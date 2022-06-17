●1946年3月15日，艾文思首次自白，添加了虛構的情節
3月中旬左右，新升任的聯絡組組長貝格上校收到了艾文思一封正式的自白書，答覆他有關黃金接收的問題，這份自白書是由舊金山註冊公證人公證過，也成為開庭時的證物之ㄧ。
這份自白書是艾文思對黃金移交解釋的第一個版本，在這版本中，他虛構了曾將第一批4箱黃金移交給葛敬恩的情節；以交待他的確轉交了全部共8箱的黃金給中方。此時艾因仍具有軍人身分，所以自白書中完全不提愛隆生在上海販售金幣的事，因為這種行為已經踩到軍法的紅線，會立即觸動軍法起訴的機制；而艾文思 非常清楚：軍法審判將對其相當不利。
（以下就是艾文思在第一次自白書中所虛構的情節，但隔年在FBI的口供中，他又以這版虛構為基礎，再加碼了更荒繆的情節）
……我同時告訴日本人：至於中方如何對待日人，將會受到日人是否交出黃金這個因素所影響。因為據我瞭解：此時中方正傾向沒收日人的私有財產，同時將他們通通關進集中營。我告訴他們：目前釋出任何和中方合作的舉動，都有助於日人能獲得較好的待遇。 當時我的任務之一就是促進中日雙方的和諧，我認為我所撮合的這項移交，是造成陳儀（葛敬恩的上司） 於來台後次日所發表的一段（措詞溫和的）廣播，廣播中他要求日人全心全意的和中方合作。他並強調：對於任何願意合作的日人，他看不出有任何理由、也不會忍受沒收他們財產的行動，任何人只要願意，都可以無限期的留在台灣。同時這項移交，也成功的讓我從葛那裡取得了不處罰主管這批黃金日軍的保證。 當我帶著第一批黃金來到淡水河邊（應為圓山基隆河邊）中方的臨時指揮所時，葛正臥病在床。他的一位會說些許英文的助理 Goh 先生代表葛接受日人帶來的黃金，他同時也謝謝這位日人的誠實，並保證不會處罰他。當時因為沒有秤可以使用，所以我們也無法確定該批黃金的數量。在當天移交的過程中，讓我感覺到：中方人員在客套中卻掩飾著傲慢與神祕兮兮的態度，我也説不上來當時我為何有這種奇怪的感覺。事後我將這樁黃金移交的事告訴了我的主官，他指示：今後所有黃金的移交，都由日籍主管軍官直接交到陳儀本人。
●1946年3月20日
貝格收到了艾文思寄來的自白書後，加註了自己的意見而寫了一份總結 （summary），然後將這份總結送給了上級和中方。他在作證中談到：為此和中方人員又開了好幾次的會議；同時，美方也主動展開調查。而美軍中國總部調查單位的人員，也特別飛到台灣詢問他相關案情。
艾文思在這份自白書中，所加碼的一段移交4箱金幣給金葛敬恩的虛構情節，對中美雙方無疑都投下了一個震撼彈；就陳儀而言，這已經將他手下的第一號人物牽連進去，如果不查明清楚，不但無法向南京方面交代，同時對於剛剛起步的接收工作，勢將產生不良影響；對美軍聯絡組而言，艾文思的自白和原田所供的情節相差甚遠，誰是誰非，必須查明。而且艾文思從頭到尾，對黃金的數量完全不提，有違常理。而在他到葛總部移交黃金時，連箱子都不打開，便交給了一位連名字都搞不清楚的人，完全不像是一位經過訓練的G5中校軍官。 所以貝格寫了一份詳細的報告給他的上級，同時將這件案子交由上海美軍總部的軍法單位（CID）來處理。
●1946年4月，聯絡組忙於結束遣俘工作
自2月分開始，美軍聯絡組最重要的任務就是安排遣返日俘的船艦，據中美會議決定：每日將有3艘輪船駛台輸運日俘，兩艘停基隆、一艘停高雄，每日可載15000名，約3月第一周末以前日俘可以全部輸送完畢。
【美國大使館給中方的公文】美國政府始終認為：為免除中國境內惡勢力，所有在中國之日籍人民均宜於最近遣送回國。⋯⋯，美國政府並認為允許留用者，應僅限於若干賦有職務上或技術上專長，而中國政府一時無適當的人才接充之日僑。且過去記錄能證明彼等並不危害中國之和平與安存，並無重要的管理人地位，⋯，同時彼等並無極端軍國主義會社之職員。
●台灣長官公署和美軍在處理遣返日籍技術人員方面不同調
在遣返日籍技術人員方面，陳儀希望留下越多越好，但是美軍卻只同意暫留1000名。幾經折衝，美軍終於答應台灣可以留下5600人，但限定在1946年底要全部遣返完畢。台灣方面陽奉陰違，偷偷多留了2191人（7791）；而且該年底，也未依約清零，仍舊留用了917名，直到1949年，才全部遣送完畢。
雖然美軍在1946.2月和中國方面約定了留用的人數及時程，蔣介石也為此發文告知台灣。但到了7月的時候，美國方面仍然不放心，又透過外交途徑，向中方闡明美軍希盡快遣返日人的迫切原因（容見後文）。
●1946年4月2日，原田被以戰犯嫌疑遭到拘捕
（其中原田的情況比較特殊，他只是一個主管經濟的軍官，雖然曾經在東北駐紮過，但據他自己所言：他不曾有任何和中國軍隊作戰的紀錄，更談不上犯過任何戰爭暴行。筆者認為：原田之所以被以戰犯的名義扣押，主要就是因為他是本案中最重要的證人；一旦被遣返，失去了聯絡，則本案就根本無法進行了。因而中美雙方都不願意將他遣返；可能就用這個名義把他拘留下來；一方面繼續接受調查，另一方面如果需要，可直接將他送到美國出庭作證。）
●1945年4月12日，安藤利吉遭逮捕
這一天警備總部同時將包括安藤利吉在內的30餘名戰犯逮捕。因他們都集中住在富田町，所以逮捕行動同步進行。
●1945年4月13日，首次開庭
●1945年4月13日，12師團長人見中將服毒自殺
安藤吉利等數人於前晚遭到逮捕後，警備總司令部即令其餘各地師團級領導於次日到台北報到。第12師團長人見秀三中將13日依令北上，然未投案，卻逕赴富田町宿舍區，而後服毒身亡；他是戰後唯一在台灣自殺的日軍將領。
1937年，人見秀三任步兵第十九聯隊聯隊長時，參加了占領南京之役，其後曾率部在南京城內參與了南京大屠殺。這可能是他對未來感到悲觀，而選擇自殺一途。
【警備總司令部109 號公報】原日軍第12師團長，人見秀三中將，於13日早晨奉警備總司令部命令，由高雄趁火車前來台北，同日晚上9點21分抵台北後，即赴宇垣副參謀長官邸，宇垣少將遂告知拘留所（原軍司令官官邸，註：位台北南昌街）內情況，並希其即前往拘留所投案，此時人見中將乃稱欲寫家信，並詢問野村副官：有無靜室，後即入該官邸之副官室內，至晚上10點半左右，宇垣少將著副官請人見中將就餐，乃發現該中將已於室內服毒自殺，遂立召軍醫診療，已告無效。
※自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。
【未完待續，炳文專欄每周五刊出】
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