈佛教授分析此現象認為正是因為印裔深具敢言善辯，能為自己爭利益而能得到成功。

歐美顯然頗吃得下這一套，聽聽蘇杰生這樣講：「我們必須有自信。我認為印度最好立足於我們自己，再與世界打交道，而不是試圖通過蒼白地模仿別人來取悅世界」。

「由別人定義我們，覺得自己在某些事情上需要得到他人認可的時代，是該成為過去式了」。

台灣，何時才能這樣甩開羈絆別怪罪別人，自信並堅忍淬礪，不用討好他國來求肯定自己國家的尊嚴和榮耀。

（作者為前中央月刊總編輯）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※