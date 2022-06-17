●1946年3月15日，艾文思首次自白，添加了虛構的情節

3月中旬左右，新升任的聯絡組組長貝格上校收到了艾文思一封正式的自白書，答覆他有關黃金接收的問題，這份自白書是由舊金山註冊公證人公證過，也成為開庭時的證物之ㄧ。

這份自白書是艾文思對黃金移交解釋的第一個版本，在這版本中，他虛構了曾將第一批4箱黃金移交給葛敬恩的情節；以交待他的確轉交了全部共8箱的黃金給中方。此時艾因仍具有軍人身分，所以自白書中完全不提愛隆生在上海販售金幣的事，因為這種行為已經踩到軍法的紅線，會立即觸動軍法起訴的機制；而艾文思 非常清楚：軍法審判將對其相當不利。

（以下就是艾文思在第一次自白書中所虛構的情節，但隔年在FBI的口供中，他又以這版虛構為基礎，再加碼了更荒繆的情節）

……我同時告訴日本人：至於中方如何對待日人，將會受到日人是否交出黃金這個因素所影響。因為據我瞭解：此時中方正傾向沒收日人的私有財產，同時將他們通通關進集中營。我告訴他們：目前釋出任何和中方合作的舉動，都有助於日人能獲得較好的待遇。 當時我的任務之一就是促進中日雙方的和諧，我認為我所撮合的這項移交，是造成陳儀（葛敬恩的上司） 於來台後次日所發表的一段（措詞溫和的）廣播，廣播中他要求日人全心全意的和中方合作。他並強調：對於任何願意合作的日人，他看不出有任何理由、也不會忍受沒收他們財產的行動，任何人只要願意，都可以無限期的留在台灣。同時這項移交，也成功的讓我從葛那裡取得了不處罰主管這批黃金日軍的保證。 當我帶著第一批黃金來到淡水河邊（應為圓山基隆河邊）中方的臨時指揮所時，葛正臥病在床。他的一位會說些許英文的助理 Goh 先生代表葛接受日人帶來的黃金，他同時也謝謝這位日人的誠實，並保證不會處罰他。當時因為沒有秤可以使用，所以我們也無法確定該批黃金的數量。在當天移交的過程中，讓我感覺到：中方人員在客套中卻掩飾著傲慢與神祕兮兮的態度，我也説不上來當時我為何有這種奇怪的感覺。事後我將這樁黃金移交的事告訴了我的主官，他指示：今後所有黃金的移交，都由日籍主管軍官直接交到陳儀本人。

●1946年3月20日

貝格收到了艾文思寄來的自白書後，加註了自己的意見而寫了一份總結 （summary），然後將這份總結送給了上級和中方。他在作證中談到：為此和中方人員又開了好幾次的會議；同時，美方也主動展開調查。而美軍中國總部調查單位的人員，也特別飛到台灣詢問他相關案情。

艾文思在這份自白書中，所加碼的一段移交4箱金幣給金葛敬恩的虛構情節，對中美雙方無疑都投下了一個震撼彈；就陳儀而言，這已經將他手下的第一號人物牽連進去，如果不查明清楚，不但無法向南京方面交代，同時對於剛剛起步的接收工作，勢將產生不良影響；對美軍聯絡組而言，艾文思的自白和原田所供的情節相差甚遠，誰是誰非，必須查明。而且艾文思從頭到尾，對黃金的數量完全不提，有違常理。而在他到葛總部移交黃金時，連箱子都不打開，便交給了一位連名字都搞不清楚的人，完全不像是一位經過訓練的G5中校軍官。 所以貝格寫了一份詳細的報告給他的上級，同時將這件案子交由上海美軍總部的軍法單位（CID）來處理。

●1946年4月，聯絡組忙於結束遣俘工作

自2月分開始，美軍聯絡組最重要的任務就是安排遣返日俘的船艦，據中美會議決定：每日將有3艘輪船駛台輸運日俘，兩艘停基隆、一艘停高雄，每日可載15000名，約3月第一周末以前日俘可以全部輸送完畢。

【美國大使館給中方的公文】美國政府始終認為：為免除中國境內惡勢力，所有在中國之日籍人民均宜於最近遣送回國。⋯⋯，美國政府並認為允許留用者，應僅限於若干賦有職務上或技術上專長，而中國政府一時無適當的人才接充之日僑。且過去記錄能證明彼等並不危害中國之和平與安存，並無重要的管理人地位，⋯，同時彼等並無極端軍國主義會社之職員。

