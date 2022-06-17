畢業論文的田野調查、博士複試，我都通過線上完成了

Z同學｜北京大學，碩博連讀

去年7月定好畢業論文的題目後，我打算上學期的全部時間都用來做論文的田野調查。但沒有想到後面的過程如此複雜。

前期線上問卷篩選還挺順利的。我從500份問卷裡，篩選出三個田野的地點準備去實地考察。但這三個地點分散在鄭州的鄭東新區、金水區和中原區三個城區，每個地點之間相距10公里左右。沒有疫情的話，我坐地鐵，20分鐘就能把這三個地方繞一遍。

今年1月鄭州發生疫情後，整個鄭州城區被封，我沒辦法實地採訪，只能通過電話聯繫訪談對象。但我回到開封的家裡後，被告知因為去過鄭州金水區，只能居家隔離了15天。

研究進行到中途，因為需要回學校向導師匯報進度，一月我回到北京，又被原地隔離7+14天——7天在校外的中關新園隔離，14天在萬柳的宿舍隔離。因為田野調查沒辦法進行，很多需要實地接觸的訪談，只能通過微信或電話進行，許多語境信息會被過濾掉，因此我在隔離期間始終很焦慮。

隔離結束，我就立馬回鄭州繼續做田野了。本來計劃在我的三個田野地點各待上半個月時間，基本能搜集到足夠的信息。但疫情限制出行後，我本來的規劃被打亂，變成誰願意搭理我，我就跟誰訪談。最後整理材料的時候，也發現很零碎，語境信息和文本信息沒辦法充分結合起來，導致我花費了應該比正常多上三到四倍的時間。

2月中旬，學校開學，要求學生必須回主校區見人註冊，就是要人臉識別才能完成新學期註冊。沒辦法，我再次回北京，又因為去過鄭州，所以再次被隔離了7+14天。在校外的中關新園隔離期間，因為文獻下載要用北大校園網，我只好拜託校內同學幫我下載，才能繼續我的論文和複試。

當時我以為我已經沒辦法再繼續做完田野調查了。因為出行限制，我還是通過網路完成了後半部分的調研。好在我接觸的對象都比較健談，也很樂意提供一些我需要的材料，這讓我的畢業論文最後還是順利完成了。由於北京疫情再起，學校的隔離園區已經住不下人，輔導員叫我們在外地的同學先別回學校，於是前幾天我們的論文答辯也剛剛在線上結束了。

四月之前，我都一直籠罩在畢不了業的擔憂中。因為當時我一邊寫畢業論文，處理雜七雜八的訪談材料；一邊準備申請博士，準備複試。可能因為壓力比較大，那段時間我身體也出現了一些狀況，常常牙痛，不知道是不是心理原因導致的。在每天嘴裡含著藥的情況下，我的論文也終於接近尾聲。

博士的申請考核也全部改到了線上，我是在河南的家裡完成的博士複試。複試要求學生必須在一個沒有人的房間，用雙機位全程聯網視頻，在特定的複試軟件上完成答題。如果中途斷網造成的答題中斷或者面試斷線，只能自己負責，不會順延加時。我想，在這種情況下，很多硬件條件不寬裕的同學，很可能會失去這次升學機會。

（《四年大學三年封校 疫情下的大學生活》七之四）（朱雯卿Judy）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）