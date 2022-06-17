民國39年9月，金門防衛司令部將怒潮學校遷址金門縣金山鄉金水村金門縣立金水國民學校，第一期學生都在金門縣城廂區金門省立中學中正堂舉行了畢業典禮。為什麼怒潮學校只在新埔待了一年，就匆匆搬移到各種辦校條件都不足的金門前線？

其間的說法很多，大抵而言，胡璉與陸軍總司令兼台灣防衛總司令孫立人兩人有瑜亮情結，孫立人有意將怒潮學校併入陸軍軍官學校，但胡璉把怒潮學生視為他在福建前線和反攻大陸後建立戰地政務的儲備軍政幹部，所以決定把怒潮學生全部都送到他擔任福建省政府主席和金門防衛司令部司令官的所在地，以脫離孫立人的影響。第一期怒潮學校只有200位畢業生在台灣分發，其餘的都分發到金門防衛軍各地部隊裡。但由於怒潮學校學歷當時未獲得國防部的承認，所以怒潮畢業生下到部隊，都無法敘軍官階，胡璉為了照顧子弟兵，只好在二等兵的軍階上再創造出「超上士」的名義，另外籌款提供作為工作加給。

羅添福被分發到金門縣滄湖鄉（今屬金湖鎮）瓊林村第19軍第45師第134團林書嶠部當見習官，一整個排都住在老百姓的房子裡。當時金門連ㄧ棵樹都沒有，怒潮學生下部隊以後才開始栽種高粱。到了民國40年，怒潮學生下部隊後已被分發到什麼兵種都有，包括有工兵、步兵、通訊兵等，羅添福則轉為砲兵，一度在金湖鎮山外營地扛太武山的山石建造陣地。民國44年5月，國軍第57師第170團暨野戰砲兵第226營徐新民部的七五山砲被轉調至到福建省馬祖列島長樂縣白肯鎮（今連江縣莒光鄉西莒島）使用，羅添福也隨著部隊前往，為副排長。

民國43年5月14日台南縣永康鄉四分子陸軍砲兵學校虎山靶場實彈射擊訓練，與學員合影於台南縣立保西國民學校，今台南市立歸仁區保西國民小學。（照片：曾建元提供）

羅添福婚後與岳父家人。岳父曾為反對婚事，拿扁擔打過女兒。（照片：曾建元提供）

民國44年8月羅添福隨部隊回到台灣，當時劉安祺預備部隊訓練司令部在台中縣烏日鄉成功嶺成立基地師為第一師。預訓部ㄧ共有9個師，羅添福被分發到預備第二師，預備第二師是裝甲師。羅添福為砲兵，因此被分發到砲兵第一連。預備師是要訓練後備軍人的，基地師在彰化縣八卦山有營區，常駐成功嶺。預二師則駐守新竹縣湖口裝甲兵基地，比鄰於新埔。

羅添福的怒潮同學侯仲華，廣東省梅縣客家人，在新埔怒潮時期結識本地客家姑娘詹雲妹，結為連理，就在新埔成家。其時侯仲華也在湖口基地服務，放假的時候，就約著羅添福和軍中同袍到新埔家裡一聚。詹雲妹在台元紡織股份有限公司竹北總廠工作，有時也約著女同事到新埔家裡作客，侯仲華和詹雲妹而後就索性在家裡舉辦派對，邀請未婚的軍官和女孩來家裡聚會。

詹雲妹姊妹同事中有名喚林士嬌的19歲姑娘，也是新埔客家人，一次來到侯家參加派對，一眼就看到了身形帥氣魁梧，風度翩翩、靦腆友善的羅添福，林士嬌個性活潑開朗，對羅添福充滿好感，而羅添福也因為同是客家人，感到親切，對於年輕可愛的林士嬌亦一見傾心。林士嬌跟父母透露與羅添福交往，不意父親竟拿出扁擔狠狠揍了她一頓，心裡是擔憂女兒嫁給枕戈待旦的職業軍人會受苦，但父親越是反對，林士嬌心意越是堅定。

事實上，外省軍人隻身在台，舉目無親，一旦成家，整個心思都在妻兒身上，最是理想的婚配對象。民國50年，皇天不負有心人，羅添福終於和林士嬌完婚。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

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紀錄：張筱婷