●台灣長官公署和美軍在處理遣返日籍技術人員方面不同調

在遣返日籍技術人員方面，陳儀希望留下越多越好，但是美軍卻只同意暫留1000名。幾經折衝，美軍終於答應台灣可以留下5600人，但限定在1946年底要全部遣返完畢。台灣方面陽奉陰違，偷偷多留了2191人（7791）；而且該年底，也未依約清零，仍舊留用了917名，直到1949年，才全部遣送完畢。

雖然美軍在1946.2月和中國方面約定了留用的人數及時程，蔣介石也為此發文告知台灣。但到了7月的時候，美國方面仍然不放心，又透過外交途徑，向中方闡明美軍希盡快遣返日人的迫切原因（容見後文）。

葛敬恩轉蔣介石於1946年2月22號來電。（圖：國史館） 陳長官卯寅世酉機電：近據美軍駐台聯絡組報稱：（一）美總部已同意台灣得暫時保留日本平民技術人員5600人，連同眷屬約24000人共約28000人。（二）上述技術人員及其眷屬之遣送，由中國政府自理；應於本年底前完成。（三）美軍在台人員將於本年4月底前全部撤退除，一項所列28000人外，美方允於4月15日前將所有日俘、日僑遣送完畢。

警備司令部限令4月10日前，日俘全部遣返完畢。（圖文：作者炳文提供）

在遣返日軍方面，當時東京的盟總和台灣的警備總部則有一致的急迫性；美軍的考量的是安全；擔心日俘鬧事，而中方考慮的則是糧食，因為當時只要求日軍保留了3個月的糧食。（圖文：作者炳文提供）

●1946年4月2日，原田被以戰犯嫌疑遭到拘捕

（其中原田的情況比較特殊，他只是一個主管經濟的軍官，雖然曾經在東北駐紮過，但據他自己所言：他不曾有任何和中國軍隊作戰的紀錄，更談不上犯過任何戰爭暴行。筆者認為：原田之所以被以戰犯的名義扣押，主要就是因為他是本案中最重要的證人；一旦被遣返，失去了聯絡，則本案就根本無法進行了。因而中美雙方都不願意將他遣返；可能就用這個名義把他拘留下來；一方面繼續接受調查，另一方面如果需要，可直接將他送到美國出庭作證。）

圖為在東南亞某地受審的日本軍官，其中大都是因有虐待盟軍戰俘的紀錄。（圖：澳洲軍事紀念館）

●1945年4月12日，安藤利吉遭逮捕

這一天警備總部同時將包括安藤利吉在內的30餘名戰犯逮捕。因他們都集中住在富田町，所以逮捕行動同步進行。

●1945年4月13日，首次開庭

【中央社本市訊】今日薄暮，中央社記者隨同台警備總部林處長秀欒前往拘捕安藤、諫山等戰犯。渠等適在準備晚餐，林少將宣佈彼等罪狀時，安藤早呆若木雞故作鎮靜，諫山則惶惶不安，身體微抖。半小時後，安藤與諫山被押入本市高等法院之軍法司法合組之調查庭。偵訊前安藤靜坐不動，諫山為然長嘆，似有不勝今昔之感。7時7分開始偵訊，庭上嚴肅，空氣緊張，8時半偵訊終結。（圖文：作者炳文）

（照片：作者炳文提供）

（照片：作者炳文提供）

【中央社本市訊】關於日戰犯原台灣軍司令官陸軍大將 安藤利吉、日軍參謀長等十餘人，於13日下午3時在台灣高等法院付與非公開審判。（圖文：作者炳文）

●1945年4月13日，12師團長人見中將服毒自殺

安藤吉利等數人於前晚遭到逮捕後，警備總司令部即令其餘各地師團級領導於次日到台北報到。第12師團長人見秀三中將13日依令北上，然未投案，卻逕赴富田町宿舍區，而後服毒身亡；他是戰後唯一在台灣自殺的日軍將領。

1937年，人見秀三任步兵第十九聯隊聯隊長時，參加了占領南京之役，其後曾率部在南京城內參與了南京大屠殺。這可能是他對未來感到悲觀，而選擇自殺一途。

【警備總司令部109 號公報】原日軍第12師團長，人見秀三中將，於13日早晨奉警備總司令部命令，由高雄趁火車前來台北，同日晚上9點21分抵台北後，即赴宇垣副參謀長官邸，宇垣少將遂告知拘留所（原軍司令官官邸，註：位台北南昌街）內情況，並希其即前往拘留所投案，此時人見中將乃稱欲寫家信，並詢問野村副官：有無靜室，後即入該官邸之副官室內，至晚上10點半左右，宇垣少將著副官請人見中將就餐，乃發現該中將已於室內服毒自殺，遂立召軍醫診療，已告無效。

※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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