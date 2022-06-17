最近西太平洋很不平靜，先後有加拿大與澳大利亞軍機自由航行遭干擾，接著中國外交部發言人汪文斌強調，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。

透過香格里拉對話（以下簡稱香會），西太平洋列強紛紛表達立場，特別是二戰後關於現有秩序與勢力範圍的維持與改變。

這絕對是美中強權政治的展現，日本、加拿大、澳大利亞只是配角，雖然美中雙方抬出國際法證明自己的合法性，最終比拼的還是拳頭大小，香會只是個開端。

挑戰雅爾達體系之後的世界格局

嚴格的講，中國在香會所展示的聲量是延續自2021年3月的阿拉斯加會談，中國方面在這場會談中非常強烈的表達立場，大家記憶猶深。

當時楊潔篪在阿拉斯加與拜登政府官員進行美中高層會談，期間「訓斥」美國國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文「中國人不吃這一套」，同時，指責美方「違反外交禮儀，也不是待客之道」。

若從「主客關係」方面來看，中方訪美為客，接待方美國則為主。本來美方應該以禮相待低調「設伏」，讓中方掉入陷阱，但美方卻反主為客咄咄逼人，不免進退失據，出現「中國人不吃這一套」和「不是待客之道」的結果。這是中國第一次向世界展示，中國作為新興超級大國的份量，以及各國應該給予的尊重。

在此次香會中，除了新加坡，其餘各國都是「客」，都可以放言自己的立場。當然，最引人關注的是中國國防部長魏鳳和的發言。

綜觀魏鳳和發言的重點有二：第一，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，不惜代價、堅決粉碎任何台獨分裂圖謀，堅決維護國家主權和領土完整。」第二，「我們不惹事、也絕不怕事，我們不欺負別人，但也絕不允許別人欺負我們。」

這兩個重點的關鍵詞：領土主權完整。雖然這句話很簡單，實際上不簡單，它是對雅爾達體系之後世界格局的挑戰，也就是對美國單極體系所建立的舊秩序與勢力範圍的顛覆。除了歐洲舊秩序和勢力範圍正在重建之外，亞太地區也即將開始。

台灣海峽是中國領海？

根據《聯合國海洋法公約》關於領海的規定，中國的領海只是領海基線以外12海浬，領海基線採用直線基線劃定，由各相鄰其點之間的線組成。

台灣海峽各自從大陸以及台灣領海基線向海峽中線推12海浬，屬於中國領海；中間還有毗連區（鄰接區）、專屬經濟區、公海。美國所主張的「國際海域」，在《聯合國海洋法公約》裡面並不存在，類似的概念是「公海」。為何美方要把台灣海峽說成是「國際海域」呢？

第一，因為美國不是《聯合國海洋法公約》締約國，所以不使用這個名詞，避開受到《聯合國海洋法公約》的限制。第二，台灣海峽最窄70海里（126公里），最寬220海里（410公里），而《聯合國海洋法公約》對一個國家專屬經濟區的劃分，就是200海里。

雖然台灣海峽不全然是中國領海、鄰接區或專屬經濟區，但絕大多數屬於中國領海和專屬經濟區。同理，在南海也是如此。

九段線以內的海域不是中國領海，領海基線12海里之外的海域是專屬經濟區，其他國家是可以自由航行的；中國就是根據這個規定自由出入宮古水道，儘管各國對於在專屬經濟區的航行自由和無害通過的爭議非常大。

在實踐中，某些國家要求外國軍艦通過領海時，在不妨礙「無害通過」以及關於沿岸國保護權的情形之下，必須事先獲得許可或通知。但是國際社會究竟還是「原始叢林」，在叢林裡面是沒有法律的，一切還是得靠拳頭。

例如在1988年2月12日黑海撞船事件，就是美蘇兩國對於軍艦無害通過爭議，所展開的軍事博弈。

中國在阿拉斯加會談之後，對於領海問題開始強硬起來，特別是針對美國及其盟友在台海和南海的自由航行。除了消極的對抗西方國家的自由航行之外，另外也積極制定了通報的法律例如《海上交通安全法》，當然，西方國家是否遵守，那要看中國的海洋實力有多強。

魏鳳和的紅線：200海里專屬經濟區執法

中國新版《海上交通安全法》自2021年9月1日起生效，所有進入中國領海的外國船隻都必須向中國通報。必須通報的船隻包括潛水器、核動力船舶、載運放射性物質或者其他有毒有害物質的船舶、可能危及中華人民共和國海上交通安全的其他船舶。

中國的「管轄海域」是指「中華人民共和國內水、領海、毗連（鄰接）區、專屬經濟區、大陸棚，以及中華人民共和國管轄的其他海域」。

目前對於進入專屬經濟區的外國軍艦，國際上有通行的處置原則，一般是先查證，若無問題就以雷達監控、或派機艦前往監視，若無敵意，則驅趕目標。當發現其有不良企圖，就要採取戰術動作將其逼離或警告或攔截。對於進入領海或有敵對活動的機艦，可視狀況採取軍事行動。

2016年1月12日，美國海軍第五艦隊所屬2艘攻擊快艇在從科威特駛向巴林的途中闖入伊朗波斯島海域，伊朗海軍俘虜了這2艘快艇及10名美軍士兵。

很多人說，美軍或其盟友不必會理會中國。當然中國不可能俘虜航空母艦或驅逐艦，但面對可能出現在西太地區和南海的情報船、後勤補給船、陸戰隊小型兩棲艦、無人艇等，只要它們越界或違規，就可能出現上述場景。這種事情不必每天做，幾年有一次也夠了。

目前中國大陸對於外國軍艦入侵領海的做法只能搜證、警告、驅離，現在有了《海上交通安全法》，賦予海警船與軍艦執法的依據。

1982年《聯合國海洋法公約》第110條規定了「臨檢權」和「緊追權」，這兩個權力在本質上是國家的海上管轄權，只能針對商用船舶。例如1993年7月美國海軍指控中國籍貨輪銀河號載有化學武器原料，勒令停靠沙烏地阿拉伯達曼港接受檢查。

若對越界軍艦行使海上管轄權，就要考慮本身的實力夠不夠了。有些國家例如俄羅斯會採取激烈的做法，1艘俄國軍艦曾經在黑海衝撞美國海軍，1架攻擊機也曾在1艘英國驅逐艦前方投擲炸彈示警。

目前還不知道海警和解放軍會怎麼做，基本上「無害通過」是底線。根據魏鳳和所說：「我們不惹事、也絕不怕事，我們不欺負別人，但也絕不允許別人欺負我們。」200海里專屬經濟區應該就是中國軍警執法的範圍，這也是中國的勢力範圍。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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