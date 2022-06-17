美國聯準會在6月15日採取劇烈的「升息3碼」緊縮政策，緊接著台灣中央銀行也在6月16日召開理監事會議，宣布調升重貼現率半碼(0.125個百分點)、調升新台幣存款準備率1碼(0.25個百分點)。台灣央行的升息方向雖然與美國一致，政策目的都是以消弭市場通貨膨脹預期為重點，但是調幅與政策手段都相對溫和，顯示央行針對國內的經濟情勢，採用多元政策手段，軟硬兼施來引導經濟恢復穩定。

觀察中央銀行16日宣布的政策，對台灣的經濟現狀做出針對性的解方，傳達的訊息與政策效應，可以歸納為「消弭通貨膨脹預期、照顧服務業、穩定房市」三大主軸。值得關注的不僅是央行「緊縮」了甚麼，還有央行「避免緊縮」的部門。首先全台從北到南的服務業，不論是都會裡的大型百貨公司或是遍佈街頭巷尾的小攤商，受到Omicron疫情升溫的衝擊，實際已經陷入蕭條的寒冬，因此，央行調升利率雖然勢在必行，卻不能對深陷困境的服務業造成雙重打擊，央行選擇調升重貼現率半碼、加上調升存款準備率，收縮了銀行體系過剩的資金，在緊縮的同時，也試圖避免引發銀行調升中小企業放款利率。

服務業與中小企業無疑是當今經濟困境中的重災戶，台灣的通貨膨脹主要來自進口大宗物資價格大漲的供給面壓力，相對的，國內需求面的推升壓力並不顯著，雖然行政院、經濟部、財政部與相關部會對於進口大宗物價的大漲祭出多重組合拳，整體進口物價年增17％還是給廠商的成本帶來沉重的壓力。特別是Omicron疫情上升造成消費者主動減少活動的壓力，國內需求下降、經營成本上升，服務業與內需型的中小企業承受成本上升與銷售下降的雙重壓力，他們需要的應該是紓困延長而不是利率上揚的打擊。

另外，央行去年連續祭出四波針對房地產炒作的選擇性信用管制，在這次也暫時停看聽，「打炒房」是政府持續兩年的重大政策，行政院所屬各部會與中央銀行也持續祭出組合拳，值得關注的是去年第四季火熱的房市，在今年逐漸降溫，同樣也受到Omicron疫情的影響，今年5月的房地產市場突然冷凍，到底是買氣暫時凍結，下半年會逐漸釋放，或者台灣的房市會跟著全球房市的冷卻而熄火，的確值得繼續觀察。內政部提出的，《平均地權條例》修正草案沒有在本會期排審，加上央行此次升息沒有繼續在選擇性信用管制上著墨，都可以看出政府對於房地產市場停看聽的政策態度。

房地產市場的熱度，無疑是這次全球中央銀行貨幣緊縮政策的重心，歐洲、美國、加拿大、澳紐的房地產市場全面飆升，泡沫風險快速升高，在這次中央銀行同步調升利率的過程中，各國房貸利率飆升，房產交易急速冷卻，出現硬著陸的機率甚高；相對的，中國在多年「房住不炒」的政策打壓下，房地產開發商的財務危機、伴隨突然冷卻的買房意願，大陸各級政府的房市打壓政策已經顯著鬆綁。房地產市場攸關經濟穩定與銀行體系的安危，在冷卻的過程中是否能夠「軟著陸」，是這波央行緊縮政策成敗的重中之重。

當然，消弭通貨膨脹預期是當今各國央行聯手調升利率的主軸，6月美國股市帶領全球市場大幅下跌，就是美國聯準會藉由預先洩露的手段，將升息3碼(0.75個百分點)的劇烈手段，藉由華爾街日報等主流媒體預先釋出，一方面傳達央行強力打壓通貨膨脹預期心理的政策決心，另一方面也避免造成股市與房市的崩盤。

美國是此波通貨膨脹的始作俑者，連財政部長葉倫都認錯、承認難解，尤其是美元升值，導致全球金融市場劇烈震盪，各國匯率驟貶危害經濟穩定。聯準會今年以來，試圖以最大的升息手段，打擊股市與房市、大幅縮減個人與企業資產負債表來降低需求。但是，如果沒有配合抑制油價、大宗物資、運價等領域的有效措施，甚至如美國總統拜登公開批評的，美國龍頭石油公司還藉此上下其手賺進暴利，Made in USA的通貨膨脹，仍然將在全世界肆虐危害。